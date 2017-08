Nuestro estrs trmico de cada da

Cuba es cada vez ms un eterno verano, eso lo sabe incluso quien anda en su carro con aire acondicionado porque en alguna parte tendr que bajarse a lidiar con este sol. Tambin con el aire roto de alguna tienda a la que no han podido ponerle ventiladores, que es casi una especie en extincin cuando ms falta hace, y cuando aparece llega el que acapara y se lleva entre cinco y diez de un tiro y el quinto en la cola no alcanz. Incluso lo notar en la cuenta de la electricidad de este mes, si es que no es de los que le paga al cobrador de la empresa elctrica esos 10 o 12 cuc que alivia el costo del consumo elctrico del hogar.

Pero la calle a esta hora est que arde, y sale uno a irritarse, a lidiar con el otro que tambin tiene calor. Varias veces ha tenido Cuba que acortar las jornadas de trabajo porque el pico de electricidad es demasiado alto y es preciso priorizar el sector poblacional. Entonces llega uno a una oficina despus de las dos de la tarde y ya no puede hacer su trmite. Pero agradzcalo: no es humano asistir al desgaste que provocan ciertas oficinas emplazadas en casas viejas con ventanales clausurados por el deterioro y escasa o ninguna fuente de ventilacin.

Si ya usted llega molesto porque ha sudado todas las sales y minerales que necesita el cuerpo para sobrevivir a este calor, imagnese el humor de quien lo va a atender. Es importante tener en cuenta que nuestro cerebro funciona de forma ptima cuando la temperatura corporal est entre los 35 y los 40 grados centgrados. Superados estos niveles el cuerpo adquiere un estado de estrs que promueve la irritabilidad, la agresividad y la incapacidad reflexiva, esto, sumado al agotamiento fsico, precisara de un milagro de la comunicacin para que no se d all al menos un malentendido.

Ya desde 1968 se haban realizado estudios sobre cmo afecta el clima la conducta de la gente. La flema inglesa no podra importarse a este Caribe, la exposicin al sol y a las altas temperaturas cargadas de esta humedad no pueden sino impulsar ese carcter exaltado del cubano. As puede encontrarse usted a una que pide a gritos al chofer que acabe de abrirle la puerta de atrs antes de que mate a uno ah mismo. O tiene que apartarse del nudo que se ha formado porque aquella que se sent en el asiento amarillo destinado a embarazadas, mujeres con nios o discapacitados, alude a su dolor de ovarios como defensa de su descanso y la que acaba de subir la amenaza con sacarla del puesto por los pelos. La gente se suma al evento y pide violencia, mtele, duro, mtele, dicen, y uno se queda de piedra esperando que se forme un caos avivado por el sudor y el exceso de personal en el mnibus.

Y todo esto est bien para tenerlo en cuenta en caso de que le toque a uno lidiar con otro ms acalorado, llenarse de paciencia y andar en perfecto equilibrio porque uno nunca sabe qu puede provocar un roce, un empujoncito de esos que se dan cuando abajo hay ms de veinte personas y el chofer te dice que avances, que la guagua est vaca.

Pero resulta que hay muchsimas paradas que quedan al descampado, y hay que ver que la mayor parte del tiempo de un cubano ocurre entre una espera y otra de un P(algo) que lo acerque al trabajo, al hogar, a la oficina aquella de tal trmite. Y hay que ver que las mismas guagitas que cobran cinco pesos porque tienen aire acondicionado y asiento bueno te siguen cobrando lo mismo y ya no tienen aire, y uno se pregunta que hasta cundo.

Hay que ver que porque el porte y aspecto se haba convertido en un desastre se decidi no dejar entrar jams a un hombre en short a un establecimiento, pero habra que determinar en cules locales y bajo qu circunstancias hacemos cumplir esta ley que atenta contra la necesidad de andar holgados. Ningn extranjero viene a Cuba en pantalones largos y entran a todas partes, aunque claro, ya sabemos que el cubano tiende a exagerar y pronto habr quien se pasee desnudo, pero hay vestimentas y vestimentas y por all habra que mirar.

Pero el calor tambin nos trae la sequa, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades y accidentes cardiovasculares y cerebrovasculales, las crisis hipertensivas, las cefaleas, las enfermedades diarreicas agudas, las hepatitis virales, la varicela, y una intensificacin del dengue, el zika y otros relacionados con el impasible Aedes aegypti. Hasta antes de que empezaran los meses de julio y agosto en Cuba se haban reportado 1847 casos de zika, y aunque no se reporta transmisin activa de dengue o casos de clera, al menos no oficialmente, s circulan cinco virus respiratorios con una notable incidencia: H1N1, parainfluenza, influenza A, H3N2 y Rinovirus coronavirus.

Yo misma tengo ahora una tos que me mata y solo encontr un expectorante en la farmacia del Mnaco despus de andar todo El Vedado y Regla, y escuch a una mdico residente ecuatoriana recetar a otro paciente con tos un antitusivo que nunca se ha comercializado en Cuba. Tengamos cuidado. El jarabe de organo que consegu en el Mnaco o cualquiera de estos logros de la medicina natural cubana no debera faltar por esta temporada en las farmacias. Campo tenemos, y los 0,02 gramos de cada uno de los otros ingredientes que hacen de la yerbita un medicamento comercializable no deben ser tan difciles de producir o importar, o priorizar para estos casos agudizados por este sopor. A los residentes extranjeros habr que informarlos mejor, no?

No sesgamos en la batalla contra el mosquito, pero todava quedan taaantos charcos y basureros y herbazales. No podemos bajarle la temperatura al ambiente, pero s proveer de proteccin contra el sol a las paradas, revisar que el servicio de transportacin no promueva la irritabilidad ciudadana con esa msica estridente con la que se hace acompaar, no permitir que el pomo de agua que cuesta 45 centavos en CUC que ya est caro a ese precio, cueste en el puesto de al lado 20 pesos o 1 CUC y que sea all donde nico se encuentre. Tambin se podra velar porque las frutas, esas refrescantes imprescindibles contra el calor, no cuesten ese desorbitar de ojos, y convendra estar ms informarnos acerca de esos casos de epidemia que uno solo conoce porque a este y a aquel le ha dado el dengue o el zika y estaba ms que lleno el hospital.

Mi recomendacin: Lvese las manos, no ande bajo el sol sin proteccin, tome abundante agua, trate de no salir entre 11 a.m. y 3 p.m., consuma alimentos ligeros y mejor si no los come en la calle, y respire antes de interactuar. Todos tenemos calor, mucho calor, tratemos entonces de no descargar nuestro estrs trmico en los dems.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170804/estres-termico-dia/