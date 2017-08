La asamblea constituyente madurista

Brecha

El fallecimiento de Chvez en el ao 2013 y el colapso de los precios del petrleo que ocurri poco despus significaron el derrumbe de dos pilares fundamentales del proceso bolivariano, y es a partir de entonces que ste entra en una profunda crisis. La crisis estructural del agotamiento del patrn petrolero rentista que vena dndose desde comienzos de la dcada del 80, y que pareca haberse superado en la primera dcada de este siglo, reaparece con renovado vigor.

Maduro, careciendo de la capacidad de liderazgo de Chvez, gana las elecciones presidenciales del ao 2013 con una diferencia de menos de 2 por ciento de los votos. En 2015 la oposicin gana por muy amplia mayora las elecciones parlamentarias, obteniendo dos terceras partes de los escaos, mayora calificada con la cual poda nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) y del Consejo Nacional Electoral (Cne). El gobierno de Maduro rpidamente reconoce que ha perdido la mayora del apoyo popular e igualmente que no puede preservarse en el poder si se somete a los lmites que le impone la Constitucin.

Comienzan as a tomarse una serie de decisiones que en forma consistente van apartando al gobierno de la Constitucin bolivariana: se cancela el referndum revocatorio que haba sido celebrado como una de las conquistas ms importantes de la democracia participativa; se posponen las elecciones de gobernadores que obligatoriamente tenan que realizarse en diciembre de 2016; se nombra en forma inconstitucional a los integrantes del Tsj y el Cne, y finalmente, desconociendo por primera vez los resultados de una eleccin popular, a travs del Tsj el gobierno declara que la Asamblea Nacional (el parlamento) est en desacato y reparte sus atribuciones constitucionales entre el Ejecutivo y el propio Tsj. Desde febrero del ao 2016 el presidente Maduro ha venido gobernando con base en poderes autoatribuidos de estado de emergencia, sin contar para ello con el aval constitucionalmente requerido de la Asamblea Nacional y por un perodo muy superior al mximo permitido por la Constitucin.

En estas condiciones se produce de abril a julio una fuerte ofensiva contra el gobierno por parte de la oposicin. sta combina la realizacin de masivas movilizaciones pacficas en las principales ciudades del pas, actividades violentas, destruccin de instalaciones pblicas de educacin, salud y transporte, e incluso actos terroristas y la operacin de grupos paramilitares que cuentan con apoyo externo. El gobierno responde con una indiscriminada represin complementada a su vez por colectivos civiles armados que atacan violentamente a las movilizaciones opositoras. El resultado es una escalada de violencia que ha producido ms de 120 muertos, centenares de heridos y detenidos, muchos de ellos pasados directamente a tribunales militares.

Es ste el contexto en el cual el presidente Maduro anuncia el 1 de mayo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (Anc). Una Anc se asocia a un acto democrtico, al inicio de un proceso participativo en el cual los ms amplios y diversos sectores de la sociedad podrn deliberar, negociar y acordar criterios y normas bsicas sobre las formas de avanzar en la direccin del modelo de sociedad al cual se aspira. Este fue, efectivamente, el caso de la constituyente convocada mediante un referndum nacional en los primeros meses del gobierno de Chvez, en el ao 1999. Esta rica experiencia nada tiene en comn con la convocatoria hecha por el presidente Maduro.

Si bien la Constitucin no es totalmente explcita al respecto, s establece una diferencia clara entre tomar la iniciativa de la convocatoria (que lo puede hacer el presidente), y convocar, que es una atribucin exclusiva del pueblo soberano (artculo 347). Esto implica que se debera haber realizado un referndum consultivo sobre si se convocaba o no, tal como ocurri en el ao 1999. Obviamente esto no se hizo porque el gobierno no contaba con el apoyo electoral requerido para ganar esa consulta. Igualmente problemtico fue el diseo de las bases comiciales, absolutamente arbitrario y no democrtico que buscaba convertir a la actual minora de apoyo al gobierno en mayora aplastante en la Anc.

Se alteraron las formas en se haban realizado las elecciones anteriores, se cre un doble rgimen de representacin: territorial y sectorial. En el rgimen territorial se le dio una extraordinaria sobrerrepresentacin a los municipios rurales, menos poblados, sobre los municipios urbanos que concentran mayor poblacin y donde es mayor el rechazo al gobierno. Se viol en forma expresa e intencional el principio constitucional de la representacin proporcional.

Fue igualmente problemtico el diseo de la participacin sectorial. En las bases comiciales se defini que se elegiran constituyentes sectoriales en representacin de cada uno de siete sectores de la poblacin. Se dej fuera del derecho al voto sectorial aproximadamente a cinco millones de ciudadanos, crendose una diferencia entre ciudadanos de primera con derecho a votar dos veces, y unos ciudadanos de segunda que slo tenan derecho a un voto.

De acuerdo a la Constitucin, el voto no es obligatorio. Sin embargo portavoces del gobierno, comenzando por el presidente, amenazaron con las graves consecuencias que tendra para los ciudadanos su no participacin. Se utilizaron las listas de los empleados pblicos y trabajadores de las empresas del Estado y de los beneficiarios de los programas sociales para advertirles que perderan sus empleos y beneficios si no votaban. Una vez pasadas las elecciones se multiplican las denuncias de la aplicacin efectiva de estas sanciones.

Para estas elecciones el Cne desmont los principales mecanismos de control que haban convertido al sistema electoral venezolano en un modelo de transparencia y confiabilidad. No se llevaron a cabo varias de las auditoras exigidas por las normas electorales. No se utiliz tinta indeleble destinada a garantizar que cada votante slo pudiese votar una vez. Se elimin de hecho el papel de los cuadernos electorales. Estos cuadernos eran auditados con la participacin de representantes de los diferentes grupos polticos para confirmar su exactitud. Cuando el Cne decidi, a ltima hora, que los votantes podan hacerlo en cualquier centro electoral de su municipio, y luego incluso fuera de su municipio, desapareci este vital instrumento de control y transparencia del proceso electoral.

Como consecuencia de la forma inconstitucional en que se convoc a la Anc y los plazos perentorios establecidos para el registro de los y las candidatas, slo participaron como candidatos, votantes y testigos los partidarios del gobierno. Esto convirti a las elecciones del 30 de julio prcticamente en unas elecciones internas del Psuv sin testigos externos.

Se les prohibi a los medios de comunicacin la cobertura del proceso electoral al impedir a los periodistas acercarse a menos de 500 metros de los centros de votacin. Esto convirti a estas elecciones en un proceso que lo es todo menos pblico.

El presidente de Smartmatic, empresa que suministr la base tecnolgica de todos los procesos electorales totalmente automatizados realizados desde el ao 2004, declar que no poda garantizar la veracidad de los resultados presentados por el Cne porque stos haban sido manipulados y se haba inflado en por lo menos un milln el nmero total de votantes.

No existe razn alguna para tener confianza en los resultados anunciados por el Cne. ste anunci la participacin de 8.089.320 votantes, cifra, por decir lo menos, altamente sospechosa. No tiene relacin alguna con lo que indicaban, sin excepcin, todos los principales estudios de opinin que se haban realizado en el pas antes de las elecciones, que proyectaban niveles de participacin muy inferiores, ni con los exit polls.

Estos resultados han producido un severo malestar entre sectores de base del chavismo y algunos de sus aliados en el Polo Patritico. Ha quedado claro que las postulaciones fueron diseadas de tal manera de asegurar que el nuevo poder constituyente fuese una fiel expresin del poder constituido, garantizando la eleccin de todos los altos dirigentes del Psuv y de todos los ministros y gobernadores que renunciaron a sus cargos para postularse a estas elecciones.

Los severos problemas que hoy enfrenta el pas no son de orden jurdico-normativo. No es mediante modificaciones constitucionales que se va a resolver la severa crisis humanitaria en los mbitos de la alimentacin y la salud, la profunda recesin y deterioro del aparato productivo o la existencia de una deuda externa que no hay como pagar. Menos aun puede esperarse que una constituyente que, en el mejor de los casos, no cont con el respaldo de 58,47 por ciento del padrn electoral, pueda servir como instrumento de dilogo y de paz.

Se ha producido en estas elecciones un desmantelamiento del rgimen electoral que con tanto esfuerzo se haba logrado montar desde el ao 2004. En un pas tan polarizado, con tanta violencia, este desmantelamiento no es poca cosa. Nos deja sin un pilar fundamental de las posibilidades de la convivencia democrtica. Ya no contamos con un rbitro confiable. Ya no se trata de si se realizarn o no elecciones, igualmente hay que interrogarse sobre el para qu de procesos electorales si el supuesto rbitro neutral, pblica y notoriamente, ha dejado de serlo. Qu ocurrir en el pas si esto conduce al cierre total de toda opcin electoral? Significar que se instalar la violencia, el terrorismo paramilitar y la represin estatal como la forma de procesar nuestras inevitables diferencias?

A partir del viernes 4, cuando al parecer se instale la nueva asamblea constituyente, el pas entra en un perodo de mayor incertidumbre. Los portavoces del gobierno han anunciado que se trata de una asamblea plenipotenciaria y supraconstitucional que podr, por ejemplo, intervenir directamente a la Fiscala General de la Repblica y remplazar el parlamento nacional actual, cuya vigencia est prevista hasta enero del ao 2021. Independientemente de si en el futuro se consulta o no a la poblacin sobre la nueva Constitucin que elabore este cuerpo, a partir de este momento el gobierno pasa a desconocer, por la va de los hechos, la Constitucin del ao 1999.