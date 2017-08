La caducidad del modelo petrolero en la Amazona peruana

Cundo caduca un oleoducto en la Amazona? En 2016 ms de 10 roturas en diferentes tramos del Oleoducto Norperuano afectan a decenas de comunidades nativas de los pueblos Awajn, Huampis y Kukama. "Lgrimas de Aceite" explora las consecuencias de la obsolescencia de la infraestructura petrolera interpelando a un cambio de modelo energtico que no genere desplazados ambientales a largo plazo. Alarmado por la recurrencia de derrames en el norte del Per, el colectivo Alerta Amaznica, un grupo de investigadores-activistas que centran su creacin en la denuncia de los atropellos a los pueblos amaznicos a travs del lenguaje audiovisual, recorri en agosto y septiembre de 2016 el curso del ro Maran desde sus vertientes andinas hasta su desembocadura en el gran Amazonas.Un recorrido a travs de una infraestructura petrolera deteriorada como es el Oleoducto Norperuano, puesta en marcha en 1972 para que empresas como Occidental, luego Pluspetrol, Petroper, Pacific y otras inyecten a los mercados globales el petrleo alojado en las profundidades de la Amazona.El documental aborda el envejecimiento de la infraestructura petrolera en la regin amaznica. Construida hace 40 aos de la mano de corporaciones privadas, frecuentemente con financiamiento estatal, oleoductos como el Oleoducto Cao Limn -Covendas (Colombia), Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (Ecuador), Oleoducto Sica Sica- Arica (Bolivia) o el mismo ONP parecen compartir un nefasto ocaso y deterioro.Los derrames son el hilo conductor de un documental que aborda, a travs de sus protagonistas, las comunidades directamente afectadas, temas como la gestin de las emergencias, la comunicacin corporativa, el racismo ambiental y el envenenamiento paulatino que sufren los pobladores de una toxicidad impresa en el territorio. - En general, en toda la Amazona, el Estado, a travs de su actividad, est pretendiendo extinguirnos, acabarnos- advierte el Apu Wrays Perez, dirigente del Gobierno Territorial Autnomo Huampis. La afirmacin no es exagerada, si uno se detiene en cada uno de los derrames que en 2016 afectaron a decenas de comunidades nativas de los pueblos Awajn, Huampis y Kukama. Un ao ms tarde, las orillas de cursos fluviales como el ro Chiriaco, Nieva, Morona o las quebradas Urituyaku y Cuninico siguen disolviendo hidrocarburos y metales pesados. Una toxicidad invisible que ingresa en la sangre y tejidos de la poblacin a travs de los metales presentes en el agua y los peces. Las consecuencias a largo plazo derivan en afecciones epidemiolgicas en la salud de la poblacin.Como en la Comunidad Nativa Kukama de Cuninico, afectada por un derrame de casi 3.000 barriles en 2014 en la quebrada donde se asienta y alimenta la poblacin. 3 aos ms tarde, las consecuencias son evidentes en la salud de los nios, donde un estudio revel la presencia de Mercurio y Cadmio en el 80 % de las muestras. Testimonios de madres como Flor de Mara Parana o Nilda Salinas, que denuncian el aumento de abortos, la incidencia de mareos, dolor de cabeza y huesos y prdida de vista de los nios de la comunidad. Las palabras de su apu Galo Vasquez reflejan impotencia y desazn: Qu ser de la poblacin de Cuninico a futuro? Cul es la esperanza de que nuestros nios van a crecer sanos, que sean el futuro de nuestra comunidad?.Es en este contexto de extrema desatencin estatal a los pueblos receptores de los pasivos ambientales que en septiembre de 2016 estalla la mobilizacin de Saramurillo. De varias cuencas fluviales familias enteras se desplazaron desde sus comunidades para aunar sus voces en un pliego de peticiones. Con medidas de accin directa no violenta, tomaron las instalaciones de Petroper y retuvieron durante dos meses las grandes embarcaciones que transportaban petrleo y otras mercancas por el ro Maraon.La medidas de presin, tras tres meses de sordera estatal, fueron pacificadas mediante el Acuerdo de Saramurillo. En l, el gobierno peruano se comprometi a declarar emergencia ambiental y sanitaria en la regin afectada, iniciar la remediacin ambiental, revisin del contrato con Pluspetrol, el mejoramiento del oleoducto, proyectos productivos y nueva de Ley de Monitoreo Medioambiental. Tras ms de seis meses de ese da, el gobierno ha incumplido estos acuerdos. Sirva este documental para evidenciarlo y para visibilizar la injusticia ambiental que sufren las comunidades impactadas en un contexto de impunidad ambiental estructural.Lgrimas de Aceite es un proyecto del colectivo audiovisual Alerta Amaznica financiado a travs de una campaa colectiva de micro-mecenazgo. Su director y guionista, Marc Gavald, es especialista en impactos del petrleo y poder corporativo. Es autor de libros como La Recolonizacin (2003), Viaje a Repsolandia (2005), Patagonia Petrolera, junto a Hernn Scandizzo (2008) y Gas Amaznico (2013). Ha realizado documentales como Vivir sobre el Pozo (2002), Tentayapi, el pueblo intacto (2005), Patagonia Petrolera, la frontera movediza (2008), Los Nahua, 20 aos despus (2013), Alerta Amaznica (2014) y Asfaltar Bolivia (2015).Lgrimas de Aceite fue grabado por un equipo ligero formado por Lidia lvarez y Marc Gavald (cmaras) durante agosto y septiembre de 2016, en un recorrido que parti de la sede de Petroper en Lima y se desplaz por todo el curso del ro Maran hasta su encuentro con el Amazonas en Iquitos. Cont con la colaboracin de organizaciones como Aidesep, Cultura Awajn, Radio Kampagkis y Radio Ucamara, que cedieron imgenes y testimonios. En la post-produccin particip Manu Estrada (msica y sonido), Tallers Estampa (animaciones) y Albert Jeps (diseo grfico).El documental ha recorrido festivales como el Ecozine de Zaragoza, Cine Amaznico de Pucallpa, Censurados de Per, Arte Itinerante de Lima, Cine Invisible de Bilbao, FicWallmapu y Festival de Cine Anarquista de Barcelona, entre otros. El 5 de agosto de 2017, el colectivo decidi abrir acceso pblico al documental para amplificar las denuncias de las comunidades afectadas por los derrames de petrleo en la Amazona y combatir la impunidad ambiental.Enlace al documental: https://vimeo.com/221610284 Ms informacin: http://alertamazonica. wordpress.com