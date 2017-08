Entrevista a Aram Aharonian, periodista especializado en la integracin regional latinoamericana

Venezuela se juega su futuro despus de elegir Asamblea Nacional Constituyente

Russia Today

Contra viento y marea, los venezolanos salieron a votar el pasado domingo 30 de julio para elegir a sus representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Se contabilizaron ms de 8 millones de votos, un nmero que representa una participacin de aproximadamente 40% del padrn electoral. La derecha opositora encabezada por la Mesa de la Unidad Democrtica (MUD), adems de anunciar que no iba a participar, semanas antes llam a boicotear la eleccin y, adicionalmente, lanz la advertencia de que bajo ninguna condicin iba a reconocer los resultados de la votacin. Ya en plena jornada electoral, los opositores locales se manifestaron violentamente, de la misma forma como lo han venido haciendo a lo largo de los ltimos cuatro meses.

Pero la oposicin local no es el nico frente de batalla para el chavismo. La campaa de linchamiento internacional liderada por el Gobierno de Estados Unidos comenz a crecer de forma exponencial a unos das de realizarse la eleccin de la Asamblea Nacional Constituyente. Es que despus de anunciar una serie de sanciones en contra de 13 funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano, militares y ejecutivos de la petrolera estatal PDVSA, Trump se lanz en contra del propio presidente Nicols Maduro, bloqueando todos los activos del mandatario que se encuentren bajo jurisdiccin estadounidense, y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses contraer cualquier acuerdo con l. Mientras tanto, varios pases latinoamericanos han tomado la decisin de respaldar las acciones del magnate de Nueva York, entre ellos, Colombia, Panam, Per y Mxico.

RT reproduce en exclusiva la entrevista que Ariel Noyola Rodrguez realiz a Aram Aharonian, comunicador uruguayo, fundador de TeleSUR, y especialista en temas de integracin regional latinoamericana. En opinin de Aharonian, despus de realizarse la eleccin para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, para el Gobierno venezolano ha llegado el momento de pasar a las grandes definiciones, no existe otra alternativa para el chavismo que hacer un balance crtico para evitar los errores que se cometieron en el pasado y redoblar la apuesta emancipadora. Es el futuro de todo un pas el que est en juego.

Ariel Noyola Rodrguez (ANR): La mayora de los medios de comunicacin ha hecho eco de las declaraciones de los altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que, de una u otra manera, muestran a Venezuela ante la opinin pblica como un pas sumergido en el caos. Si bien es cierto que existe descontento social hacia el Gobierno de Nicols Maduro, fundamentalmente por la debacle econmica, muchos piensan que esto ha sido usado por los medios de informacin para crear un consenso a favor de un cambio de rgimen. Una vez realizadas las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, Cul es tu valoracin de este proceso? Cul es el mensaje que el pueblo venezolano manda al mundo?

Aram Aharonian (AA): Hay algunos elementos que hay que poner sobre la mesa para analizar la situacin. Primero, que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puso al frente de la operacin, habida cuenta que no poda contar con una oposicin sin cabeza (en el ms amplio sentido de la palabra), que dilapid su financiamiento por lustros sumando frustracin tras frustracin, ni con su Ministerio de las Colonias, la Organizacin de Estados Americanos (OEA), sin siquiera un consenso para suscribir una declaracin, mucho menos para una intervencin.

El pasado 13 de julio, en la sede de la misin estadounidense de la OEA en Washington, el ex representante permanente de Estados Unidos ante ese organismo, Michael Fitzpatrick, y el director para Amrica Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz, instruyeron y chantajearon a diplomticos de Amrica Latina y el Caribe, Europa y Asia para que iniciaran una fuerte campaa meditica en contra de la Asamblea Nacional Constituyente y anunciaran sanciones contra Venezuela, similares a las aplicadas por Estados Unidos.

El presidente de Panam, Juan Carlos Varela, tuite el 16 de julio que suspender la Constituyente () es el nico camino para lograr la paz en Venezuela; el colombiano Juan Manuel Santos, pidi el 17 de julio desmontar la Constituyente, justo el mismo da que Trump dijo que Estados Unidos tomar fuertes y rpidas medidas econmicas. Brasil, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Per y Mxico, se han sumado a la lnea dictada por Estados Unidos, al igual que la alta representante de la Unin Europea para la poltica exterior, Federica Mogherini.

Esto no significa que no continen en su intento de condenar, demonizar, aislar a la Venezuela bolivariana, la locomotora del renacimiento del ideal de integracin regional. Es difcil que los lderes de la oposicin varen su rumbo, a pesar de su falta de credibilidad y sus fracasos en cadena: la violencia no da rditos, solamente muertos (ms de 110) y heridos (unos 1,500) en menos de cuatro meses.

En segundo lugar, quiz no sea correcto calificar a todos los actos de violencia de calle como terrorismo. Pero impedir por la fuerza y bajo amenaza que la gente salga de su casa s tiene las caractersticas propias del terrorismo: es una accin contra la poblacin civil, que se basa en la violencia y genera miedo o terror. Ocultar las horrendas muertes por fuego de gente del pueblo, producidas por los provocadores, no son errores, ni casualidades, son polticas pensadas en laboratorios inhumanos, destinadas a sembrar el terror y convencer a la opinin pblica. Algo semejante ya se vino practicando con el Estado Islmico (ISIS, por sus siglas en ingls) y la guerra que se libra en Siria. Lo que la prensa occidental cataloga como terrorismo inhumano en otras latitudes, es una oda a la democracia en Venezuela.

En tercer lugar, hay que sealar que vivimos en una guerra de cuarta generacin, donde lo importante no es tanto la realidad real sino la virtual, el imaginario colectivo impuesto por los medios masivos de comunicacin controlado por cada vez menos corporaciones trasnacionales. El problema aqu es que esta post-verdad (esta mentira) la compr el Gobierno de Estados Unidos y la asumieron 14 Gobiernos latinoamericanos junto con la Unin Europea. La matriz meditica legitima toda la violencia desplegada por la oposicin, la presenta como justa, pica y necesaria.

La respuesta de los venezolanos es la masiva concurrencia, que demuestra el nivel de conciencia alcanzado por el pueblo desde 1999. La gente sali a derrotar la violencia, el terror, asumi su pica de manera personal y comunitariamente (cruzando arroyos y ros, calles bloqueadas, evadiendo paramilitares y malandrines), haciendo lo imposible para cumplir con su deber cvico, poltico, tico y moral; superando las amenazas (y las balas, las bombas, los morteros) de adentro y de afuera. Haciendo recordar aquel 13 de abril de 2002 cuando ese mismo pueblo bravo sali a las calles, Constitucin en mano, a demandar el retorno de su presidente constitucional Hugo Chvez, derrocado brevemente por un golpe cvico-militar respaldado por Estados Unidos y las derechas de Espaa y Colombia, entre otros.

ANR: Segn el presidente Nicols Maduro el objetivo central de la Asamblea Nacional Constituyente es la redaccin de una nueva Constitucin. Es decir, a travs de una nueva Carta Magna, se busca refundar al Estado venezolano, relanzar el proyecto histrico encabezado por el comandante Chvez, Qu expectativas tienes sobre la nueva Constitucin venezolana? Es suficiente con modificar las leyes para resolver los problemas estructurales de raz?

AA: En Venezuela confluyen problemas estructurales y coyunturales. No cabe duda que el apoyo recibido por el Gobierno de Nicols Maduro supone un necesario golpe de timn, que incluya las transformaciones polticas, econmicas, sociales y culturales para el fortalecimiento de un Estado socialista, basado en las comunidades, en los intereses populares. Que solucione, ante todo, el abastecimiento de alimentos y de medicinas.

En los ltimos meses se registr un aumento sustancial de la distribucin de alimentos y la prctica eliminacin de las colas de horas para abastecerse; que se sum a los peridicos reajustes de los sueldos y las pensiones. Porque para Chvez la deuda social era innegociable, era una cuestin econmica absolutamente prioritaria.

Sera irreal pensar que un acto electoral dar por terminado el conflicto poltico, pero hay una pieza nueva en el tablero de ajedrez: la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente que bien puede profundizar el conflicto, o ayudar a superarlo con un llamado a un proceso de negociaciones, quiz con acompaamiento internacional. Las bases del acuerdo al que se arribe pudieran incluso constitucionalizarse de mutuo acuerdo y someterse a una consulta consensual antes de la eleccin presidencial.

Tambin sera irreal creer que un nuevo texto solucionar todos los problemas, acumulados durante dcadas al no poder superar la dependencia del rentismo del monocultivo petrolero, si no se nacionaliza la banca y controla el tipo de cambio, si no se industrializa el pas, si no se garantiza la soberana alimentaria, si no se realiza una auditora de la deuda externa tambin habr que lidiar con los que desde adentro buscan destruir el legado de Hugo Chvez lo que el expresidente defina como ineficiencia, ineficacia y corrupcin y con los aptridas dispuestos a entregar Venezuela y sus recursos naturales a los intereses de Estados Unidos y las corporaciones trasnacionales.

ANR: Hay quien piensa que si el Gobierno de Donald Trump impone ms sanciones econmicas en contra de Venezuela la economa estadounidense corre el riesgo de sufrir graves daos. Por un lado, muchas empresas norteamericanas dependen de las importaciones de crudo venezolano. Y por otro lado, si Venezuela llega a incumplir con el pago de sus deudas, los bancos estadounidenses se veran tambin en serios problemas ante la falta de reembolso. En este sentido, Es posible que las sanciones econmicas contra la economa de Venezuela impuestas por Trump pudieran terminar afectando ms a Estados Unidos? Crees que Trump d marcha atrs o, por el contrario, impondr ms sanciones?

AA: Soy periodista sin pretensiones de futurlogo, pero s creo que en ese tono prepotente que tanto le caracteriza, Donald Trump quiz crey (o le hicieron creer los congresistas Marco Rubio y Bob Menndez, los operadores de la oposicin) que los venezolanos iban a salir a la calle a pedir la intervencin de tropas gringas no tuvo ocasin para evaluar bien las circunstancias.

Quiz caer en default (la incapacidad de pago frente a la deuda externa o la deuda interna con acreedores internacionales que operan en Venezuela), tan publicitado por muchos analistas estadounidenses, puede complicar an ms el panorama para la banca trasnacional que al mismo Gobierno de Maduro.

Las sanciones al crudo venezolano tendran su mayor impacto sobre los tenedores de bonos. La posibilidad de la suspensin de las importaciones de petrleo venezolano, principal fuente de divisas del pas, puede preocupar: sin ellas Venezuela no podra importar todos los bienes de consumo bsico que necesita, de los cuales produce apenas una tercera parte, ni pagar sus elevados compromisos financieros internacionales. Una sancin de peso sera impedirle participar de nuevos contratos con el Gobierno federal a travs de su subsidiaria, CITGO.

La presin internacional contra el Gobierno de Venezuela no sale del rea de influencia de Washington y todo parece indicar que no podr prosperar sin negociar antes con Rusia y China.

En las ltimas semanas varias refinadoras que procesan crudo venezolano han hecho cabildeo con la administracin Trump para evitar que eso ocurra. La medida podra provocar que los efectos ms perjudiciales los padezcan los estadounidenses, a travs de incrementos en el costo del combustible y la energa en general para consumo domstico. No obstante, por ms que se reduzca su margen de accin, no hay ninguna garanta de que sea suficiente para obligar al bolivarianismo a una salida negociada.

Los dirigentes opositores sealan que un embargo petrolero estadounidense (a todos los venezolanos) sera una psima idea, que rompera el bloque de ms de los 14 pases latinoamericanos que hoy los apoyan. Incluso hay quienes sealan que el triunfo del Gobierno el 30 de julio se debi en parte a la injerencia directa de Trump. La medida puede ejecutarla sin la aprobacin del Congreso, amparado por la Ley de Poderes Econmicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en ingls), bajo el argumento de que existe una amenaza externa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las reservas internacionales venezolanas estn en el nivel ms bajo de los ltimos 15 aos: menos de 10,000 millones de dlares. Y por sus dificultades de flujo de caja, Caracas ya tiene una moratoria sobre el pago de las deudas que tiene con China. Mientras, el Gobierno venezolano ha continuado pagando a los tenedores de bonos de Wall Street, recortando gastos en importaciones.

ANR:Finalmente, me gustara tratar contigo el tema de los aliados y los adversarios del Gobierno venezolano en el plano internacional. En esta ofensiva encabezada por Estados Unidos contra Venezuela, Qu papel desempean pases como Rusia y China, hasta qu punto sirven de contrapeso para neutralizar la embestida estadounidense? Por otro lado, todo parece indicar que pases como Colombia y Mxico, e inclusive Panam Per, estn colaborando muy de cerca con el Gobierno de Trump para forzar un cambio de rgimen en Venezuela Qu tan importante es Venezuela en el tablero latinoamericano? Ante una eventual cada del chavismo, Sera el final de proyectos de integracin regional como el Mercosur o Petrocaribe tal como los conocemos?

AA: La presin internacional contra el Gobierno de Venezuela no sale del rea de influencia de Washington y todo parece indicar que no podr prosperar sin negociar antes con Rusia y China, poderosos aliados econmicos y polticos desde hace ms de tres lustros del pas sudamericano con las mayores reservas de petrleo. Venezuela es el principal destino de inversiones de China en Amrica Latina y el segundo socio comercial de Rusia en la regin.

Hasta ahora no ha sido posible un acuerdo impulsado por Estados Unidos en las principales instituciones multilaterales sobre Venezuela. China y Rusia han bloqueado cualquier accin intervencionista en el Consejo de Seguridad de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU). Uruguay bloque un comunicado ms fuerte, y la expulsin de Venezuela del Mercado Comn del Sur (Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y los pases caribeos han hecho imposible un acuerdo en el seno de la OEA, organismo del cual Venezuela ya comenz su proceso de salida. Para aquellos que se mueven en el cabildeo anti-venezolano, principalmente en Washington, es hora de dar seales contundentes de que el mundo (lase nicamente ellos) quiere evitar una guerra civil y una crisis migratoria.

Desde 1999 Venezuela ha sido la locomotora de la integracin latinoamericana y caribea, y tambin la bandera del combate contra los tratados de libre comercio. Por eso la despiadada ofensiva de los nuevos regmenes neoliberales para separarla de cualquier organizacin regional. Simultneamente estn vaciando y volviendo invisibles a las instituciones que tanto costaron articular, como el Mercosur, la Unin de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC).

El argentino Mauricio Macri, el brasileo Michel Temer y el paraguayo Horacio Cartes estn haciendo del Mercosur un club de amigos de la derecha sudamericana, eso s con poderosos patrocinadores extrarregionales. Estn unidos por su adscripcin sin atenuantes al neoliberalismo, sus vnculos con resonantes casos de corrupcin, la permeabilidad a las indicaciones de Estados Unidos y su visin compartida de un Mercosur abierto al libre comercio.

En la Cumbre de Mendoza aceleraron la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unin Europea para diciembre y acordaron avanzar en la convergencia con la Alianza del Pacfico (portadores de las banderas del libre comercio), tras firmar una Declaracin sobre el Proyecto Corredor Ferroviario Biocenico, que unir el puerto de Santos, Brasil (en el ocano Atlntico) con el puerto de Ilo, Per, (en el Pacfico) pasando por Bolivia. Estos acuerdos de convergencia pueden significar una gravsima amenaza para la produccin y el trabajo de millones de sudamericanos de los pases del Mercosur.

Por otra parte, los planes de las corporaciones petroleras de Estados Unidos con relacin al Caribe pasan por su principal plataforma energtica y geopoltica, Petrocaribe, y por su sostn, creador e impulsor, Venezuela. Buscan generar un clima de inseguridad y zozobra con el objetivo de desestimular las bases de apoyo de los acuerdos de cooperacin y tratando de conducir a sus pases miembros (sobre la base del temor) a que firmen contratos desventajosos y financieramente dainos con las trasnacionales estadounidenses.

Contrario a la inestabilidad y alto endeudamiento que significa la alternativa estadounidense del gas natural para la regin, Petrocaribe (an con todas las complicaciones que ha tenido la empresa estatal PDVSA producto de la abrupta cada de los precios del petrleo), sigue mostrando resultados positivos: cubre 32% de petrleo del Caribe, y ha incidido positivamente en el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada uno de sus pases; las refineras y empresas mixtas dirigidas por la empresa PDV Caribe facilitan el acceso a los hidrocarburos, y las modalidades solidarias de pago evitan que el endeudamiento se transforme en un yugo que limite sus posibilidades de crecimiento econmico. Por esa razn quieren terminar con Petrocaribe.

ANR: No cabe duda que Venezuela vive momentos de grandes definiciones, habr que estar muy atentos a lo que sucede durante las prximas semanas, el panorama puede cambiar drsticamente de un momento a otro. Aram, agradezco mucho que hayas compartido tus reflexiones sobre lo sucede en un pas de enorme relevancia para el continente latinoamericano.

