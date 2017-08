Para atrapar al culpable

Quin es agente de Putin en Washington? La respuesta obvia: El Presidente Trump, y nadie ms, pues l mismo cont aos atrs que entre sus activos se vea mucho dinero que fluye desde Rusia. Mayor pista no puede haber, pues el dinero pesa en la poltica, ms an si hubo problemas econmicos, como parece ser el caso del actual inquilino de la Casa Blanca. Si a esto se aade que su hijo, Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner y su ex jefe de campaa, Paul Manafort, se reunieron con una abogada rusa que, segn The New York Times, les iba a entregar documentos oficiales contra Hillary Clinton, entonces s no cabe la menor duda: Trump es culpable, pues se sobreentiende que todo jurista ruso trabaja para el Kremlin.

Pero precisamente, tanta evidencia indica que Trump es inocente porque, igual que en las novelas detectivescas bien escritas, el primer sospechoso nunca es culpable. El principal sospechoso, segn el mejor detective de la historia, Sherlock Holmes, es el que saca mayor provecho del delito, en este caso, Mike Pence, porque l asumira la presidencia si Trump fuese asesinado o arrojado del poder, como pretenden sus enemigos tanto demcratas como republicanos.

Otro posible malhechor es el Senador McCain, puesto que l estuvo preso algunos aos en una crcel de Viet Nam y, como todos conocen, este pas es experto en lavar cerebros. Eso fue lo que le hicieron al pueblo estadounidense, que en las dcadas de los 60 y 70 se volc a las calles de las ciudades de EEUU a exigir la paz en contra de una de las tantas guerras humanitarias, que este pas ha declarado en el mundo.

Pero no hay que olvidar al 99% de los miembros del Congreso de EEUU que votaron por castigar a Rusia. Ellos s deberan estar entre los pesquisados, pues si se parte de que el Kremlin est interesado en hacerle dao a EEUU, nadie le ha hecho tanto dao como los que votaron por sancionar a las empresas que hagan inversiones, vendan, alquilen o proporcionen a Rusia servicios, tecnologa, informacin o apoyo para la construccin de tuberas de explotacin de hidrocarburos en el proyecto Nord Stream 2. El mandatario estadounidense tendra que incluir en la lista negra a los extranjeros que inviertan grandes sumas en proyectos de produccin de petrleo de Rusia.

El senador McCain y todos los congresistas que apoyaron su propuesta deberan ser homenajeados con algn tipo de reconocimiento por parte del Presidente Putin, pues han logrado algo que pareca imposible, que la Unin Europea, UE, y Rusia acerquen sus posiciones respecto a la libertad de comercio y el respeto a las normas del derecho internacional, que prohbe la aplicacin de sanciones que no hubieran sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las sanciones deterioran las idlicas relaciones que Washington ha mantenido con la UE, exceptuando, claro est, la mandada mucho ms all del cebo que hizo Victoria Nulan, mano derecha de Kerry, y dems actitudes semejantes; tambin traen patas arriba a estas relaciones, as, Brigitte Zypries, Ministra de Economa de Alemania, considera que esta ley viola el derecho internacional al restringir las actividades de empresas europeas, que son amenazadas si cooperan con Rusia. Los estadounidenses no pueden castigar a las empresas alemanas por sus actividades econmicas en otro pas, afirma la ministra y aade que la UE espera que Washington est dispuesto a negociar sobre las sanciones, porque Existe la amenaza de una guerra comercial que daa a las compaas alemanas De ser necesario, responderemos a los estadounidenses con la misma moneda... El ministro de Exteriores de Alemania, Gabriel, sostuvo en entrevista al Der Spiegel: No toleraremos en ningn caso la aplicacin extraterritorial de sanciones de EEUU contra empresas europeas... Es hora de que Europa deje de seguir la poltica de EEUU... Las nuevas sanciones contra Rusia son inaceptables, pues afectan a los intereses de las empresas europeas.

Segn el diario alemn Die Welt: Parecera que los congresistas estadounidenses estuviesen intentando preservar los intereses de su industria petrolera a costa de las compaas europeas. Lo mejor de todo es que as opina el 83% de la poblacin alemana que, de manera casi absoluta, se opone a estas sanciones por creer que estn dirigidas a perjudicar los proyectos energticos entre Rusia y Europa, con el fin de crear puestos de trabajo en EEUU y reforzar la poltica exterior norteamericana.

Quin agit este apacible avispero? El Congreso de EEUU que se arrog funciones de competencia exclusiva del presidente Trump; por lo tanto, la ley aprobada es inconstitucional. Entonces, en el Capitolio estn camuflados los agentes de Mosc.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.