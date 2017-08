Venezuela rechaz la violencia y triunf

Para el imperialismo estadounidense y la derecha continental, lo ocurrido el 30 de julio en Venezuela deba ser una concluyente leccinpoltica y deba serlo tambin para los organizadores de las abrumadoras campaas mediticas contra los procesos populares, cuya falibilidad ha sido demostrada por el ejercicio masivo de sus derechos por una poblacin madura y decidida que las rechaza.La eleccin ese da de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conforme a la Constitucin y las leyes del pas, involucr una participacin entusiasta de ms de 8 millones 89 mil 230 venezolanos y venezolanas - 41.53% del padrn electoral- que dijo s a la constituyente y a la revolucin bolivariana.El Presidente de Estados Unidos, haba amenazado a los venezolanos con un incremento de las sanciones econmicas contra el pas suramericano si llegara a realizarse el evento, sin duda partiendo de la suposicin de que el pueblo, amedrentado, repudiara el acto democrtico abstenindose de participar en l.Pero result todo lo contrario, la amenaza de Trump y las acciones terroristas contra los votantes estimularon la asistencia de stos, porque le agregaron motivaciones patriticas.El gobierno bolivariano llam a los pueblos democrticos y amantes de la paz a estar alertas frente a esta nueva escalada injerencista del imperialismo norteamericano y a rechazar categricamente las acciones violentas, fascistas, racistas y criminales de la oposicin venezolana que tanto temen al acto democrtico, legal, soberano, pacfico y civilizado.Por su parte, el colrico presidente estadounidense, quien se ha visto obligado a mover todas sus fichas al mismo tiempo por coincidir en tiempo con otros serios enfrentamientos desatados separadamente contra Rusia y con la Repblica Democrtica Popular de Corea, ha hecho que Washington se haya limitado a imponer sanciones al presidente de Venezuela, Nicols Maduro, segn comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense.El comunicado especifica que se bloquearn todos los activos del mandatario que estn o puedan estar bajo la jurisdiccin de EE.UU. Adems, se prohibir a los ciudadanos estadounidenses contraer cualquier acuerdo con Maduro quien a su vez ha reiterado que, como Presidente de Venezuela no tiene que rendir cuentas ms que a los venezolanos y las venezolanas.El primer mandatario venezolano ha calificado la jornada como la victoria mas grande de la Revolucin Bolivariana y ha basado su xito en la seleccin que hizo de la propuesta de paz como su bandera de lucha en tan complejas circunstancias. Maduro destac que hasta el ltimo momento mantuvo las puertas abierta para la oposicin venezolana, que no ces de llamar a la violencia y a las acciones desestabilizadoras durante la jornada electoral. Revel que una delegacin de su gobierno estuvo reunida por varias semanas con dirigentes opositores, entre los que mencion al presidente del Parlamento, Julio Borges, para intentar sumarlos a la iniciativa constituyente. Hace dos semanas propuse a la oposicin que se inscribieran en la Constituyente. Pero no aceptaron, indic el mandatario.En las ltimas seis semanas se han dado conversaciones directas entre delegaciones de la Mesa de la Unidad Democrtica (MUD) y una delegacin presidida por Jorge Rodrguez, Delcy Rodrguez y Elas Jaua, anunci este sbado el jefe de Estado, Nicols Maduro. Estuvimos a punto de llegar a un acuerdo para publicar un comunicado aprobado por todos los partidos de la MUD, asegur el Primer Mandatario y aadi que la cpula de la derecha lo que quera era inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Los llam a que se metieran en la Constituyente y tuvieron miedo. Las reuniones llevadas a cabo se mantuvieron ocultas por solicitud del sector opositor.Durante su discurso en la Plaza Bolvar de la ciudad de Caracas, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emiti el primer boletn de resultados, el mandatario venezolano afirm que la Asamblea Nacional Constituyente naci en medio de una gran legitimidad popular. No slo tiene la fuerza constituyente nacional, sino que tiene la fuerza de la legitimidad, la fuerza moral de un pueblo que de manera heroica, en condiciones de guerra, sali a votar, a decir: queremos paz, tranquilidad, asegur Maduro.La Constituyente recin electa cont con el apoyo de un pueblo que no se sinti intimidado ante el clima desestabilizador que pretenda implantar la oposicin venezolana. Es la votacin ms grande que haya sacado la Revolucin en toda la historia electoral. El que tenga ojos que vea y el que tenga odos que oiga, asever el presidente.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

