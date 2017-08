Entrevista al analista internacional y activista, Carlos Martnez

La coyuntura de Venezuela es comparable al Chile de Allende o la Segunda Repblica espaola

Carlos Martnez ha respondido asimismo a un mensaje del cantante Miguel Bos en twitter en el que el artista realizaba una peticin al presidente Maduro: Que deje de matar a su pueblo. El activista recuerda que Bos particip en 1981 en el Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar, en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Asimismo ha informado de la destitucin de Luisa Ortega en el cargo de Fiscal General de Venezuela, a quien ha sustituido el actual defensor del pueblo, Tarek William Saab. Gobiernos de Latinoamrica y el mundo rechazaron este hecho, segn un titular del diario El Pas.

-Qu batalla se est librando realmente en Venezuela, ms all de la propaganda meditica que pinta un enfrentamiento entre la dictadura de Maduro y la oposicin democrtica que se rebela en la calle?

En Venezuela se est librando la atvica lucha en la que se enfrentan desposedos contra ricos. Ni Venezuela es la dictadura que describen los medios, ni a los poderosos ni a sus subordinados les importa la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Es inevitable comparar la actual coyuntura de Venezuela con el Chile de Allende o la Segunda Repblica Espaola, con la circunstancia agravante de que Venezuela posee una de las mayores reservas de petrleo del mundo.

-Qu avances y dficit resaltaras de las presidencias bolivarianas?

Las reservas de crudo son a su vez una bendicin y una condena. Cuando el barril de petrleo tena un precio de venta de 150 dlares era fcil gobernar en Venezuela, pero cuando los ingresos han cado a la tercera parte es imposible realizar las mismas polticas. El principal debe de los gobiernos bolivarianos es que se han centrado en una redistribucin casi caritativa aunque justa, pero no han puesto las bases para disponer de una economa que no dependa exclusivamente del precio del petrleo en los mercados internacionales.

En su haber hay que reconocer a Hugo Chvez y sus herederos polticos el xito de la toma de poder poltico en Venezuela, sus polticas asistencialistas en sanidad, vivienda y educacin. Y sobre todo, y lo ms importante es su valenta para haber acabado con la sumisin hacia el imperio, recuperando la soberana econmica y poltica.

-Quines son realmente los lderes opositores Leopoldo Lpez (Voluntad Popular) y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas? Se trata de los dirigentes demcratas que presentan los medios de comunicacin?

Estos afamados lderes reaccionarios estn en prisin no por sus ideas, sino por organizar una campaa violenta para derribar la democracia. Las acciones terroristas por ellos dirigidas han causado centenares de muertos e infinidad de daos y sabotajes. Leopoldo Lpez tuvo un juicio con los mismos derechos que podra haber tenido en Espaa, en los que pudo ejercer su derecho de defensa. Por los mismos hechos por los que fueron condenados, la justicia espaola los habra castigado ms severamente.

Llama la atencin sus quejas acerca del sistema judicial venezolano cuando sus seguidores se dedican a asesinar a compatriotas venezolanos por el simple hecho de ser chavistas, bombardean instituciones y boicotean la distribucin de alimentos. Me parece incompatible defender la violencia poltica con la afirmacin de que son los defensores de la democracia y los derechos humanos, a la vez que deslegitiman a la judicatura venezolana. El sistema judicial venezolano, con todos sus defectos, es preferible a los ajusticiamientos por bandas facciosas.

-Existe otra oposicin que no apueste por el asalto al poder en la calle y que los medios de comunicacin estn silenciando?

Por supuesto. Hay una parte de la izquierda que est desencantada con el gobierno de Nicols Maduro. Se les podr acusar de ser desleales pero no participan de los mtodos fascistas de la derecha mimada por los medios de comunicacin espaoles. Tambin es cierto que la situacin actual de Venezuela favorece que la sociedad est muy polarizada entre los partidarios del gobierno y los de la oposicin.

-En la jornada electoral para elegir la Asamblea Nacional Constituyente se registraron, segn diversas fuentes, entre diez y quince muertos. Los medios de comunicacin atribuyen la violencia invariablemente al Gobierno. Se silencian episodios de violencia opositora? Por ejemplo?

Hay una regla de oro que se cumple inevitablemente. Cuando los medios de comunicacin espaoles afirman que ha muerto alguna persona, lo que quieren decir realmente es que la han asesinado la oposicin que tanto miman esos mismos medios. Cuando, en contadas ocasiones, la polica dependiente del gobierno o simpatizantes chavistas causan la muerte de alguna persona, los medios ya se ocupan de comunicarlo oportunamente con las palabras clave dedicadas para demonizar a un gobierno: asesinado por el rgimen, dictadura y violacin de derechos humanos. Esta norma sirve tanto para Venezuela como para otros pases que sufren injerencias imperialistas, como por ejemplo en Siria.

-Tiene el conflicto alguna clave geopoltica? Qu funcin atribuyes a China (por los prstamos e inversiones a Venezuela)?

La geopoltica no es ms que el envoltorio de los intereses econmicos. Lgicamente el gobierno bolivariano en su proceso de independencia de EEUU ha buscado nuevos socios. As tiene lazos firmes de amistad y cooperacin con Cuba, Bolivia y Rusia. Tambin han aumentado las relaciones comerciales con China. Cualquier persona conoce del potencial comercial y financiero de la potencia asitica, as que lo natural es que en un futuro aumenten y se refuercen estos lazos. Por supuesto, las grandes corporaciones estadounidenses ven con recelo que empresas chinas les arrebaten parte de sus negocios y ofrezcan mejores condiciones comerciales y financieras.

-Y a Estados Unidos?

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, a su vez este es el tercer suministrador para USA. Sin embargo, las mal llamadas sanciones de EEUU a Caracas no han incluido un embargo petrolero que ahogara econmicamente a Venezuela pero tambin ocasionara un aumento del precio del petrleo para el imperio.

-Fraude de al menos un milln de votos en el golpe de Maduro (El Pas); Maduro rapta a los lderes opositores tras la farsa de la negociacin (El Mundo). Cmo se explica la unanimidad de peridicos, televisiones y radios espaolas?

En muchas ocasiones se critica a los militantes que conceden importancia al antiimperialismo bajo la premisa de que las cuestiones de poltica internacional no son realmente importantes. Pues bien, el enemigo de clase parece que opina todo lo contrario. La desinformacin y manipulacin sobre Venezuela ocupa las primeras planas de todos los medios. Los capitalistas estn dedicando una ingente cantidad de tiempo y dinero para desprestigiar a Venezuela. Y no slo al pas latinoamericano, sino tambin hay campaas similares contra Rusia, Irn, Siria, Corea del Norte

Esto nos debera llamar a la reflexin, no podemos rebajar la importancia de estos conflictos cuando en el otro bando, el de los dueos de los medios de comunicacin, hay unanimidad para otorgarle una importancia suprema.

Bajo el actual sistema econmico capitalista global, la poltica econmica est atada y bien atada con un entramado de tratados internacionales e instituciones supranacionales. Los gobiernos que intentan escapar de esta red para recuperar su soberana econmica son acosados econmica, militar y mediticamente. En los medios en propiedad del capital y los gestionados por la derecha poltica se inician campaas concertadas tcitamente para tratar a estos estados como dictaduras, regmenes, violadores de derechos humanos Nunca se les da voz a defensores de estos gobiernos, al contrario, son acallados por todos los medios. Si hay una dictadura meditica es en los pases llamados occidentales, en los que hay muchos medios pero todos tienen el mismo discurso.

Pero es que el conflicto no se produce por la falta de democracia ni por la violacin de derechos humanos. Si a los amos de los medios les preocupara esos aspectos de los gobiernos, el foco en latinoamrica estara puesto en Mxico, Paraguay o, incluso, Brasil. No lo reconocen pero lo que pretenden de Venezuela, como en los casos de Rusia, Siria o Irn, es apoderarse de su petrleo.

-Por qu consideras que una parte de la izquierda manifiesta muchas dudas a la hora de posicionarse sobre lo que ocurre en Venezuela?

Me parecen lamentables la equidistancia y el silencio y una traicin las condenas al pueblo venezolano como la del ayuntamiento de Madrid. Estamos constatando que esta autodenominada izquierda no es sino la de un grupo de activistas domesticados que, por un cambio de discurso y el abandono de los ideales de justicia e igualdad entre todas las personas, se les permite gestionar entidades locales y autonomas, siempre que su prioridad sea pagar las deudas a los acreedores privados.

Qu mejor juramento de lealtad al sistema que condenar o no defender a Venezuela! De esta forma el capital se asegura que estos representantes polticos no representen una amenaza real a su riqueza y que por otra parte esta izquierda legitima el discurso imperialista, cuando no, como hemos comprobado recientemente, la injerencia blica.

El silencio o la condena a Venezuela es toda una declaracin de intenciones de que no se va a intentar una va similar de ruptura con el imperialismo ni con el capitalismo.

Para alcanzar la democracia total, es decir, que el pueblo decida sobre la riqueza nacional es requisito previo la soberana nacional, es decir, sin antiimperialismo no habr socialismo.

-Por ltimo, puede explicarse desde la perspectiva marxista de la lucha de clases el actual proceso que vive Venezuela? Calificaras de racista y clasista a la oposicin a Maduro?

La llamada oposicin venezolana no tiene ninguna duda de que se trata de una lucha de clases, ellos son la clase elegida y no quieren compartir la riqueza del petrleo con la clase trabajadora. El documental La revolucin no ser trasmitida es todo un clsico donde se describe esta situacin. El racismo y el machismo no son sino las manifestaciones ms soeces del clasismo, lo usual es que las mujeres estn ms explotadas que los hombres, y que los indgenas y los afrodescendientes pertenezcan a las clases ms pobres. Por ello una mujer afrodescendiente es muy probable que sufra una triple discriminacin, la de su condicin de mujer, la econmica y la del racismo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.