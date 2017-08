La mejor oficina de comunicacin social de EE.UU.

La poltica exterior de Hollywood

Etctera

Hollywood es, en ms de un sentido, la mejor oficina de comunicacin social de Estados Unidos.

En la primera mitad del siglo XX, el cine fue el principal medio de comunicacin y desde entonces Hollywood tiene una poltica exterior que ha ido de la mano de los intereses que Estados Unidos promueve en el seno de su sociedad y en el mundo. Mediante ese poder suave Washington exalta la cohesin social exacerbando la imagen del enemigo que puede ser interno o externo. El enemigo es un personaje importante en el imaginario colectivo porque permite, a travs del entretenimiento, mitigar el cuestionamiento al status quo, exaltar logros y valores, fomentar el nacionalismo y el patriotismo, y cerrar filas con las autoridades al encontrar un culpable a quien achacar todos los males.

Hollywood es un pas dentro de un pas. Su historia es la de Estados Unidos. La Unin Americana se cre gracias a la inmigracin, lo que explica la diversidad cultural. Su cine, por lo tanto, fue pensado como industria para un pas con un pblico cosmopolita, diverso, universal, masivo. Esta caracterstica le abri las puertas de las audiencias de todo el mundo, que aceptaron ese producto por la empata con sus protagonistas y sus historias. stas eran fcilmente asimilables, y eran estelarizadas por glamorosas estrellas a quienes los espectadores queran ver. Fue as que apareci el star system.

A diferencia de Bollywood,1 Nollywood,2 Tollywood,3 Pollywood,4 Lollywood,5 Dhallywood6 y otras industrias cinematogrficas a nivel mundial como la francesa, inglesa, italiana, espaola, sueca, etctera, lo que distingue a Hollywood es que, en s mismo es un modelo aspiracional. Hollywood no slo ha vendido, desde principios del siglo XX la imagen del sueo americano. Hollywood es el sueo americano. Gracias a Hollywood se difundieron en todas partes la excepcionalidad estadounidense, sus valores, estilos de vida. A travs de Hollywood, EE.UU. ha llegado a las mentes y los corazones de millones de personas, vendiendo tanto la inevitabilidad del liderazgo estadounidense en el planeta, como el fracaso reiterado de regmenes y entidades que rechazan el American way. Hollywood seduce, atrapa, coopta, atrae. Es la fbrica de sueos. En su poca de oro y an en la actualidad, atrajo inmigrantes que deseaban prosperar. Hacer una carrera en Hollywood llev a que actores, directores, guionistas y productores de todo el mundo llegaran a Estados Unidos, asimilando esos valores pero aportando tambin los propios.

La lista de celebridades extranjeras que han hecho de Hollywood el emporio que es y que muchos han tratado de replicar sin xito, resulta larga, inacabada y difcil de documentar. En las primeras dcadas del siglo XX, Charles Chaplin, Marlene Dietrich, Dolores del Ro, Cary Grant, Ingrid Bergman, Rodolfo Valentino y Greta Garbo fueron slo algunos de los inmigrados que dieron brillo a Hollywood y que, asimismo, brillaron universalmente gracias a l.

Los orgenes

Hollywood naci con el siglo XX. Inicialmente, la industria del cine se estableci en Nueva York que era fro y lluvioso buena parte del ao, por lo que fue necesario buscar otra locacin. As, en 1903, una pareja de texanos se asent en el sur de California, que tiene un clima ms benvolo. El lugar elegido fue un terreno plagado de acebos; Hollywood, significa bosque de acebos.7 Al lugar comenzaron a llegar cineastas procedentes de Chicago y tres aos despus, las grandes empresas ya estaban instaladas ah.

En la primera dcada de ese siglo, la industria del cine desarroll importantes avances tecnolgicos, por ejemplo, en edicin, fondos, aspectos visuales y otros ms. Con el nacimiento de la industria del cine, fue necesario crear mecanismos para garantizar su mayor consumo posible. As, en 1905 vieron la luz los Nickelodeons, salas de cine de cinco centavos, propiedad de los estudios que ofrecan a las personas el acceso a las cintas a un precio razonable.8 Los Nickelodeons sentaron las bases para el xito de Hollywood: tan importantes eran las producciones en s, como las salas de exhibicin. La distribucin generaba el 90% de los ingresos de las casas productoras.9 Y aqu resida el crculo virtuoso: a mayor cantidad de salas, mayor necesidad de rodar pelculas para llenarlas.

Los estudios de Hollywood vieron la luz entre la segunda y la tercera dcadas del siglo pasado, antes de la gran depresin. Los cinco grandes estudios eran Paramount, Warner Brothers, Metro Goldwyn Mayer, Fox Film Studios y RKO. Ellos fueron protagonistas de la llamada poca dorada, misma que inici en la dcada de los 20 y culmin a finales de los 40. En esos tiempos, los productores y los dueos de los estudios estaban en control del proceso, de manera que ni los trabajadores ni los actores ni directores contaban con condiciones laborales decorosas. En muchos casos, el nombre de los directores ni siquiera figuraba en sus producciones y a los actores se les ataba a contratos de exclusividad por siete aos con alguno de los cinco grandes, y, por lo tanto, eran propiedad de stos. Los actores tenan que hacer lo que los dueos de los estudios les pedan, y no podan trabajar para la competencia ni para estudios independientes. Se trataba de la mercantilizacin de la industria conforme a las reglas de los dueos de los medios de produccin tmese esto literalmente.

La censura y el Cdigo Hays

Casablanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman

Adems de aquellas condiciones laborales, la censura hizo acto de presencia, a efecto de proteger las buenas costumbres del pblico estadounidense. La censura en Hollywood fue el resultado de las acciones emprendidas por los productores, quienes crearon la Motion Picture Producers and Distributors of America Association (MPPDA). Esta asociacin, liderada por el abogado William Hays, defini los temas que deberan omitirse en las producciones por razones de moralidad. Las disposiciones, que fueron obligatorias a partir de 1934 y que se mantuvieron hasta finales de la dcada de los 50,10 son conocidas como Cdigo Hays. La trangresin del Cdigo Hays implicaba multas de hasta 25 mil dlares, por lo que, para evitar esta sancin, todos los guiones de las pelculas deban ser aprobados, lo que provocaba, tambin, modificaciones a los libretos. Un caso muy controvertido fue el de la icnica Casablanca (1942) del director Michael Curtiz. Por dcadas se ha especulado en torno al final de la cinta, dado que se ventil la posibilidad, por parte de los guionistas o al menos esa es la leyenda construida en torno al icnico largometraje, de que Ilsa (Ingrid Bergman), se subiera al avin al lado de Rick (Humphrey Bogart), en lugar de que sta huyera con su esposo Vctor (Paul Henreid). Si bien ese final alternativo ha sido anhelado por numerosas generaciones, lo cierto es que no era posible debido a que el Cdigo Hays prohiba una trama en la que una mujer dejara a su marido por otro hombre.11

La gran depresin propici el desarrollo del sindicalismo, lo que a su vez permiti que el gremio de guionistas fortaleciera sus mrgenes de maniobra permitiendo el auge de producciones independientes. De manera previsible, las cinco grandes comenzaron a distribuir tambin las producciones independientes. El auge de stas favoreci que la censura se relajara hacia la dcada de los 50.12

Las cinco grandes facturaban a los diversos mercados del mundo y sus productos dominaban en Europa y Asia, con todo y las fuertes industrias del cine de la Gran Bretaa, Francia, Italia y hasta de Japn. Sin embargo, stos y otros pases imponan altos aranceles a las pelculas de Hollywood, por lo que el Departamento de Estado de la Unin Americana cerr filas con las cinco grandes, para negociar mejores condiciones de acceso de sus pelculas en los mercados internacionales.13 Claro que, con la Segunda Guerra Mundial, Hollywood perdi los mercados de Alemania, Italia y Japn pero a cambio, trabaj para el Departamento de Guerra, produciendo infinidad de largo y cortometrajes, en apoyo a las actividades de los aliados en el frente.

La diplomacia de Hollywood

La poltica exterior de Hollywood ya era evidente desde los orgenes mismos de la industria. En 1898, de cara a la Guerra Hispano-Americana entre EE.UU. y Espaa,14 J. Stuart Blackton, cineasta anglo-estadounidense, cofundador de uno de los primeros estudios de la costa este en la Unin Americana, la Vitagraph Corporation of America,15 produjo un cortometraje denominado Tearing Down the Spanish Flag, en el que el propio Blackton destrua con sus manos una bandera de Espaa, a la que reemplaz con un lbaro de las barras y las estrellas. La pelcula caus un enorme impacto en EE.UU., y el sentimiento anti-espaol se nutri de artculos en la prensa donde se hablaba de las atrocidades perpetradas por los espaoles en Cuba, destacando, al mismo tiempo, el patriotismo de los estadunidenses, quienes liberaban a la nsula caribea del colonialismo.16 No sera la primera ni la nica ocasin en que Hollywood proyectara los intereses de EE.UU. en el mundo.

Para asegurar la preponderancia mundial Hollywood ha evolucionado de la mano de las prioridades internacionales de EE.UU., capaz de seducir y cooptar, primero a travs del cine y ms tarde por medio de la televisin y las industrias digitales. Hollywood tiene la obligacin de vender sus productos en un entorno cada vez ms competido, pero en el que el entretenimiento que oferta, mantiene una personalidad propia, adaptndose a los gustos de las audiencias, lo que da cuenta de su versatilidad, resultado de una experiencia de ms de 100 aos. As, aunque India produzca en la actualidad muchas ms pelculas que Hollywood (1907 vs. 791 en 2015), son las distribuidoras estadounidenses las que dominan el mercado mundial, hecho que tiene un impacto negativo en las industrias cinematogrficas y cintas nacionales de otras latitudes.

La Segunda Guerra Mundial

En 1942, EE.UU. cre la Oficina de Informacin de Guerra (OIG), que durante tres aos tuvo la responsabilidad de documentar el desarrollo de la contienda blica, garantizar un flujo adecuado de informacin para el pblico estadounidense y mundial sobre el particular, y revisar y aprobar todas las propuestas de programas de radio y cine elaborados por las autoridades gubernamentales, ello con la censura que implicaba mostrar slo un rostro de la guerra, omitiendo noticias sobre los soldados que moran en el frente y convenciendo a los estadounidenses sobre la necesidad de enarbolar la lucha. La Divisin de Guerra Psicolgica (DGP) buscaba difundir informacin que desmoralizara al enemigo, exaltando el trabajo de los aliados y de las tropas estadounidenses en particular.17

En ese mismo ao, Jack Warner ejecutivo de Warner Brothers fue nombrado teniente coronel y ayud a crear la primera unidad de pelculas del ejrcito estadounidense. Su empresa trabaj al lado del gobierno estadounidense en la produccin de numerosos largometrajes para apoyar el esfuerzo de la Unin Americana en la guerra, siendo una de las ms sobresalientes la pelcula Esto es el ejrcito, que recaud unos 10 millones de dlares. Tambin produjo animacin, un cortometraje donde Bugs Bunny combate a los japoneses18 y otro, Daffy-The Commando en el que el Pato Lucas se infiltra en las filas enemigas y golpea con un enorme mazo a Hitler en la cabeza.19

Walt Disney tuvo una participacin muy destacada al respecto. En primer lugar, una parte de los estudios de Disney en Burbank fue ocupada por ocho meses a partir de diciembre de 1941 por el ejrcito estadounidense a efecto de proteger a la planta de Lockheed que se encontraba fsicamente muy cerca de posibles ataques areos. A raz de este hecho, el propio Disney, quien haba anunciado que se jubilara de la industria, regres en enero de 1942 a producir 20 pelculas animadas con fines de entrenamiento para la Oficina Naval de Aeronutica de EU a cambio de 80 mil dlares. Adicionalmente, el gobierno encarg a Disney la elaboracin de cortometrajes animados que seran exhibidos en las salas de todo el pas para elevar la moral de la sociedad ante la guerra. En ellas, el Pato Donald salt a la fama, como el principal carcter animado encargado de generar el apoyo social al esfuerzo blico de EU. Por si fuera poco, Disney destin recursos al diseo de insignias para las fuerzas armadas, sin cobrar un solo dlar. As, el 93% de toda la produccin de Disney, en ese tiempo, se relacionaba con la contienda blica.20

El desafo de la televisin

El ngel Azul, Marlene Dietrich

Grandes producciones flmicas plagadas de avances tecnolgicos, buscaban que el cine prevaleciera sobre la naciente televisin que, en sus orgenes presentaba imgenes borrosas y rudimentarias. La poltica exterior de Hollywood buscaba exaltar los valores estadounidenses, aunque la temtica cambi y pas de los temas blicos a favorecer historias bblicas, de espas, comedias ligeras y algunos musicales. As, en los 50, grandes y costossimas producciones como Los diez mandamientos (1957) y Ben Hur (1959), mostraban la importancia de la religin, algo de lo que los comunistas ateos carecan. Por cierto, Cecil B. De Mille, el director de Los diez mandamientos, funga, desde 1953, como consejero del Departamento de Defensa. Walt Disney poda trabajar en favor de los ideales y valores estadounidenses que, se buscaba, fueran asimilados por las nuevas generaciones.

Con todo, la irrupcin de la televisin propici una fuerte reestructuracin hollywoodense. Los grandes estudios fueron absorbidos por conglomerados industriales. La televisin se convirti en la principal plataforma de entretenimiento y Hollywood tuvo que modificar su enfoque, para convertirse en un medio de comunicacin social. Esto tuvo que ver tambin con los cambios que vivi el pas en los 60, con el arribo de John F. Kennedy, la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y nuevos espectadores en su mayora estudiantes, que tenan intereses distintos de los de sus padres. Con la desaparicin del Cdigo Hays, el auge del cine independiente y la creciente importancia del cine extranjero, Hollywood modific su estructura, adecuando, claro est, sus productos. Temas como el espionaje, la conquista del espacio y el auge del gnero de la ciencia ficcin fueron importantes. Figuras como Rocky Balboa o Jack Ryan enfrentan a diversos enemigos igual a como lo hacen de manera ms reciente, Jason Bourne, Ethan Hunt o Jack Bauer.

La posibilidad de que la seguridad y el bienestar planetario fueran vulnerados por extraterrestres, gener o revivi exitosas franquicias, como Star Wars, Star Trek y Alien, entre otras. El gnero de ciencia ficcin se torn muy importante a partir de los 60 como resultado de la carrera espacial entre EU y la URSS y el arribo del hombre al espacio exterior. Si bien en el cine la fantasa es lo imposible hecho probable, la ciencia ficcin es lo improbable hecho posible, y en la medida en que diversos pases

han incursionado en el espacio, es natural que se generen percepciones sobre las portunidades potenciales que ello entraa, al igual que sobre los inevitables desafos. Aqu la poltica exterior de Hollywood enfatiza la importancia de mantener un gran complejo militar- ndustrial porque, las amenazas procedentes del espacio exterior sern tan poderosas, que solo las mejores tecnologas podran protegernos.

La poltica exterior de Hollywood tambin tiene en los superhroes la promocin del culto a la seguridad privada. La seguridad privada es un fenmeno sobre todo anglosajn, cuyas races reposan en el vigilantismo. En EU, la seguridad privada surgi antes que la seguridad pblica, a diferencia de otras sociedades. La seguridad privada implica que un particular, de manera legal o ilegal, castiga a quien presumiblemente quebranta la ley, o tambin se refiere a quien participa en una agrupacin cuyo objetivo es el castigo fuera de la ley, en perjuicio de quien no la obedece.

Mquina de escribir original de El Resplandor / Fotografa: MTL

EE.UU. vende pero no compra

A pesar de que la cultura es un componente esencial del poder suave, el fomento de la diversidad cultural que postula la UNESCO no siempre es honrado. Si bien las producciones cinematogrficas, televisivas y para plataformas digitales hechas en EU dominan a nivel planetario lo contrario no es cierto. Las producciones cinematogrficas, televisivas y para plataformas digitales hechas fuera de EE.UU., no son consumidas masivamente por su poblacin, esencialmente por la barrera del lenguaje, pero tambin por las prcticas de exhibicin y distribucin que monopolizan las corporaciones estadounidenses.

De hecho, las audiencias en EE.UU. cada vez ven menos cine producido en otras latitudes y si bien las plataformas digitales podran facilitar el acceso a producciones extranjeras, lo cierto es que las ms consumidas no son, paradjicamente, las ms recientes. As, pelculas como La cage aux folles (Francia, 1978); Como agua para chocolate (Mxico, 1992); Il Postino (Italia, 1994); Fearless (RP China, 2006); Amlie (Francia, 2001); El laberinto del fauno (Mxico, 2006); No se aceptan devoluciones (Mxico, 2013); Hero (RP China, 2004); La vita bella (Italia, 1998); Crouching Tigger, Hidden Dragon (Taiwn, 2000), son las pelculas extranjeras ms vistas en EE.UU. en los ltimos aos. Ello revela que, si bien EE.UU. es un enorme exportador de entretenimiento, no compra el que se genera en otras latitudes, puede ser por la barrera del idioma o por la falta de costumbre al doblaje. La barrera del idioma y el papel de distribuidores y comercializadores, pueden ser tambin resultado del proteccionismo comercial y del nacionalismo econmico, reforzando, de paso, los intereses corporativos de las grandes empresas flmicas en ese mercado. Sin embargo esa cerrazn al mundo se traduce igualmente en un desconocimiento o negacin de otras culturas, elemento a considerar en los desencuentros que mantiene EU con las naciones. As, no se debera promover el libre flujo de pelculas, series de televisin, videojuegos u otros productos audiovisuales en el exterior, mientras que se restringe en el mercado estadounidense el ingreso de los que se producen en otros sitios. Pareciera que EE.UU. se ha preocupado ms por dominar el mundo que por entenderlo.

Hollywood es clave en las relaciones internacionales. Ha sido un promotor importante de las normas sobre proteccin de los derechos de propiedad intelectual en el mundo. Sus prcticas laborales, manufacturando sus productos en otras lugares trtese de Los Simpson, cuya animacin se realiza en Corea del Sur, o bien el rodaje de pelculas lejos de Hollywood para abaratar costos perjudican a los trabajadores del gremio en EE.UU. Hollywood tambin promueve el culto al individuo Jack Bauer, Ellen Ripley, Jason Bourne, Eliot Ness, por encima de las acciones colectivas hecho que podra interpretarse como la importancia que se le confiere al control social.

Uno de los objetivos fundamentales de la poltica exterior de EE.UU. ha sido, histricamente, impulsar la homogeneidad ideolgica en el mundo. Hollywood ha fungido as, como el mejor embajador de la Unin Americana. Curiosamente, esa anhelada homogeneidad se logr en la poca del cine insonoro, cuando bastaba con que el pblico se apostara frente a las pantallas para observar la historia que se le presentaba. No importaba ni la nacionalidad, i el idioma, ni el lugar en que se encontrara el espectador.

Con el arribo del cine sonoro, el impulso de la homogeneidad ideolgica enfrent uno de sus obstculos ms desafiantes. Para enfrentarlo, los grandes estudios de Hollywood impulsaron el doblaje y el subtitulaje pero ambas postproducciones tienen la desventaja de que modifican en cierta forma el producto original, adaptndolo para su consumo por parte de las audiencias en los pases de habla no inglesa en que ser visto. En este sentido, es verdad que EU influye a travs de su poder suave en el mundo y que Hollywood es un poderoso instrumento. Con todo, hoy, ms que nunca, el planeta es ms diverso y cosmopolita que en cualquier otra poca.

Espartaco, Stanley Kubrick

Notas:

1 La ms importante industria flmica de India, en Mumbay.

2 La industria flmica de Nigeria.

3 La industria flmica de Bengala, India y la primera en adoptar un nombre basado en Hollywood. Tollywood data de 1932.

4 Se refiere a la industria cinematogrfica del Punjab.

5 Denota los filmes en urdu y punjabi desarrollados en Pakistn.

6 Nombre con el que se designa a la industria flmica de Bangladesh.

7 Guadalupe Gmez Salazar (2009), Los inicios de Hollywood: https://www.washingtonpost. com/news/act-four/wp/2016/ 01/19/trump-before-politics- hollywood- icon-of-sex- ppealwealth- and-new-york/?utm_ term=.9a70889b2c50

8 History Cooperative (s/f), The History of the Hollywood Movie Industry: http://historycooperative. org/the-history-of-thehollywood- movie-industry/

9 A travs del negocio de la distribucin la industria del entretenimiento de EU asegura su predominio en el planeta. Tmese el caso de Espaa como muestra. Un boleto de cine en ese pas cuesta alrededor de 8.54 dlares (en 2013). El 21% del valor de ese boleto, corresponde a impuestos al valor agregado; el 3% se destina a las entidades encargadas de proteger y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual; el 33% va a las salas de cine y el 43% es para los distribuidores estadounidenses.

10 El Cdigo Hays fue reemplazado en 1968 por el sistema de calificacin de la Motion Pictures Association of America (MPAA), luego de diversas querellas que llegaron a los tribunales, el desarrollo de la televisin, la cada vez mayor presencia de pelculas extranjeras, y la labor de algunos directores que desafiando la censura produjeron pelculas que abordaban temas prohibidos.

11 Guadalupe Gmez Salazar, Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Esta guerra se desarroll durante el proceso de independencia de Cuba. En ella, EU destroz a la armada espaola y obtuvo derechos especiales sobre Cuba, Guam y las islas Filipinas. Esto marca la proyeccin de EU como potencia mundial en los albores del siglo XX.

15 Dicho estudio naci en 1897.

16 Ian Scott (October 20, 2013), International Relations on Screen: Hollywoods History of American Foreign Policy, en E-International Relations, disponible en http://www.e-ir.in fo/2013/10/20/international-relations-on-screen-hollywoodshistory- of-american-foreign-policy/

17 Valeria Lourdes Carbone (2012), La guerra cinematogrfica: la Segunda Guerra Mundial y la construccin gubernamental del patriotismo norteamericano: https://culturayresistenciablog.files.wordpress.com/2016/06/carbone_valeria_l_owi_2012.pdf

18 Valeria Loyrdes Carbone, Op. cit.: 20. En un cortometraje solicitado a la Warner Brothers por el Departamento del Tesoro de EU, Bugs Bunny, acompaado de Porky y Elmer Grun pide a los ciudadanos que compren bonos de guerra para apoyar el esfuerzo blico.

19 Los caracteres hablan todo el tiempo en alemn.

20 Lauren Allison (2012), Duck Diplomacy. A paper examining the public diplomacy lessons that can be drawn from Disneys use of the character of Donald Duck in US Government commissioned wartime propaganda (1942-1945), Los Angeles, University of Southern California.

Fuente: http://www.etcetera.com.mx/artculos/la-politica-exterior-de-hollywood/