Un ataque terrorista con civiles contratados y un show meditico para vender como rebelin militar

Un grupo de 25 civiles armados, comandados por un teniente desertor, atac en la madrugada de este domingo el fuerte Paramacay en la localidad de Naguanagua del centroccidental estado de Carabobo. Los atacantes no pasaron de las garitas de seguridad del cuartel y el acto terrorista fue prontamente controlado.

En realidad se trat solamente de un acto de propaganda para crear el imaginario de que se trataba de una rebelin militar, tal como trataron de instalarlo los medios hegemnicos en el exterior. En Venezuela, la calma es total.

El presidente Nicols Maduro afirm que el acto terrorista fue perpetrado por civiles pagados desde Colombia y Miami. El teniente desertor ya est capturado y esta colaborando activamente con la informacin. Tambin tenemos los testimonio de los siete civiles. Fueron trados del Zulia, Yaracuy y Caracas, no es personal militar, les pagaron para traerlos a esta aventura desde Colombia y Miami, siendo un acto de desesperacin, agreg.

Maduro tambin inform que un teniente desertor desde el ao 2014, particip en el ataque y se autonombr jefe del mismo. Ha vivido en Miami bajo la proteccin de Patricia Poleo y Rafael Poleo, ha vivido entre Miami, Costa Rica, Panam y Colombia. Est siendo activamente buscado.

"El peligro de la democracia venezolan no parece estar en el interior del pas, sino en el exterior. La campaa que han emprendido desde hace meses, reforzada ahora contra la Asamblea Nacional Constituyente, que ha llegado hasta el Vaticano y que no tiene comparacin con ninguna parte otra agresin a ningn pas, con su epicentro en Washington, se expande a casi toda Amrica Latina y la Unin Europea. Pareciera que no cesarn en su empeo de desestabilizar el gobierno del presidente Maduro", sealaba en su editorial el direcrtor de ltimas Noticias, Eleazar Daz Rangel.

Y se refera a la reciente declaracin del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, quien en rueda de prensa dijo que las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos estn estudiando las formas de obligar al presidente de Venezuela, Nicols Maduro, a abandonar el poder. Ms claro, ni el agua, seala. Lo que confirm en el medioda del domingo el senador estadounidense Marco Rubio, respaldando la accin terrorista.

Fuentes no oficiales reportaron 10 detenidos (dos de ellos heridos), dos atacantes muertos y un teniente del ejrcito herido de gravedad. El oficial desertor de la Guardia Nacional es el excapitn Guaicaipuriano Scott, que actualmente resida en Estados Unidos, en complicidad con un Teniente de la Compaa de comando y cerca de 25 efectivos.

Desde el comienzo qued claro que no se trataba de ninguna insurgencia militar, sino de una operacin de propaganda que incluy un ataque de civiles disfrazados de militares y un video de un oficial retirado, dado de baja por medidas disciplinarias hace tres aos, grabado en el exterior.

Diosdado Cabello, dirigente del partido Solcialista Unidos de Venezuela y miembro de la Asamblea nacional Constituyente, fue informando de la situacin a travs de sucesivos tuits, entre los cuales inform que " El primer estadounidense que apoy el show meditico montado por este grupsculo terrorista, fue del Senador Republicano Marco Rubio, quien seal en su cuenta Twitter lo siguiente:

Ay la oposicin

En un comunicado divulgado a travs de su cuenta en twitter, la Mesa de Unidad Democrtica (MUD) demanda a Nicols Maduro informar detalladamente y rendir explicaciones ante el pas a raz del episodio ocurrido (...) en la instalacin militar del Fuerte Paramacay, estado Carabobo. Raro que demanden a alguien a quien no reconocen.... sobre un hecho que ni siquiera califican.

En el texto, la coalicin opositora expresa: Sabemos que tanto l como su gobierno nunca dicen la verdad, pero es nuestro deber (...) insistir en la exigencia de una explicacin apegada a los hechos, y ajena a las manipulaciones y clculos oscuros que caracterizan al rgimen. Luego insiste en que "el empeo de Nicols Maduro y el pequeo grupo que lo acompaa de ejercer dictatorialmente el poder, refleja la divisin y el quiebre institucional que tambin ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional.

Comunicado de la FANB

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, inform en la madrugada del domingo 6 se produjo un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 brigada blindada del ejrcito, en Valencia, Estado Carabobo. La accin fue ejecutada por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situacin de desercin.

Aadi que los mismos fueron repelidos en forma inmediata por el personal adscrito a la precitada unidad superior, practicndose varias detenciones, incluyendo la del referido oficial subalterno. Parte del grupo logr sustraer algunas armas y estn bajo intensa bsqueda por parte de organismos de seguridad del estado.

Seal que la operacin terrorista incluy la difusin de un video grabado por un oficial subalterno que hace tres aos fue separado de la institucin por traicin a la patria y rebelin, el cual huy del pas y recibi proteccin en Miami, Estados Unidos. Los sujetos capturados han confesado haber sido contratados en los estados Zulia, Lara y Yaracuy, por activistas de la extrema derecha venezolana en conexin con gobiernos extranjeros.

La FANB record, asimismo, que la sola eleccin de la Asamblea Constituyente permiti que volviera la armona y paz a la sociedad venezolana luego de un perodo de violencia focalizada, por orquestacin de factores internos y externos que buscan una intervencin extranjera en venezuela. Y finaliza: "El ataque terrorista de hoy no es ms que un show propagandstico, una entelequia, un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores y la conjura continuada que se viene gestando, para intentar evitar que se consolide el renacimiento de nuestra Repblica"

Nora Korn: Analista del Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico