Luis Paz, uno de los abogados de Milagro Sala, habla sobre cmo debera cumplirse la cautelar de la CIDH

La nica medida posible es la libertad total

Pgina/12

Luis Paz es parte del equipo de abogados de Milagro Sala. Vive en Jujuy. La visita a diario. La vio perder casi veinte kilos desde su detencin en el penal de Alto Comedero,adonde su esposo comenz a llevarle yogures buscando despertarle las ganas de comer. Paz estuvo en la visita que realiz una delegacin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos a la crcel, una visita que l entiende decisiva en el proceso de la cautelar. En esta entrevista habla del encuentro y de lo que le sucedi a Sala con ellos: Fue la primera vez en el ao y medio de detencin que logr hacerse entender a personas ajenas a todo el proceso, ajenas a la Argentina, ajenas a Jujuy y al contexto de persecucin de esta provincia dice. Especialistas en derechos humanos pero sobre todo con la capacidad de or. Ella pudo hacerse entender porque sinti que se gener un mbito de imparcialidad y de confianza y, en ese momento, ejerci el mejor derecho a defensa que hasta ahora haba manifestado en cualquiera de los expedientes: pudo hacer su defensa, no necesit de los abogados. Tambin explica cul es el estado de la cautelar. Qu modalidad espera la Tupac Amaru. Y cules los tiempos. Si se cumpliera con el derecho constitucional, debera haber salido el lunes pasado, dice y agrega que nuestro peor escenario en trminos temporales es el viernes 11 de agosto porque se cumplen los 15 das que dio la CIDH.

Qu sucede con la cautelar?

Estamos esperando que se resuelva lo antes posible conforme a los criterios que fij la CIDH. Eso significa la libertad inmediata de Milagro como surge de la lectura ntegra del documento. Es el nico resultado posible que esta defensa cree que tiene que materializarse y en muy corto plazo.

La CIDH recomienda otros dos escenarios posibles: prisin domiciliaria o libertad fiscalizada. Esperan esto tambin?

Los compaeros defensores de ac, los de Buenos Aires, los peticionantes, los comits del pas y del mundo, entendemos que esta resolucin contundente est ratificando la resolucin 31 del Grupo de Trabajo de Detencin Arbitraria de Naciones Unidas dictada el ao pasado. Esa resolucin estableci que la detencin de Milagro es arbitraria. Y esta resolucin de la CIDH contiene un elemento ms, y no menor: hace hincapi en que la detencin obedece a la criminalizacin de una persona que es mujer, indgena y opositora al rgimen poltico local. Por todo esto, Milagro y el equipo de defensa considera que por razones jurdicas, la nica medida que tiene que adoptar la provincia es la libertad total. Las alternativas que sugiri la CIDH pueden ser tomadas en cuenta, pero para nosotros no son el punto principal de ese texto. Luego del intercambio de informes con peticionantes y con el Estado argentino y luego de la entrevista con Milagro Sala, la CIDH corrobor la gravedad, irreparabilidad y la urgencia de su situacin, que son los requisitos para otorgar la cautelar. Dijeron que Milagro no puede estar un minuto ms detenida, lo que implica que debe ser beneficiada con la libertad.

La Justicia de Jujuy parece tener dos opciones ante cualquier decisin: resolver de modo inmediato o generar un incidente y consultar a todas las partes, lo que extendera los plazos varios das.

Como toda medida cautelar, est encuadrada en el derecho interno, reglamentos y en el Pacto de San Jos de Costa Rica y debe tener un tratamiento por su urgencia y debera ser de cumplimiento inmediato e inaudita parte, es decir no tiene que ser consultado con las partes. Ac no se tata de un proceso con partes distintas de acuerdo al procedimiento interno de Jujuy en una cautelar. Ac, slo interviene el Estado Nacional, el peticionario y la beneficiaria. Y los tres actores ya estn notificados. Por eso debe resolverse sin incidentes. Las medidas cautelares se cumplen sin dar conocimiento al resto de las partes justamente porque tienen que respetar el carcter de urgencia, gravedad e irreparabilidad.

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren dijo que fue muy importante el encuentro con Milagro. Cmo fue?

Me parece que la cautelar dio un giro por la presencia de ellos en el territorio, en la celda y a partir de la charla con Milagro. Corroboraron sus caractersticas de lder in situ y pudieron entender por qu fue una perseguida del rgimen local. Milagro recibi a los comisionados (al presidente de la CIDH y la vicepresidenta del organismo, Esmeralda Arosemena de Troitio) en el hall de entrada de la Unidad 3. Yo llegu casi una hora antes con Eli (Elizabeth Gmez Alcorta). Hablamos de las perspectivas de la audiencia. Ellos llegaron 45 minutos despus de lo anunciado. Al lado de los comisionados haba dos personas de custodia mandados por Morales, seguramente. Milagro le dijo al presidente de la CIDH que quera hablar con ellos en su celda y en privado. Los invit a pasar. Ellos recorrieron la celda de otra compaera de Milagro. Luego siguieron a la celda de ella. Ah se quisieron colar los custodios del gobierno. Milagro les interrumpi el paso. Y a la celda ingresaron slo los comisionados, el especialista en cautelares Jorge Meza, Elizabeth y yo. Al comienzo, Milagro estaba nerviosa. No quera sentarse. Lo primero que hizo fue repartirles a los comisionados un libro con las obras de la Tupac, Vamos por mas. Caminaba por la celda. Prepar mate. Lo sirvi. Y despus le pas el mate a la Eli. Al cabo de 20 25 minutos, logr sentarse y comenz a hablar de lo que ya se conoce: cundo comenz su militancia y el recorrido de gran parte de su juventud; cundo conoci a Fernando Acosta (Nando, hoy dirigente de ATE Nacional); cmo conoci a Germn (Abdala), cmo se fue a estudiar a Cuba. Y sobre un momento muy importante para ella que ocurri en un congreso de la CTA en el que se decide ir al territorio a recuperar a los compaeros que haban perdido el trabajo en la dcada del 90.

Cmo los vio a ellos?

Creo que fue la primera vez en el ao y medio de detencin que ella logr explicarle a un rgano imparcial cmo haba sido tratada en los procesos de investigacin: durante las acusaciones, durante los traslados. Creo que logr hacerse entender a personas ajenas a todo el proceso, ajenas a la Argentina, ajenas a Jujuy y al contexto de persecucin de la provincia. Especialistas en derechos humanos pero sobre todo con la capacidad de or. Ella puedo hacerlo porque sinti que se gener un mbito de imparcialidad y de confianza para expresar lo que senta y creo que en ese momento ejerci el mejor derecho a la defensa que hasta ahora haba manifestado en cualquiera de los expedientes: pudo hacer su defensa. No necesit de los abogados.

Al describir la gravedad, irreparabilidad y urgencia, la CIDH describe las prcticas del hostigamiento en el penal y en las causas, con los armados de expedientes, tambin el tipo de traslados, y sumarios constantes del servicio penitenciario.

Nuestra intervencin como abogados fue mnima. Cuando se gener ese mbito de confianza, ella pudo mostrar con documentacin en la mano cmo se arm la persecucin judicial. O cmo, desde diciembre, se gener hostigamiento con el Servicio Penitenciario. Luego de la audiencia, los comisionados hablaron con el Jefe del SP, el director de la Unidad y con las celadoras. Entre las preguntas y lo reflejaron en la resolucin, les dijeron que Milagro denunciaba hostigamiento y armado de causas administrativas como parte de la persecucin. Los directores del SP les informaron que hasta ese momento Milagro tenia 24 sumarios administrativos de los cuales esta defensa slo conoca seis. Uno de los que muestra la gravedad tremenda de esta persecucin se inici contra ella y su defensora, porque Elizabeth haba ido a visitarla un da domingo, que es da de visita. Quiso saludarla. Pero no se lo permitieron. Y cuando pidi explicaciones comenzaron a grabar la charla y a filmarla. Eso se tradujo en un sumario administrativo por levantar la voz, en un trmite que tampoco nunca nos notificaron y recin lo vimos ms tarde reflejado en un expediente.

Usted dijo que Milagro pareca una leona enjaulada.

Milagro es una mujer de calle que resuelve problemas. Acostumbrada a resolver problemas. Y con este encarcelamiento el mayor sufrimiento adentro es ver cmo se destruye su obra y no poder resolver los problemas. Vea las persecuciones en la calle, vea los compaeros detenidos, vea la destruccin. Y ella no poda resolverlo. En ese encuentro con la CIDH, ella saba que haba un lmite de tiempo: en ese tiempo intent explicar las penurias de los otros. La mayor preocupacin de ella fue tratar que la Comisin entienda que los compaeros estn mal. Y hacer entender que si ella no hubiera estado o la hubieran matado, el sufrimiento de sus compaeros desapareca. Eso me parece que fue el sentido de esas dos horas y cuarto: reflejar el sufrimiento de los otros.

Uno de los datos ms fuertes de la cautelar es que el contenido parece tener todos estos argumentos de Milagro.

Creo que lo que defini la cautelar fue la audiencia con ella. Obviamente estuvo el esfuerzo de peticionantes, compaeros, las 45 mil firmas. Eso no est en discusin. Pero creo que hubo una definicin en esa audiencia, hubo algo cuando revisaron desde el territorio, un hecho que tambin es histrico para la Comisin. Cuando pudieron ver que tenan encarcelado a un lder poltico.

Para cundo habr una definicin de la resolucin?

Si se cumpliera con el derecho constitucional, debera haber salido el lunes pasado.

Entonces puede ser en cualquier momento?

La respuesta a eso es igual a lo que le dije a La Flaca: nuestro peor escenario en trminos temporales es el viernes 11 de agosto porque se cumplen los 15 das que dio la CIDH.

Es un plazo perentorio o slo para elevar informe?

Es un plazo de liberacin. Pero es una orden. Y debe cumplirse.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/54809-la-unica-medida-posible-es-la-libertad-total