Primer ataque violento en un concierto de jazz

El batera Will McClure (73 aos) que asisti a mi concierto anoche fue objeto de un ataque fuera del lugar donde se desarroll el concierto por algunos hooligans anti-Atzmon. Lo lesionaron en un ojo y sufri una conmocin.

Hace una semana el Oxford Albion Beatnik Book Shop que alberg mi concierto recibi una carta amenazadora de Stephen Silverman (CAA) (siglas en ingls de campaa contra el antisemitismo (N. del T). Silverman insinu que algo podra suceder a menos que el club se rindiera a su demanda y cancelara el concierto. Esta noche vivimos el primer ataque violento contra la audiencia de Jazz. El ojo de Will sangr durante una hora.

Tuvimos una sala llena en Oxford y puedo asegurar que el pblico no se impresion. A los britnicos no les gusta ver su pequeo Oxford acogedor convertirse en una zona de batalla. Si el CAA est realmente preocupado por el antisemitismo es mejor que revierta su camino para asegurarse de que otro episodio como este nunca vuelva a ocurrir, porque tal como estn las cosas, la Campaa Contra el Antisemitismo (CAA) junto con otras organizaciones judas como Jewdas estn introduciendo violencia y vandalismo en la escena de las artes britnicas. Esto es inaceptable y no se tolerar!

Debo mencionar que los participantes judos de la audiencia estaban devastados y avergonzados por todo eso e insistieron en desvincularse de este desafortunado evento.

La polica est involucrada

Actualizacin: 7 de julio 10 AM GMT. Will no pudo abrir los ojos esta maana. Ahora est de vuelta en el hospital.

La esposa de Will dej el siguiente mensaje en mi pgina de Facebook:

Ann Saxton Mac. Espero que la persona responsable de lanzar el huevo esta noche, que obviamente estaba destinado a Gilad Atzmon, lea esto. Soy la esposa de la persona a la que usted hiri con el huevo. No somos de este pas pero estamos aqu de vacaciones de Nueva Zelanda. Conocimos a Gilad hace 17 aos cuando asistimos a un concierto en Londres y durante los aos que hemos viajado hemos conseguido seguir a Gilad actuando en varios pases diferentes. Mi marido tiene 73 aos y es tambin msico. No mereca este ataque, tampoco Gilad ni ninguna otra persona... El huevo golpe a mi esposo en el ojo. La cscara de huevo se rompi y penetr en su ojo cortando la bola del ojo haciendo que sangrara. La visin est gravemente afectada y hay gran hinchazn en la cuenca del ojo. Y sin ninguna duda por la maana se ver magullado, azul y negro. Sin embargo usted no conseguir ni de lejos con esto que la polica ahora le busque, su coche ser identificado por las imgenes de CCTV y presionaremos para que le imputen cargos criminales y se haga cargo financieramente de todos los gastos mdicos y cualquier dao fsico o emocional causado por este acto de estupidez arbitrario. Lo que usted hizo esta noche no fue nada menos que un comportamiento cobarde y debera estar profundamente avergonzado por ello y por el dao que ha causado a mi esposo. He estado casado con este hombre encantador por 52 aos y realmente no merece que esto le suceda. Si usted tuviera decencia debera admitir la responsabilidad y disculparse personalmente, pero por su comportamiento de esta noche, dudo de que tenga agallas para hacerlo, vergenza para usted quienquiera que sea, espero que est orgulloso de sus acciones. Si fuera mi hijo o hija s lo que hara.

Denni Harrison es el dueo de Albion Book Shop. Estuvo sometido a presiones de la CAA. El siguiente mensaje qued en mi pgina Facebook:

Dennis Harrison. He recibido a Gilad Atzmon tal vez 30 veces en diez aos, muchos encuentros, msica y charla. Jams ningn indicio de problema de la audiencia o cualquiera de afuera (nunca manifestantes). Slo despus de recibir una carta del oficial de "aplicacin" de la Campaa contra el Antisemitismo (CAA), quien tiene una "apreciacin de que las protestas... son probables", tengo problemas. Silverman no lanz una amenaza, pero saco mis propias conclusiones. La CAA es una organizacin falsa, sin conviccin, que intenta que otros hagan el trabajo sucio para ellos; cree que "las personas deben estar en la vanguardia de la lucha", por lo que debe ser considerado responsable de este crimen grave y violento sobre un espectador inocente.

