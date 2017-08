El escritor colombiano, genio del realismo mgico, cuyos escritos marcaron para siempre la historia literaria universal, falleci en Mxico el 17 de abril de 2014 a los 87 aos.

Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, departamento de Magdalena, Colombia, en el seno de una familia modesta de 16 hijos, Gabriel Jos de la Concordia Garca Mrquez, apodado Gabo, es sin duda uno de los ms grandes escritores latinoamericanos.

Poco despus, en 1929, sus padres Gabriel Eligio Garca y Luisa Santiaga Mrquez Iguarn se ven obligados a mudarse a Barranquilla por razones profesionales. Los abuelos maternos se encargan entonces de criar al pequeo Gabriel.

Su abuelo, el coronel Nicols Ricardo Mrquez Meja, apodado Papalelo, veterano de la Guerra de los Mil Das conflicto fratricida que enfrent al Partido Liberal con el Partido Nacional entre 1899 y 1902, excelente cuentista, tiene una gran influencia sobre l y se convierte en el cordn umbilical con la historia y la realidad. Progresista, se rebel contra la Masacre de las Bananeras en diciembre de 1929, cuando el ejrcito colombiano mat a ms de 1.000 obreros agrcolas en huelga de la United Fruit Company, tras las amenazas de Washington de mandar a sus propias tropas para proteger los intereses de la multinacional. El coronel cuenta esa tragedia a su nieto. Tambin le hace descubrir los tesoros del diccionario. Es difcil olvidar a un abuelo as, confesar Garca Mrquez.

Su abuela, Tranquilina Iguarn Cotes, a la que el joven Gabriel apodaba cariosamente abuela Mina, es una mujer mujer imaginativa y supersticiosa. Lo apasiona tambin con sus historias y relatos extraordinarios, as como con su manera de contarlos. Su prima se convierte en fuente de inspiracin. Yo, desde que nac, saba que iba a ser escritor. Quera ser escritor. Tena la voluntad, la disposicin, el nimo y la aptitud para ser escritor. Nunca pens que poda ser otra cosa. Nunca pens que de esto pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre pero para ser escritor.

Cuando muere su abuelo en 1936, el joven Gabriel, con nueve aos, se rene con sus padres en Sucre. Lo mandan a un internado en Barranquilla, situado a orillas del ro Magdalena, y luego al colegio de jesuitas San Jos en 1940. Consigue una beca y realiza sus estudios secundarios en el Liceo Nacional de Zipaquir, ubicado a una hora de Bogot.

En 1947 inicia la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogot y se dedica a la lectura. Devora a Ernest Hemingway, James Joyce, Virginia Woolf y sobre todo a William Faulkner, su maestro. Franz Kafka lo impacta tambin con su libro La metamorfosis, que ser la fuente de inspiracin de su primer cuento. Se apasiona tambin por los clsicos de la tragedia griega como Edipo Rey de Sfocles.

El movimiento potico Piedra y Cielo, que naci en 1939, marca profundamente al joven Garca Mrquez. Confesara ms tarde: La verdad es que si no hubiera sido por Piedra y Cielo, no estoy muy seguro de haberme convertido en [buen] escritor. All no slo aprend un sistema de metaforizar, sino lo que es ms decisivo, un entusiasmo y una novelera por la poesa que aoro cada da ms y que me produce una inmensa nostalgia.

Inspirndose en los relatos de su abuela, decide lanzarse a la escritura y publica su primer cuento, La tercera resignacin, en el diario El Espectador, el 13 de septiembre de 1947.

El 9 de abril de 1948, Gabriel Garca Mrquez se encuentra en la vorgine del Bogotazo, una sangrienta explosin social que sigue al asesinato del carismtico lder poltico socialista Jorge Elicer Gaitn. Se cierra la Universidad y las llamas destruyen la pensin donde estaba alojado. Decide entonces matricularse en la Universidad de Cartagena.

Despus de dos aos de estudios de Derecho, abandona la Universidad para dedicarse a su otra gran pasin: el periodismo. Cuando inici el tercero [ao de Derecho] ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Entre 1948 y 1952, trabaja como reportero en los diarios El Universal y luego El Heraldo en Barranquilla. Yo llegu al periodismo porque [] el asunto era de contar cosas. [] Hay que considerarlo como un gnero literario, subrayara.

En 1954, regresa a Bogot donde el diario El Espectador lo contrata como reportero y crtico de cine. En 1955, Garca Mrquez revela la verdad sobre la tragedia de buque de guerra A.R.C. Caldas. Publica una serie de catorce crnicas al respecto, basadas en las conversaciones con Luis Alejandro Velasco, un marino que sobrevivi al drama que cost la vida a siete personas cadas al mar. Garca Mrquez no slo demuestra todo su talento de escritor y de relator sino que adems hace trizas la versin oficial del naufragio segn la cual la tragedia se debi a las malas condiciones climticas. En realidad, el puente del buque estaba sobrecargado de mercancas de contrabando (equipos electrodomsticos trados de Estados Unidos) y la ruptura de un cable ech a ocho hombres al mar. La revelacin del escndalo suscita la ira del rgimen militar y Garca Mrquez es enviado a Europa como corresponsal para escapar de las represalias. En 1970, esta historia se publicara bajo el ttulo Relato de un naufragio.

Antes de viajar a Europa, Gabriel Garca Mrquez publica en 1955 su primera novela, La hojarasca, que la crtica saluda pero resulta un fracaso comercial. Para esta novela, la ms sincera y espontnea, en la que evoca por primera vez ese pueblo imaginario llamado Macondo, el joven escritor no recibe ni un cntimo por regalas.

Garca Mrquez visita varios pases de Europa occidental y del mundo socialista y publica varios reportajes en El Espectador.

El escritor colombiano se instala luego en Pars en 1957. Su estancia en la capital francesa tiene una importancia trascendental: Lo que fue importante para m en Pars es la perspectiva que me dio de Amrica Latina. All no dej de ser Caribe, pero un Caribe que se dio cuenta cul era su cultura. En la capital francesa, cuna de la Revolucin, empieza su compromiso poltico: Prescind de todos los compromisos que tena con la literatura y me centr en el compromiso poltico. Gracias a su amigo Nicols Guilln, poeta cubano, se interesa por la Revolucin Cubana de Fidel Castro que sacude el yugo de la dictadura militar de Fulgencio Batista.

En Pars, Gabriel Garca Mrquez vive en condiciones econmicas precarias y se ve obligado a comer las sobras de un cajn de basuras. En plena guerra de Argelia, frecuenta a los independentistas del Frente de Liberacin Nacional. Incluso lo arrest y golpe la polica francesa que lo confundi con un rebelde argelino.

En diciembre de 1957, Garca Mrquez consigue un puesto en el diario Momento, en Caracas. Un mes despus es testigo directo de la sublevacin popular contra el dictador venezolano Marcos Prez Jimnez, quien se refugia en Repblica Dominicana. En mayo de 1958, es nombrado redactor de Venezuela Grfica.

En 1958, se casa con Mercedes Barcha, a quien conoce desde su poca de estudiante y a quien ama con pasin. Lo acompaara a lo largo de su vida. Explica el secreto de su xito matrimonial: hay tres vidas: la vida pblica, la vida privada y la vida secreta. En todas han existido las mujeres. Me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres. Hay una clave matrimonial importante: las mujeres dicen que los problemas se resuelven con el dilogo. Es al revs: problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Hay que hacer confianza y hay que olvidarlo y seguir palante.

En 1959, tras el triunfo de la Revolucin Cubana, participa en la fundacin de la agencia Prensa Latina y se convierte en su corresponsal en Bogot. En 1961, es nombrado corresponsal en Nueva York y se instala all con la familia. Pero tras sufrir intimidaciones por parte de las autoridades y amenazas por parte de los exiliados cubanos se ve obligado a abandonar Estados Unidos.

Gabriel Garca Mrquez viaja a Mxico con su familia, sin nombre y sin un clavo en el bolsillo. Pasara una gran parte de su vida en la capital mexicana. En 1962, su novela, La mala hora, consigue el Premio de la Academia Colombiana de Letras.

Gabriel Garca Mrquez tambin es un apasionado del cine: llegu a tenerle tanto amor al cine que pens en hacer cine por lo mismo que hice novela y cuento y por lo mismo que hice periodismo: era otra manera de contar la vida. Sigui estudios de cine en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, con el cubano Julio Garca Espinosa y el argentino Fernando Birri, los futuros creadores del Nuevo Cine Latinoamericano. Lo impacta el neorrealismo italiano y colabora con Cesare Zavattini. Escribi guiones para varias de sus obras. Su primer cortometraje, La langosta azul, se realiz en 1954. A partir de 1963, se consagra al sptimo arte y redacta numerosos guiones como El gallo de oro de Roberto Gavaldn en 1964, En este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac en 1965, Tiempo de morir de Arturo Ripstein en 1966, que recibe el primer premio en el Festival Internacional del Film de Cartagena, Pasty, mi amor de Manuel Michel en 1968, Presagio de Luis Alcoriza en 1974, entre otros.

Gabriel Garca Mrquez creara tambin la Fundacin del Nuevo Cine Latinoamericano en 1986, cuya sede se encuentra en La Habana, y presidira la institucin hasta su muerte. Ese mismo ao funda la Escuela Internacional de Cine y Televisin en San Antonio de Los Baos en Cuba, que sera una referencia mundial. Gran admirador de Woody Allen, colabora tambin a menudo con la televisin.

En 1967, tras ms de un ao dedicado completamente a la escritura, lo que lo hunde en la precariedad econmica, Garca Mrquez publica la obra maestra que hara de l uno de los ms grandes escritores latinoamericanos. Cien aos de soledad se publica en junio de 1967 en Buenos Aires. El xito es inmediato. El libro, que revela el realismo mgico en todo su esplendor, se traduce a ms de 40 idiomas y se venden ms de 30 millones de ejemplares. Consigue numerosos premios internacionales y el escritor colombiano logra una fama planetaria. Pablo Neruda declara su admiracin por la obra: Es la mayor revelacin en lengua espaola desde el Quijote de Cervantes. Por su parte, William Kennedy lo califica de primer libro desde el Gnesis cuya lectura es indispensable a toda la humanidad.

La problemtica de la soledad marcara la obra de Gabriel Garca Mrquez. El autor colombiano se expres al respecto: Creo que es un problema que todo el mundo tiene. Toda persona tiene su propia forma y los medios de expresar la misma. La sensacin impregna la labor de tantos escritores. Garca Mrquez hace de la soledad el tema de su discurso en la entrega del Premio Nobel de Literatura bajo el ttulo La soledad de Amrica Latina: La interpretacin de nuestra realidad a travs de los patrones, no los nuestros, slo sirve para hacernos cada vez ms desconocidos, cada vez menos libres, cada vez ms solitarios.

Gabriel Garca Mrquez viaja a travs del mundo y traba amistad con Fidel Castro, lder de la Revolucin Cubana, por el cual nunca escondera su admiracin. Esa amistad durara dcadas: Realmente lo que consolid esa amistad fueron los libros. Descubr que es tan buen lector como yo, antes de publicar un libro, le traigo los originales. Seala contradicciones, anacronismos, inconsistencias que se les pasan a los profesionales porque es un lector muy minucioso. Los libros reflejan muy bien la amplitud de sus gustos. Es un lector voraz. Nadie se explica cmo le alcanza el tiempo ni de qu mtodo se sirve para leer tanto y con tanta rapidez, aunque l insiste en que no tiene ninguno en especial. Muchas veces se ha llevado un libro en la madrugada y a la maana siguiente lo comenta. Su visin de Amrica Latina en el porvenir es la misma de Bolvar y Mart, una comunidad integral y autnoma, capaz de mover el destino del mundo. ste es el Fidel Castro que creo conocer: Un hombre de costumbres austeras e ilusiones insaciables, con una educacin formal a la antigua, de palabras cautelosas y modales tenues e incapaz de concebir ninguna idea que no sea descomunal. A lo largo de su vida, Gabriel Garca Mrquez viajara regularmente a Cuba.

Esta amistad con Fidel Castro y sus ideas progresistas suscitan la hostilidad de Estados Unidos que lo declara persona non grata y le prohbe la entrada en su territorio a partir de 1961. Habr que esperar la eleccin de Bill Clinton, gran admirador del escritor colombiano, para que se levante esa prohibicin. Garca Mrquez tejera tambin una relacin amistosa slida con el presidente de Estados Unidos.

Gabriel Garca Mrquez siempre afirm sus opiniones polticas progresistas. Las asumi pblicamente: [Mis detractores han] hecho constantes esfuerzos por dividir mi personalidad: de un lado el escritor que ellos no vacilan en calificar de genial y del otro lado el comunista feroz []. Cometen un error de principio: soy un hombre indivisible, y mi posicin poltica obedece a la misma ideologa con que escribo mis libros. Declarara tambin: Yo sigo creyendo que el socialismo es una posibilidad real, que es la buena solucin para Amrica Latina.

De 1967 a 1975, Gabriel Garca Mrquez reside en Barcelona la mayor parte del tiempo y se inspira de la figura del dictador venezolano Juan Vicente Gmez para redactar El otoo del patriarca. En Espaa, el escritor colombiano se relaciona con numerosos intelectuales progresistas opuestos a la dictadura del general Franco.

En 1974, con varios intelectuales y periodistas, Gabriel Garca Mrquez funda la revista Alternativa en Colombia que durar hasta 1980. El escritor publica artculos polticos sobre la Revolucin de los Claveles en Portugal, se interesa por la Revolucin Sandinista, denuncia la dictadura de Pinochet y expresa su apoyo a la Revolucin Cubana.

En 1981, aprovecha una visita oficial de Fidel Castro a Colombia para regresar a su pas. No obstante, el ejrcito y el presidente Julio Csar Turbay Ayala lo acusan de financiar a la guerrilla M619. Alertado por unos amigos de su inminente arresto, logra asilo poltico en Mxico. Agradecido, dir al respecto: No hay mejor servicio de inteligencia que la amistad.

En 1982, Gabriel Garca Mrquez es el primer colombiano que consigue el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantstico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginacin rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente.

En su discurso de aceptacin, Gabriel Garca Mrquez denuncia la trgica realidad poltica y social latinoamericana: Hace once aos, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, ilumin este mbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces tambin en las malas, han irrumpido desde entonces con ms mpetu que nunca las noticias fantasmales de la Amrica Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres histricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido un instante de sosiego. Un Presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas muri peleando solo contra todo un ejrcito, y dos desastres areos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazn generoso, y la de un militar demcrata que haba restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgi un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de Amrica Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 millones de nios latinoamericanos moran antes de cumplir dos aos, que son ms de cuantos han nacido en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represin son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dnde estn todos los habitantes de la ciudad de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encinta dieron a luz en crceles argentinas, pero an se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopcin clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran as han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y ms de 100.000 perecieron en tres pequeos y voluntariosos pases de la Amrica Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sera de 1.600.000 mil muertes violentas en cuatro aos. De Chile, pas de tradiciones hospitalarias, ha huido un milln de personas: el 10 % de su poblacin. El Uruguay, una nacin minscula de dos millones y medio de habitantes que se consideraba como el pas ms civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El pas que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de Amrica latina, tendra una poblacin ms numerosa que Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no slo su expresin literaria, la que este ao ha merecido la atencin de la Academia Sueca de la Letras [].Por qu la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difciles de cambio social? Por qu pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus pases no puede ser tambin un objetivo latinoamericano con mtodos distintos en condiciones diferentes?

En 1985, Garca Mrquez publica El amor en los tiempos del clera, inspirado de la historia de sus padres: La nica diferencia es que mis padres se casaron. Y tan pronto como se casaron, ya no eran interesantes como figuras literarias.

Cuatro aos despus, en 1989, el escritor colombiano publica El General en su laberinto, una obra magistral sobre la figura ms emblemtica de Amrica Latina, el Libertador Simn Bolvar.

En 1994, Garca Mrquez crea la Fundacin Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, con el objetivo de formar a los jvenes estudiantes y crear un nuevo tipo de periodismo ms cercano a las realidades sociales de los pueblos.

En 1994, Gabriel Garca Mrquez desempea un papel clave en el restablecimiento de las relaciones diplomticas entre Colombia y Cuba, rotas en 1981.

En 1996, el Premio Nobel publica Noticia de un secuestro en que cuenta la trgica realidad colombiana marcada por la violencia y los secuestros. La violencia es tambin uno de los temas recurrentes en la obra de Garca Mrquez.

Profundamente afectado por el sangriento conflicto civil que golpea a Colombia desde hace ms de medio siglo, Gabriel Garca Mrquez desempe el papel de mediador varias veces en las conversaciones de paz entre los movimientos de guerrilla y el poder central, particularmente bajo los gobiernos de Belisario Betancourt y Andrs Pastrana. Llevo conspirando por la paz en Colombia casi desde que nac, recordaba.

En 1997, mientras Cuba es vctima de una ola de atentados terroristas que orquest el exilio cubano basado en Florida, Fidel Castro encarga a Gabriel Garca Mrquez entregar un mensaje secreto a Bill Clinton sobre la actuacin de esos grupsculos violentos. Cuba haba logrado recoger la informacin necesaria gracias a unos agentes infiltrados en Miami. El escritor colombiano relata este episodio: En mis conversaciones con Fidel Castro le mencion la posibilidad de entrevistarme con el presidente Clinton. De all surgi la idea de que Fidel le mandara un mensaje confidencial sobre un siniestro plan terrorista que Cuba acababa de descubrir.

En 1999, un cncer linftico afecta a Gabriel Garca Mrquez. Temiendo no tener tiempo de terminar sus memorias y dos libros de cuentos, el autor se asla y se dedica nicamente a la escritura: Reduje al mnimo las relaciones con mis amigos, desconect el telfono, cancel los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros, y me encerr a escribir todos los das sin interrupcin desde las ocho de la maana hasta las dos de la tarde.

En 2002, Garca Mrquez publica Vivir para contarla, el primer tomo de sus memorias: Empieza con la vida de mis abuelos maternos y los amores de mi padre y mi madre a principios del siglo, y termina en 1955 cuando publiqu mi primer libro, La hojarasca, hasta viajar a Europa como corresponsal de El Espectador .

En 2004, el escritor colombiano publica su ltima novela Memorias de mis puntas tristes.

En 2006, con numerosos intelectuales latinoamericanos, Gabriel Garca Mrquez firma la Proclamacin de Panam, que reclama la independencia de Puerto Rico.

Gabriel Garca Mrquez siempre rechaz el uso de un estilo bien preciso en su escritura. Segn l, es el tema del libro lo que determina el estilo: En cada libro intento tomar un camino diferente. Uno no elige el estilo. Los crticos construyen teoras alrededor de esto y ven cosas que yo no haba visto. Respondo solamente a nuestro estilo de vida, la vida del Caribe.

El escritor tambin expres sus reservas sobre la interpretacin de sus obras por los estudiosos: [Los crticos], en general, con una investidura de pontfices, y sin darse cuenta que una novela como Cien aos de soledad carece por completo de seriedad y est llena de seas a los amigos ms ntimos, seas que slo ellos pueden descubrir, asumen la responsabilidad de descifrar todas las adivinanzas del libro corriendo el riesgo de decir grandes tonteras.

Con el guatemalteco Miguel ngel Asturias, est considerado el genio del gnero literario llamado realismo mgico, que asocia elementos fantsticos y realidad cotidiana. Pero Garca Mrquez se reivindica primero y ante todo un escritor realista: No hay en mis novelas una lnea que no est basada en la realidad. La primera condicin del realismo mgico, como su nombre lo indica, es que sea un hecho rigurosamente cierto que, sin embargo, parece fantstico. en Amrica Latina la literatura, la ficcin, la novela, es ms fcil de hacer creer que la realidad.

Gabriel Garca Mrquez recibi una multitud de premios y distinciones en el mundo entero. Adems del Premio Nobel de Literatura, recibi el Premio Rmulo Gallegos, la Legin de Honor francesa, el guila Azteca de Mxico y fue nombrado Doctor Honoris Causa por varias universidades, entre ellas la prestigiosa Universidad de Princetown.

Gabriel Garca Mrquez es la principal figura del boom latinoamericano que incluye a escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortzar, Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa.

Sus libros se han traducido a decenas de idiomas. En total se han vendido ms de 50 millones de ejemplares.

Gabriel Garca Mrquez es tambin un amante de la msica, su vicio favorito. Ha confesado que la msica [l]e ha gustado ms que la literatura.