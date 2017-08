Sobrecualificados y deprimidos

"Siento que estoy desperdiciando mi vida"

El diario/The Guardian

Qu hacer con los trabajadores sobrecualificados? EFE

Segn un estudio del Instituto de Investigaciones de Polticas Pblicas, el nmero de personas en el Reino Unido que estn sobrecualificadas para su trabajo ha aumentado casi un tercio desde 2006. Les pedimos a nuestros lectores que nos cuenten cmo se sientenen esta situacin y qu se podra hacer para asegurarse de que las habilidades de los empleados se aprovechan al mximo. Algunos nombres han sido modificados para proteger el anonimato de los testimonios.

"Siento que estoy desperdiciando mi vida" Tony, 43 aos, obrero, Londres

Soy licenciado en Historia del Arte, tengo un HND (higher national diploma) y formacin en diseo grfico. He trabajado como diseador de tapas de libros, he sido encargado de varios restaurantes con hasta 40 empleados a mi cargo, incluso trabaj cuatro aos en una importante casa de remates haciendo investigacin y escribiendo los catlogos.

Si bien disfruto las exigencias fsicas de mi trabajo, me siento intelectualmente desaprovechado. Siento que soy un desperdicio y que todo lo que he hecho fue para nada. Me echaron de mi trabajo en octubre y despus de cinco meses de buscar trabajo sin xito, no tuve ms remedio que aceptar este trabajo por motivos econmicos. Me siento tremendamente frustrado por las agencias de empleo que no me han ayudado para nada ni han sido respetuosas conmigo. Soy una persona agradable, tengo experiencia en muchos campos, soy muy trabajador, pero siento que estoy desperdiciando mi vida.

"Ya no confo en mis habilidades" Sarah, 26 aos, asistente de marketing, Sheffield.

Tengo un ttulo en Filologa Alemana y Lingstica. Tuve varios trabajos antes de encontrar un empleo de media jornada para poder hacer una maestra. Se supona que este trabajo no tena por qu ser importante a nivel profesional, pero me poda aportar cierta experiencia en el mbito comercial mientras continuaba con mis estudios. Me dijeron que adems de mis tareas diarias tendra oportunidades de aprender ms y trabajar junto al director. Sin embargo, ya han pasado casi tres aos y esas oportunidades no han aparecido.

Parece que las empresas no quieren entrenar al personal en cuestiones que beneficiaran tanto a la empresa como al empleado. Les parece costoso en trminos del dinero y el tiempo invertido. Estn equivocados. Si los trabajadores sobrecualificados pudiramos aprender otras cosas en una empresa, en un rea de nuestro inters, esto generara ms lealtad y le permitira a las empresas cubrir puestos con gente que ya conoce la organizacin. Ahora soy improductiva porque estoy aburrida y no tengo desafos. Mi jefe es muy celoso de su trabajo y de sus habilidades porque la empresa es pequea y hay una falta general de confianza, a pesar de las promesas vacas con que me responden cuando expreso mi deseo de aprender y de tener tareas ms demandantes. Cada da me siento ms resentida y ya no confo en mis habilidades. A veces es muy desmoralizador. Por suerte, este octubre comienzo el doctorado.

"Las empresas britnicas no valoran a sus empleados ni los ayudan a desarrollarse" Simon, 55 aos, repartidor de paquetes, Coventry.

Cuando comenc en mi actual empleo, trabaja adems como freelance en informtica, pero lo dej de lado porque no me pareca apropiado para m ni me haca bien hacer las dos cosas. Tambin tengo ttulo de maestro, pero no soy muy bueno en ese trabajo. Mi situacin me hace rer y llorar. Ro porque ahora gano ms dinero que muchos maestros en un trabajo para el que, tcnicamente, no hay que tener ninguna habilidad. Lloro porque con la "inflacin de cualificaciones", ahora mis ttulos no valen tanto como para entrar en un programa de desarrollo para estudiantes avanzados en la empresa donde trabajo.

Creo que las empresas no piensan en sus empleados como un recurso que deben valorar y desarrollar. Estar sobrecualificado significa que nadie quiere contratarte considerando las cualificaciones que tienes. En el Reino Unido significa "pues, mala suerte", cuando en realidad debera ser una oportunidad para la empresa el poder entrenarte como quieran, o quizs podran ofrecer un contrato con una clusula de formacin.

"Casi nunca tengo la oportunidad de utilizar mis habilidades ms importantes" Kim, 52, administradora, Plymouth.

Tengo tres certificados de estudios completos, varios HNDs sobre direccin de proyectos y negocios y 15 aos de experiencia en trabajos donde estuve a cargo de grandes proyectos. Me encanta la organizacin de caridad para la que trabajo y me apasiona lo que hago, pero la combinacin de una organizacin donde los roles son muy estrictos y las exigencias cada vez mayores con recursos muy limitados hace que casi nunca tenga la oportunidad de utilizar mis habilidades ms importantes, lo cual es muy frustrante. No creo que exista una solucin universal. Segn yo lo veo, esto afecta a cuatro grupos en particular: los recin titulados, los trabajadores mayores de 40 aos, cualquiera que haya dejado de trabajar por un tiempo (por maternidad o un problema de salud) y cualquiera que necesite trabajar menos horas o en horario flexible.

En mi caso, perd una carrera prometedora por la depresin y me mud a una zona donde la economa gira en torno a empleos no cualificados. No se pueden crear mgicamente empleos para todas las personas cualificadas (y ahora muchas empresas piden una titulacin cuando hace 20 aos bastaba con tener acabado el instituto). Tampoco se puede obligar a las empresas a tener menos prejuicios con aquellas personas que estn por fuera de sus expectativas. Lo que s podemos hacer es prohibir las prcticas sin sueldo y fortalecer las leyes contra la discriminacin. Tambin ayudara el financiamiento adecuado de los servicios pblicos, ya que solan ser un lugar ideal para candidatos menos tradicionales.

Traducido por Luca Balducci

