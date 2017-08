Guerra hbrida contra Venezuela

Trump, la CIA y los publicistas

Notas - Periodismo popular

Las acciones de guerra convencional siempre vienen precedidas por declaraciones y acciones poltico diplomticas. En el caso de las potencias con escala imperial tambin son habituales las sanciones o los boicots econmicos, dentro y fuera del pas.

Todas ellas, a su vez, son anticipadas por operaciones de prensa que invariablemente se mantienen hasta el final y a cada momento realizan balances y proyecciones de cara a la opinin pblica.

Por debajo de la trama ms visible se encuentra una tarea decisiva, que tiene que ver con el conocimiento y la operacin sobre el terreno y los diversos actores. En este plano actan principalmente las oficinas de relaciones exteriores, las agencias de inteligencia y las fuerzas especiales de los diferentes componentes militares. Si hablamos de EEUU, las ms conocidas son el Departamento de Estado, la CIA, aunque hay varias otras estructuras y unidades involucradas, como los SEALs y Fuerza Delta.

La guerra hbrida implica, bsicamente, la combinacin de todos los elementos mencionados hasta aqu, pero adems le otorga un creciente peso relativo a las operaciones encubiertas. Es decir, a las que nadie reconoce como propias, porque la publicidad de estas acciones -tipificadas en el cdigo penal de cualquier pas como actos criminales- restara legitimidad a los argumentos oficiales, que se refieren a nobles objetivos como promover la libertad y la democracia o atender crisis humanitarias.

En el libro Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (2007), el teniente de marina retirado Frank Hoffman, con larga experiencia en academias de Defensa norteamericanas, es uno de los primeros en conceptualizar la nueva doctrina. Las amenazas hbridas incorporan una gama completa de modos diferentes de guerra que incluye capacidades convencionales, tcticas y formaciones irregulares, actos terroristas con violencia e intimidacin indiscriminada, y desorden criminal. () Estas actividades multimodales pueden ser realizadas por unidades separadas o por la misma unidad, pero generalmente son dirigidas y coordinadas () para lograr efectos sinrgicos en las dimensiones fsica y sicolgica del conflicto, sostiene all.

La descripcin cuadra exactamente con la situacin que se desarrolla en Venezuela desde hace muchos aos, y que tiene como momentos de mximo tensin al primer semestre de 2014 y a la actualidad.

Guerra econmica, desconocimiento de las instituciones y llamados a la insurreccin, sicariatos y acciones paramilitares, atentados con explosivos, destruccin del transporte pblico, entre otros, son ejemplos de acciones polticas encaminadas al mismo objetivo, que se realizan con el ocultamiento -o la justificacin- de los medios ms poderosos del mundo.

Esa es la base sobre la que se montan las declaraciones poltico-diplomticas y en un extremo, cuando ya sea evidente o no quede ninguna otra opcin, la declaracin de guerra, convencional o como fuerza de paz y estabilizacin, que es lo mismo que la declaracin de guerra pero con mejor cobertura, sobre todo si es asumida entre varias naciones y amparada por algn organismo multilateral.

Hasta dnde llegar Trump?

A la par de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el debilitamiento en nmero (y crecimiento en violencia) de las protestas opositoras, en los ltimos das se registr una intensificacin de las amenazas de carcter militar por parte de EE.UU.

El 20 de julio, en el Aspen Security Forum 2017 realizado en esta ciudad estadounidense de Colorado, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, asegur que tena que ser cuidadoso en sus palabras: Estamos muy esperanzados de que pueda haber una transicin en Venezuela.

Desde la CIA estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la dinmica all, para comunicrsela a nuestro Departamento de Estado y a otros, como los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de Mxico y en Bogot la semana pasada, hablando sobre este tema, tratando de ayudarlos a entender las cosas que ellos podran hacer para tener un mejor resultado en su porcin del mundo y en nuestra porcin del mundo, dijo.

Pompeo no hizo ms que blanquear algo que era bastante obvio, y que se puede observar a partir de la ofensiva que estos pases, acompaados por Brasil, Argentina, Per, Chile, Paraguay y Honduras, entre otros, desarrollan en la OEA, en el Mercosur y en todos los foros posibles.

En este contexto es significativo analizar una entrevista a Eric Vergara, presentado como ex agente de inteligencia norteamericana y experto en seguridad nacional, realizada el 27 de julio por el canal El Venezolano TV, que tiene sede en Miami y filiales en Madrid y en Panam.

Vergara asegur que tiene fluida comunicacin con varias fuentes de la comunidad de inteligencia y que EE.UU. se apresta a realizar una intervencin militar junto a unidades de asunto civil del Departamento de Estado.

En 72 horas tenemos a Venezuela controlada, tcticamente y estratgicamente con control de su gobierno, junto al Departamento de Estado, el de Justicia de EE.UU. y asuntos civiles comenzamos a implementar control de los gobierno locales y a meter lideres, alent Vergara, quien considera que esa es la nica solucin para impedir que Venezuela se transforme en una nueva Cuba.

(Despus del ataque militar) lo primero que se hizo en Irak fue mandar unidades de asuntos civiles, relat. Luego se establece un gobierno intermediario y all el Departamento de Estado empieza a trabajar no solamente con lderes de la oposicin en Venezuela, sino tambin con los que estn en el exilio, para implementar un gobierno temporario y (despus de todo eso) tener elecciones libres, dijo. Nadie mencion que en los ltimos 18 aos en Venezuela se hicieron 21 elecciones y que el perodo presidencial en curso, segn mandato constitucional, recin finaliza en abril de 2019.

Pero si faltaba algn elemento para preocuparse, lo ofreci el New York Times el 1 de agosto. En un artculo firmado por Nicholas Casey, el influyente peridico analiz que las elecciones de la Asamblea Constituyente representaron un golpe dramtico a la oposicin venezolana, que no haba estado en un punto tan bajo desde el fallido golpe de Estado contra Chvez en abril de 2002.

El anlisis, que no considera como posibilidad el establecimiento de un dilogo sobre la base del reconocimiento del chavismo y el respeto a la votacin popular, plantea que las alternativas de la oposicin son limitadas, pero slo desarrolla explcitamente una: intensificar las protestas en las calles.

Aunque dado que el gobierno comenz a prohibir las manifestaciones callejeras el fin de semana de la votacin constituyente -afirma falsamente-, no queda claro si esa opcin siquiera ser viable. As finaliza el artculo, dejando abierta la pregunta de cul ser entonces la opcin que le queda a EE.UU. para derrocar el gobierno de Venezuela, como en las ltimas semanas han exigido Pompeo, el secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio presidente Donald Trump.

Foto: Ariana Cubillos / AP

Fuente: http://notasperiodismopopular.com.ar/2017/08/04/guerra-hibrida-contra-venezuela-trump-cia-publicistas/