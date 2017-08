Entrevista a Rosa Caete, investigadora especializada en Amrica Latina

Defender los intereses de las mayoras sobre los privilegios de unos pocos

La pupila insomne

Iguales

Rosa Caete, coordinadora de la Campaa Iguales de Oxfam

Los economistas suelen insistir en las bondades del crecimiento econmico, pero usted ha afirmado que el crecimiento por s mismo no es bueno. Por qu?

El crecimiento es un medio, no un fin en s mismo, no es un objetivo final, por lo tanto funciona cuando colabora con la satisfaccin de las necesidades de la sociedad. El crecimiento puede no respetar al medio ambiente, ni los derechos de las mujeres, o basarse en la explotacin de los derechos econmicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. El crecimiento sirve cuando permite garantizar derechos y muy a menudo no ha estado ocurriendo as en Amrica Latina.

En su investigacin Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en Amrica Latina y el Caribe [1] usted ha afirmado que los llamados sistemas democrticos funcionan como democracias secuestradas, en las que las lites polticas y econmicas moldean las reglas y utilizan al Estado para mantener sus privilegios a costa de los derechos de muchos y muchas. En nuestro informe planteamos mltiples polticas que son efectivas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza pero el primer paso es tener la voluntad poltica de gobernar para las mayoras. Cul es la relacin entre pobreza y desigualdad? Cmo asociara usted democracia y desigualdad?

Oxfam [2] es una organizacin internacional cuyo fin principal es luchar contra la pobreza. Con ese propsito llevamos ms de cincuenta aos trabajando con organizaciones comunitarias, con organizaciones de mujeres y en plena alianza con otros grupos, y nos damos cuenta que cuando te centras solo en atacar la pobreza, no la resuelves de manera estructural; mientras que si te enfocas ms en la desigualdad y ves una relacin dinmica entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusin y las garantas, entiendes dnde estn los nudos que podran desmontar la pobreza de una manera estructural. Por lo tanto cuando reduces desigualdad, reduces de una manera ms permanente la pobreza, en otras palabras, sientas las bases para que esa pobreza no se vuelva a reproducir.





La eliminacin de la pobreza no consiste solo en garantizar un mejor ingreso monetario, sino en propiciar que las voces sean escuchadas, que los intereses de grandes poblaciones sean puestos sobre la mesa y sean garantizados. En esa misma lnea, el tema conecta con la democracia, con la capacidad que tenga el sistema democrtico de nivelar los intereses de una sociedad, de defender los intereses de las mayoras sobre los privilegios de unos pocos. Ese es uno de los roles que debe tener la democracia, por lo tanto, democracia, pobreza y desigualdad conforman un crculo que, si fuera virtuoso, debera garantizar los derechos de las grandes mayoras. No como ha ocurrido en gran parte de Amrica Latina, donde las polticas pblicas se disean, muy a menudo, para defender los intereses de unos pocos privilegiados, eliminando la posibilidad de grandes partes de la poblacin de contar con sus derechos econmicos y sociales.

Cmo relaciona los procesos electorales y las reformas fiscales?

Es difcil para la poblacin asumir las reformas fiscales, tributarias, como un proceso beneficioso. La ciudadana tiene que aportar al Estado con sus impuestos y a cambio, espera recibir servicios de calidad. Cuando los gobiernos no tienen suficiente transparencia a la hora de explicar cmo utilizan los recursos pblicos, o la poblacin no se siente satisfecha con los servicios pblicos, no querr aportar ms al Estado a travs de los impuestos. Necesita un intercambio, por eso es importante que en los procesos electorales la poblacin sepa que el sistema fiscal es garante de sus derechos y pueda posicionarse no solo con respecto a los servicios pblicos, sino en cmo estos deben ser financiados. Por lo tanto ese debera ser un tema central de los debates alrededor de los procesos electorales, en el que la ciudadana participe y pueda expresar cmo le interesa su relacin con el sistema tributario y fiscal, y por ende, con los servicios pblicos.

Enfoques que defienden los informes presentados por la Campaa Iguales, abordando el tema de la extrema riqueza, podran hacer pensar que hay envidia detrs de esa mirada. Qu respondera a las personas que piensan que atacar a los ricos o a las grandes riquezas, tiene tras de s un sentimiento de envidia?

El problema no es la riqueza sino su nivel de concentracin. En Amrica Latina hay 32 personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas de toda la regin. Es un nivel de concentracin extremo que uno casi no puede ni imaginar los volmenes de riqueza que estn manejando unas pocas manos.





Ese nivel de concentracin no es resultado del esfuerzo, por un lado es fruto de siglos de acumulacin, basada en estructuras coloniales y de exclusin. Por otro lado, es el resultado de polticas pblicas que propician esa situacin. Sistemas democrticos que no estn garantizando que las polticas pblicas vayan a que los derechos de todas y todos sean tenidos en cuenta, sino que privilegian a muy pocas familias.

Estamos hablando de 32 personas en Amrica Latina y si vas pas por pas, te encuentras 100, 200 familias que concentran gran parte de la riqueza. La riqueza no es solo riqueza, tambin es poder y eso pervierte el sistema democrtico. Cuando nos hablan de envidia o nos acusan de querer atacar a los ricos, es importante que se entienda que lo que estamos planteando es la necesidad de una retristribucin mejor de la riqueza, que sera beneficiosa para las grandes mayoras, pero incluso, beneficiara a las lites que necesitan un sistema econmico que crezca y con niveles de concentracin tan altos hasta el propio crecimiento econmico se ve afectado. Las grandes mayoras no estn siendo capaces de consumir o demandar lo que producen esas mismas lites a travs de sus sectoresproductivos.





De dnde proviene la riqueza en estas pocas manos, de su trabajo?

Al analizar el origen de las principales fortunas de los grandes multimillonarios de Amrica Latina, ms de la mitad son heredadas, vienen de sus familias, de dcadas, siglos, de acumulacin. Pocos de ellos lo han conseguido por su propio esfuerzo, mediante empresas que han fundado y gestionado y a las que deban esos niveles de acumulacin. Pero la concentracin es tan alta, que en cualquier caso han contado con polticas pblicas que los han beneficiado en el sistema financiero, por ejemplo, la falta de regulacin de los monopolios, que les ha permitido niveles de acumulacin muy altos. Ese es el caso del monopolio de las telecomunicaciones de Carlos Slim -el latinoamericano ms rico del mundo-, que le cost a los mexicanos pagar servicios de telefona a ms del doble del precio que se hubiera podido proveer, si a Carlos no se le hubiera entregado el control total de ese sector.

Cmo cree que se pueda acabar con la pobreza?

Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las grandes mayoras. La nica posibilidad real de ello es reduciendo los privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres realmente garantizar los intereses de las grandes mayoras. En un sistema democrtico existen conflictos de intereses alrededor de la definicin de las polticas pblicas. Garantizar los de unos, implica reducir los de otros. No se trata de quitrselos, pero s de repartirlos mejor.





Cundo se puede decir que prima eficiencia sobre justicia en un sistema fiscal?

Por ejemplo un sistema fiscal donde prima la eficiencia por encima de la justicia, se basa en impuestos al consumo, que suelen ser ms fciles de cobrar. Lo que ocurre es que este tipo de impuestos hace a los pobres ms pobres, pues esas capas de la poblacin no son capaces de ahorrar, todo el ingreso que tienen lo consumen. Entonces son sistemas que hacen pagar ms a los que menos tienen, priorizan la eficiencia recaudatoria por encima de la justicia tributaria, que implicara hacer pagar ms a los que ms tienen. La estuctura actual de los sistema ficales en Amrica Latina siguen reproduciendo la desigualdad.

Alicia Brcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), ha dicho que lo que est haciendo ahora Cuba es modernizar su sector productivo para que sea ms eficiente, con la claridad de que los derechos sociales son irrenunciables. Qu le dira a las cubanas y cubanos, despus de estudiar el contexto latinoamericano como lo ha hecho usted?

Los avances que ha tenido la Revolucin cubana en la garanta de derechos econmicos y sociales son altsimos, los niveles educativos o de salud son incomparables con los niveles de otros pases de la regin. En el proceso de transformaciones que se est impulsando en Cuba, es importante tener en cuenta que esos derechos no solo hay que mantenerlos, sino tambin refortalecerlos, y por otro lado, el diseo de las polticas pblicas -y en particular de la poltica fiscal que es central- debe concebirse tomando en cuenta la necesidad de que las brechas o las desigualdades no aumenten con el fortalecimiento del sector no estatal.

Eso es posible si las polticas pblicas son diseadas para garantizar no solo que recaudamos ms sino que se haga de manera justa. Ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran posibilidad que tiene la sociedad cubana, de seguir protegiendo sus logros y a la vez, prepararse para que no sean puestos en juego en esta nueva etapa.



Notas:



[1] Para el informe completo Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en Amrica Latina y el Caribe, visite https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos

[2] http://www.oxfam.org