Que el Pacto por Mxico se convierta en Frente y que Morena se una con las bases de los partidos

1. Los del PAN y PRD como enormes farsantes- propagan que formarn un frente para sacar al PRI de Los Pinos. Fox con el PAN logr sacarlos en 2000, pero luego (desesperado) los invit a dormir en su propia cama porque no poda gobernar sin ellos. Luego para obtener la Presidencia- el panista Caldern firm un pacto con el prista Pea Nieto prestndose ambos grandes apoyos. Si PRI y PAN (que duermen juntos de noche) no pueden vivir separados porque se necesitan uno al otro, incluso porque son hermanos carnales, por qu no reconocen que se aman y lo que hacen a escondidas lo hacen tambin de da?

2. Lo que da mucha pena, tristeza, lstima, es el pobre PRD que se encuentra en un proceso de desplome total. Se vislumbra que su gente menos corrupta, menos maleada, se cambiar al partido Morena, y su militancia ms corrupta se pase definitivamente al PRI y al PAN. No se cundo perder su registro el PRD, pero es posible que por su comportamiento tan vil con la gente- el PRI le siga dando vida artificial hacindole el favor de seguirle inyectando energa por la boca. En algunos pases como Per, Venezuela, los partidos viejos han muerto o caminan hacia su desaparicin; no s si en Mxico sea el camino del PRI, PAN, PRD.

3. En Mxico el PRI naci en 1929, el PAN en 1939 y el PRD en 1989 (la casualidad oportunista de los nueve), pero sus planteamientos son de vejetes y no creo que los jvenes les sigan haciendo caso. Me parece que las tendencias internacionales van por el repudio a todos los partidos porque como escrib en 1978 (hace casi 40 aos) en una revista anarquista que intitulamos Caos, los partidos son los condones de la libertad, mucho ms cuando son de corte leninista o staliniano. Espero que como sucedi en Mxico y otros pases en los aos 60, en 1968 en particular- cuando surjan nuevas batallas y luchas en la calles, los partidos brillen por su ausencia.

4. En Mxico se ha estado hablando mucho de los llamados Frentes Amplios, dicen algunos, al estilo Uruguay. Saben que ese pas es un huevito de cuatro millones de habitantes esencialmente de origen europeo y con un alto nivel de vida. Como diran por ah: nada que ver con Mxico de 120 millones y un 80 por ciento de poblacin en la pobreza y miseria, pero ese Frente Amplio estara conformado por los mismos partidos, los mismos legisladores, los mismos salarios y la misma dominacin. Con PRI o sin PRI sera exactamente ms de lo mismo. Sera el cumplimiento de la propuesta de Beltrones: un gobierno de coalicin en el que estuvieran todos los representantes de los partidos. Son unos farsantes!



