Las cinphilas

Perla latinoamericana brilla en la Semana de la Crtica del Locarno Festival

Cuatro escenarios geogrficos -Buenos Aires, Mar del Plata, Montevideo y Madrid-; la pasin por el cine hecho guion; varias mujeres mayores como nicas intrpretes y un documental que entusiasma en la Semana de la Crtica del Locarno FestivalEl film presenta a varias mujeres jubiladas de distintos pases que llegan al cine todos los das. Y que convierten a las salas oscuras en espacios esenciales de su cotidianeidad. Un medio para hacer frente a la soledad y seguir reinventando la propia convivencia social.Con la distancia exacta y respetuosa de una mirada femenina, la cmara introduce al espectador en el presente-pasado de las protagonistas. Sin esconder las huellas de los sufrimientos acumulados, pero sin retacear la frescura renovada y el humor con el cual, en muchos casos, la tercera edad se mira a s misma.Cada una de las cinphilas es una especie de retrato anticipado de lo que imagino puede ser mi propio futuro, subraya Mara lvarez. Y recuerda que desde hace aos viene compartiendo las funciones vespertinas con seoras mayores que experimentan una verdadera pasin por el cine. Ms all del amor por las pelculas, me interesaba presentar el cine como lugar de contencin de la soledad y del paso del tiempo, reflexiona.El desafo ms complicado defue la etapa de edicin, explica la joven realizadora sudamericana. Cmo priorizar? Qu quitar y qu guardar en los 74 minutos finales de la produccin sin perder la esencia del contenido? Era como resolver un rompecabezas de testimonios personales de gran fuerza y profundidad, reflexiona lvarez.Desde hace siete aos vengo cada tarde al cine, explica una de las protagonistas. La otra, estudia antes de ir a los festivales, todos los antecedentes de las obras, sus directores, actores, y hasta se apoya en mapas para identificar las calles donde las mismas se desarrollan. Visito lugares solo para ver en la realidad los escenarios, confiesa sin complejos.Pero ms all de la forma intensa de vivir la pasin por el cine, tambin brotan las interpretaciones propias sobre el significado del sptimo arte. Una cierta evasinhoy no habl con nadie y aunque aqu (en la sala) no hable mucho, escucho y me relaciono.Entro en otro mundo que despus me lo hago propio. El cine es integracin, una forma de participar, nunca un refugio, subraya la otra.Y entre impresiones, comentarios y reflexiones personales se entremezclan aspectos esenciales de la vida de cada una de ellas. Una forma original de descubrir sentimientos fundamentales que acompaan la vejez contando con el cine como comn denominador e hilo rojo. Secuencias que desde lo comn interpelan sobre el maana, tanto individual como del cine mismo.En general los documentales reflejan el pasado. Yo trato de anticipar el futuro de mi propia vejez, subraya lvarez. Mirada prospectiva que no solo incorpora con gran sutileza la compleja constante del paso del tiempo sino que apuesta a la sobrevivencia del cine y de las salas alternativas en tanto espacios esenciales del intercambio social y de la eterna juventud cultural.Tan increble como mgica, nuestra presencia en el Locarno Festival conlleva ya un sabor de reconocimiento que se agrega al del propio pblico argentino que pudo ver ya nuestra pelcula, enfatiza Tirso Daz-Jares, co-productor del film (junto con Daniel Rosenfeld) y esposo de Mara lvarez.Es el resultado de un trabajo enorme de tres aos recuerda el profesional espaol-, hecho por nosotros a cuatro manos, con muy escasos recursos, sin equipo adicional, y especialmente gracias a la enorme entrega rectora de Mara que concibi el film con gran claridad.Y de all que entrar en la escena internacional a travs de un festival como del suizo tiene un valor superlativo, adjunta. Y constituye una prueba de fuego. Ya que mostrar nuestra pelcula ante un pblico conocedor y formal, y con subttulos en otro idioma, nos permite medir, tambin, la universalidad de la temtica que presentamos, enfatiza.El cine argentino est en un muy buen estado, con muchas producciones, enorme diversidad, la creatividad que le es propia y gran calidad, analiza el profesional espaol. Sin embargo, las preocupaciones sobre el devenir de la cultura en el pas sudamericano no se pueden minimizar. Como en todos los pases con gobiernos neo-liberales prevalecen criterios de rentabilidad que cuestionan incluso a la cultura como bien comn de la sociedad. Y el cine no escapa a esta lgica que acrecienta problemas ya conocidos como el de la distribucin de nuestra produccin cinematogrfica, concluye.La 70 edicin del Locarno Festival se desarrolla en esta ciudad de la suiza italiana entre el 2 y el 12 de agosto del ao en curso. Ms de 200 pelculas engrosan un catlogo de 432 pginas.Dos de las 18 pelculas que competirn por el Leopardo de Oro, el mayor galardn, provienen de Amrica Latina. La obra prima mundial brasilerade Juliana Rojas y Marco Dutra y la chilena, de Ral Ruiz y Valeria Sarmiento. Ruiz haba ganado el Leopardo de Oro en 1969 conAdems del documental argentinodel director colombiano Rubn Mendoza fue tambin seleccionada para la Semana de la Crtica, seccin independiente que gana mayor prestigio con cada edicin.La poticadel director brasilero Felipe Hirsch (coproduccin Brasil/Uruguay) disputar junto con otras 15 producciones en Cineastas del Presente, segunda seccin en importancia de la muestra.En tanto en la competicin internacional Pardos del Maana que promueve los nuevos talentos se exhibirn las pelculas cubanasde Corey Hughesde Rafael Ramrez, as comodel colombiano Sebastin Pinzn Silva.del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias ydel brasileroparticipan en la sesin Signs of Life. El documentaltambin presentando en la Semana de la Crtica, aunque fue realizado por el suizo Samuel Chalard, desarrolla un argumento integralmente brasilero. Trata con gran calidad testimonial la resistencia de una parte de los pobladores del barrio popular El Autdromo de Ro de Janeiro para no ser expulsados de sus viviendas en terrenos confiscados para la construccin de las instalaciones deportivas destinadas a los Juegos Olmpicos del 2016.

