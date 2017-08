Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (Mxico)

"El pueblo chavista baj de los cerros, pero baj a votar, no a decidir"

G.A.: Por un lado Maduro tuvo xito en la medida que los golpistas haban organizado una pseudo votacin donde segn ellos haban juntado 5 millones de votantes. Maduro rene 8 millones, es decir casi el doble. Pero de todos modos 8 millones sobre 19 millones de votantes son una minora.

El problema es que subsisten todos los problemas y para colmo habra una escisin del PSUV, porque tres diputados funcionan en la Cmara como chavistas disidentes. El problema es qu va a pasar ahora, desde el punto de vista de la maniobra que intent hacer Maduro; en escala internacional el xito es escaso ya que solamente lo apoyan Bolivia, Cuba, Rusia y China pero casi ninguno de los pases de Amrica Latina. Va a seguir la presin golpista dursima porque ahora tiene que jugarse a todo o nada.

Del lado del gobierno estn tomando medidas ms fuertes, como la detencin de los que haban dejado en prisin domiciliaria. Pero esas medidas mas fuertes son burocrticas y las mueven organismos burocrticos, es cierto que han votado 8 millones de personas pero las comunas, los municipios, son organismos burocrticos que utiliza Maduro. Esto no quiere decir que no tengan peso, muchas veces una maniobra burocrtica hecha con mtodos burocrticos facilita la movilizacin de amplios sectores de masas, eso es lo que todava no ha habido en Venezuela, el pueblo chavista baj de los cerros, pero baj a votar no a decidir y todava no hay medidas ni propuestas de medidas anticapitalistas serias que puedan incidir sobre la crisis econmica y sobre la organizacin del poder. Si a todo esto le agregamos que Venezuela est bajo la espada de Damocles con una invasin simulada desde Colombia o desde otro lugar de Amrica Latina, organizada por EEUU, la situacin sigue siendo muy preocupante.

Hay una pelea inter capitalista entre el sector de Macri y el peronismo en sus dos versiones

M.H.: En otro orden de cosas, estars siguiendo las elecciones primarias obligatorias de nuestro pas que se van a desarrollar el prximo domingo 13 de agosto. Al respecto me gustara conocer tu opinin.

G.A.: Creo que lo que se va a decidir es si Cristina Fernndez de Kirchner le arranca o no un sector importante a sus adversarios, todos peronistas, Randazzo, Massa y a todo ese sector, quin va a representar en la provincia de Buenos Aires al peronismo clsico, si el kirchnerismo o los sectores del aparato, hay diversos sectores del aparato que necesitan negociar con Macri. Ese es el problema. Porque si CFK consigue ganar en la provincia de Buenos Aires que representa el 40% de los votos del pas, Macri estara debilitado. Si no llega a ganar, que yo creo que lo har, el panorama sera diferente.

Hay una pelea inter capitalista entre el sector de Macri y el sector peronista en sus dos versiones, en la que le hace el juego a Macri en el Congreso todos los das o la versin kirchnerista que est tratando de blindar con inmunidad parlamentaria a sus principales dirigentes para evitar que como medida de ltimo extremo Macri los mande presos; si son elegidos eso sera bastante ms difcil.

Yo creo que ese es el problema central. El crecimiento del FIT es interesante porque ha ganado votos, por ejemplo en el Chaco, donde tuvo una votacin bastante buena recientemente y obtuvo un diputado provincial. Creo que va a tener un pequeo crecimiento, pero es secundario ante el problema de si se derrota o no a Macri.

Un Macri derrotado por una eleccin importante del kirchnerismo lo dejara mucho ms descolocado en la escala internacional y mucho ms en crisis. Un Macri que salga a flote puede aliarlo con otros sectores. Las internas en ltima instancia estn para decidir qu pasara entre los diferentes grupos burgueses, radicales, peronistas de derecha, en el prximo perodo.

