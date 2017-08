Atencin! Un bufn comanda el imperio

EEUU siempre ha tenido el temor de no lograr mantener dos guerras a la vez. En el entusiasmo del consenso logrado para invadir y destruir a Afganistan chivo expiatorio de los atentados a las Torres Gemelas, para librar de responsabilidades a Arabia Saudita, su aliado carnal -, el Gobierno norteamericano se lanz, en ese momento solo con el apoyo de Reino Unido, a invadir y a destruir el pas de la mas antigua civilizacin del mundo, Irak. Media dcada despus, todava continan all. No han logrado salir de ninguno de los dos pases, a pesar de haberlos destruido.

Ahora, Donald Trump, que dirige el Imperio por twitter, dio dos declaraciones explosivas, a su ms puro estilo. Dijo que Corea del Norte ser victima del mayor y brutal ataque que el mundo ha conocido y, no contento con ello, de que contempla la posibilidad de una solucin militar en Venezuela.

La Agencia Reuters dijo que hay una va de comunicacin directa y secreta entre Corea del Norte y los EEUU, una especie de telfono rojo o amarillo. El New York Times aline las razones por las cuales EEUU no se meterian con Venezuela: perdida de ganancias de empresas norte-americanas del petrleo, costo caro de importar petroleo de otros pases mas lejos, ademas de las reacciones, que resucitaran ms apoyo al Gobierno venezolano.

Pero Trump ya ha jugado con apretar el botn de la guerra, bombardeando a Siria y a Afganistn. Le gust y tuvo apoyos dentro y fuera de EEUU, despus de la operacin de algunos medios sobre las crueldades que el gobierno de Assad habra cometido y que llevaron a Trump casi a las lgrimas. No fue necesario nada de ello para que tirara la madre de todas las bombas en Afganistan.

Racionalmente nadie tomaria en serio a los EEUU, metido todava en Afganistn y en Irak , ademas de Siria y metindose a luchar contra Corea del Norte e invadiendo Venezuela, a la vez. Pero el hecho de ser el presidente con menor apoyo en los primeros seis meses de mandato, puede incitar a Trump a montar operaciones de miedo como la que l hizo sobre Siria, yendo a las lgrimas con la exhibicin de escenas de crueldad atribuidas al gobierno de Assad para justificar alguna operacin que, cree el, pueda aumentar su apoyo interno y mostrar al mundo que el est todava en el comando del mundo.

Despus de tantas barbaridades por parte de Trump, ya hay gente que no duda que se pueda meter en alguna nueva aventura nuclear en contra de Corea del Norte. Y que pueda querer dar una leccin en Venezuela, valindose del del clima favorable en el continente, antes que pueda mudar, por ejemplo, con un eventual retorno de un gobierno hostil en Brasil.

Lo cierto es que un bufn, un boquirroto, est en el comando del Imperio y tiene el botn nuclear al alcance de su dedo y de su Twitter. Esa es la contribucin de EEUU hoy a restablecimiento de la paz mundial. Solucin que ya no result en Siria y tampoco ha logrado ser puesta en prctica en contra de Irn. Rusia sali fortalecida, como la gran adversaria del llamado Estado Islmico, y promotora de soluciones que superen la crisis de Siria. Todo ha resultado mal para EEUU. Adems de que la incomodidad de las relaciones estrechas con Arabia Saudita implican el desgaste, por ser el pas promotor de apoyo al Estado Islmico, agente mas importante del terrorismo en Prximo Oriente y en otros lugares del mundo.

Una locura de Trump en contra de Venezuela podra tener consecuencias, que se alastraran por todo el continente. Hasta la misma OEA se vio obligada a condenar las declaraciones de Trump, lo mismo que hizo Vicente Fox.

Una locura de Trump en contra de Corea del Norte no podra sino tener efectos graves, con respuestas hacia Corea del Sur, ademas de que lo que quede de los pases se volveran ingobernables. En Venezuela promovera un nuevo aislamiento grave de EEUU en Amrica Latina. Y tampoco es seguro que los norteamericanos siguieran apoyando locuras de ese tipo, despus de los fracasos y los desgastes en Afganistn, Irak y Siria.

Pero es bueno saber que un bufn est en el comando del Imperio y todo de malo puede ocurrir a partir de esa situacin. Incluso la crisis final de la hegemona imperial norteamericana en el mundo.

Fuente: http://blogs.publico.es/emir-sader/2017/08/14/atencion-un-bufon-comanda-el-imperio/