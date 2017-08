(Eleanor Marx. Internet Archive Book Images 16 de Agosto de 2017)





Alzaos cual leones tras un largo sueo.

En nmero invencible.

Sacudos vuestras cadenas y que caigan a la tierra como el roco

que durante el sueo se pos sobre vosotros.

Vosotros sois muchos y ellos son pocos.







Mayo de 1871. Francia se encuentra conmocionada por la Comuna de Pars, que concentra las esperanzas de la clase obrera y el odio de la burguesa europea. Durante la semana sangrienta del 20 de mayo fueron asesinados ms de 30.000 trabajadores y ms de 8.000 encarcelados. Pocos das antes, dos mujeres jvenes cuyo apellido poda hacer saltar las alarmas de la polica francesa ingresaban al pas con nombre falso.Jenny y Eleanor Marx iban a Burdeos para buscar a su hermana, Laura, cuyos hijos estaban enfermos. Su esposo, Paul Lafargue, haba desaparecido poco antes, despus de viajar a Pars para ponerse al servicio de la Comuna. Jenny y Eleanor ayudaron a poner a salvo a la familia Lafargue atravesando los Pirineos, pero cuando regresaron a Francia para borrar sus huellas fueron detenidas. Retenidas en arresto domiciliario durante una semana, seran interrogadas sobre el supuesto escondite de armas y artefactos para construir bombas.La prensa europea acusaba a Marx de ser el artfice de la Comuna, por lo que sus hijas eran consideradas peligrosas. La polica francesa persegua a las ptroleuses, mujeres que haban tenido un papel destacado durante la Comuna, como la amiga personal de los Marx, Elisabeth Dimitrioff. Cuando su padre muere, en 1883, Eleanor tiene 28 aos y junto con Engels trabajan para preservar su legado, sus manuscritos y su correspondencia Eleanor Marx tena 16 aos y sta fue su primera experiencia poltica, que la marcar para siempre. Cuando regresa a Londres se pone a militar activamente, participa en la organizacin del Congreso de la Asociacin Internacional de Trabajadores y en el comit de ayuda a los refugiados de la Comuna de Pars. Su perfecto manejo del ingls, alemn y francs le permite hacer de intrprete y se ocupa de organizar el primer acto de aniversario en homenaje a los comuneros.Algunos, como el hngaro exiliado Leo Frankel, se enamoran perdidamente de la joven Marx. Pero quien despierta su inters es otro destacado comunero, el vasco francs Hippolyte Prosper-Olivier Lissagaray, quien poco despus escribir la primera historia sobre la Comuna de Pars con la ayuda de Eleanor. Hans Rckle era un mago que llevaba una tienda de juguetes: hombres y mujeres de madera, animales fantsticos, gnomos y gigantes.Las dificultades econmicas lo obligaban a vender sus creaciones al diablo y los muecos vivan grandes aventuras hasta regresar a la tienda. Con seis aos, la pequea Tussy, como la llamaban en casa, escuchaba por las noches las historias que inventaba su padre. En ese perodo, Marx pasaba horas trabajando en sus manuscritos para El Capital, con la pequea Eleanor jugando a su lado o montando a caballo sobre sus hombros. Sumida en grandes dificultades econmicas, la familia Marx sobreviva con la ayuda de Federico Engels, el General, como llamaba Tussy a su segundo padre.En la casa de Jenny y Karl Marx todos eran lectores. Colecciones de historia, filosofa, las recientes obras de Darwin, escritos de Hegel, Rousseau y Fourier, novelas de Balzac y Dickens, la poesa de Goethe. El preferido era Shakespeare, que Tussy aprendi a recitar de memoria desde chica y despert su amor por el teatro.A los 18 aos, Tussy busca independizarse --algo raro para una mujer soltera en la Inglaterra victoriana--, encuentra trabajo enseando en una academia de mujeres en Brighton y mantiene una relacin --por momentos clandestina-- con Lissagaray. Pero una crisis de nervios, la mala alimentacin y el deterioro de su salud la obligan a regresar a Londres. Su actividad poltica no decae y en los aos siguientes participa en los debates sobre Irlanda, los intentos de formacin de un partido socialista independiente y la campaa de amnista para los comuneros. Cuando su padre muere, en 1883, Eleanor tiene 28 aos y junto con Engels trabajan para preservar su legado, sus manuscritos y su correspondencia.Le escribe a Kautsky: Su obra debe conservarse tal como es y todos debemos intentar aprender de ella. As todos podremos caminar con sus largas piernas. La mujer y el socialismo Golpeado por la muerte de su gran amigo, Engels revisa los estudios de Marx sobre la cuestin de la familia en la historia y da forma a su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), obra pionera del feminismo socialista. Eleanor colabora, leyendo y discutiendo los borradores. Publica junto con su esposo, Edward Aveling, su propio trabajo: La cuestin de la mujer, un punto de vista socialista. Eleanor defiende que la lucha por la emancipacin de las mujeres solo puede lograrse en el socialismo, y que sta es un prerrequisito para aquel. Durante el agitado ao de 1886, Eleanor y Aveling recorren 35 ciudades de Estados Unidos invitados por el Partido Socialista Laborista.Tussy habla sobre la situacin de los trabajadores y las mujeres obreras. El movimiento sindical norteamericano es un hervidero, despus del encarcelamiento de los mrtires de Chicago, que sern fusilados ese mismo ao. El xito de la gira solo se enturbia al final por unas denuncias contra Aveling, que derrocha parte del dinero del SLP en gastos superfluos. Aveling esconde a Eleanor sus relaciones con numerosas mujeres y miente sobre sus deudas. Contra la opinin de muchos dirigentes sindicales, Eleanor planteaba la necesidad de organizar a las mujeres y a los trabajadores no calificados.En la dcada siguiente Eleanor Marx se dedica a numerosas tareas polticas y de organizacin del movimiento obrero. Participa del Congreso de fundacin de la Segunda Internacional, donde conoce a Clara Zetkin (traduce su discurso sobre las mujeres) y cumple un papel destacado colaborando con las huelgas de los portuarios, los trabajadores del gas y las fbricas qumicas de Silvertown. Auspicia la formacin de la primera seccin de mujeres en el Sindicato de trabajadores del gas, asesora a las trabajadoras de comercios en huelga y apoya la organizacin sindical de las obreras ms explotadas que pelaban cebollas en fbricas alimenticias.Contra la opinin de muchos dirigentes sindicales, Eleanor planteaba la necesidad de organizar a las mujeres y a los trabajadores no calificados. Despus del fallecimiento de Engels, Eleanor recibe la mayora de los papeles de Marx y se dedica a editar sus manuscritos. En 1897 publica Salario, precio y ganancia, mientras avanza en la biografa de Marx, pero el creciente deterioro de su vida personal le impide continuar. Aveling miente cada vez ms y acumula deudas a costa suya.Finalmente, la crisis alcanza su cenit cuando Eleanor se entera que Edward se ha casado con otra mujer, usando un nombre falso. Sumida en una grave crisis personal, Eleanor muere a los cuarenta y tres aos en marzo de 1898 despus de ingerir veneno. Al igual que la protagonista de la novela de Flaubert, Eleanor no logr sobrellevar su propia tragedia privada. Muchos de sus amigos y allegados consideraron a Aveling responsable --directo o indirecto-- de su muerte, y ste fallece pocos meses despus.El triste final de Eleanor Marx no oscurece la intensidad de su vida, sus aportes al movimiento obrero y al feminismo socialista. Como escribe su bigrafa, Rachel Holmes, Eleanor Marx cambi el mundo. En el proceso, se revolucion a s misma.El 4 de mayo de 1890, 250.000 trabajadores se reunieron en Hyde Park, en Londres, para celebrar por primera vez el da internacional de los trabajadores. Eleanor Marx tom la palabra ese da desde la tribuna. Al terminar el discurso, cit una de sus estrofas preferidas de Shelley: