Entrevista con los activistas Cornel West, Traci Backmon y Jalane Schmidt

"Los neofascistas nos habran aplastado, pero nos salvaron los antifascistas"

Democracy Now!

Escuche/Vea/Lea (en ingls)

(con subttulos en castellano)



Continuamos nuestra mesa redonda sobre el estallido de violencia que tuvo lugar este fin de semana en Charlottesville, Virginia, cuando miles de neonazis, miembros del KKK y otros grupos de nacionalistas blancos llegaron a la ciudad para participar en la manifestacin Unite the Right (Unir la derecha). Miles de activistas se congregaron en Charlottesville para oponerse a la marcha de los nacionalistas blancos. Entre los contramanifestantes se encontraban sectores del clero, estudiantes, el movimiento Black Lives Matter y el movimiento antifascista antifa.

Para ampliar esta informacin, hablamos sobre el tema con dos miembros del clero y una activista del Black Lives Matter local que participaron en la organizacin del contra-evento. La reverenda Traci Blackmon es ministra ejecutiva de los ministerios de Justicia y Testimonio de la Iglesia Unida de Cristo. El sbado en la marcha, estaba dando una entrevista en vivo con la cadena MSNBC y se vio obligada a escapar cuando sus compaeros comenzaron a ser atacados a su alrededor. Tambin Cornel West estuvo presente en el evento y relata lo sucedido. Y adems, conversamos con Jalane Schmidt, profesora adjunta de estudios sobre religin en la Universidad de Virginia.

Transcripcin Esta transcripcin es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN : Estamos hablando sobre el terror en Charlottesville. La violencia de la supremaca blanca empez el viernes por la noche cuando cientos de neonazis, miembros del Ku Klux Klan y otros nacionalistas blancos llegaron a la ciudad para participar en una marcha con antorchas. As es, antorchas ardientes para una marcha sorpresa a travs del campus de la Universidad de Virginia. Esa noche rodearon la estatua de Thomas Jefferson mientras gritaban "sangre y tierra", una conocida consigna nazi, "no nos reemplazarn", "los judos no nos reemplazarn" y "las vidas blancas importan".

Continuamos ahora nuestra discusin. Estn con nosotros desde Charlottesville Jalane Schmidt, organizadora del movimiento local de Black Lives Matter (Las vidas afroestadounidenses importan, en espaol) y profesora asociada de estudios religiosos en la Universidad de Virginia. Aqu en Nueva York, nos acompaa el Dr. Cornel West, profesor en prctica de filosofa pblica de la Universidad de Harvard, quien se encontraba en Charlottesville. Y desde St. Louis, nos acompaa la rev. Traci Blackmon, ministra de los Ministerios de Justicia y Testimonio de la Iglesia Unida de Cristo, quien tambin se encontraba en Charlottesville este fin de semana.

Cornel West, hable de lo que vio el viernes por la noche. Usted se encontraba all, en una iglesia. Estaba hablando, junto con otros. Esperaba ver lo que vio afuera?

CORNEL WEST : No, no. Saba que iba a escuchar un poderoso sermn de mi querida hermana la reverenda Dr. Traci Blackmon, y lo escuchamos. Escuchamos palabras conmovedoras de la profesora Jalane Schmidt. Y yo tena un par de cosas que decir. Fue un momento hermoso, personas de todos los colores, de todas las tradiciones religiosas: musulmanes, judos, cristianos, negros, blancos, rojos, pueblos indgenas... Y no deberamos minimizar el salvaje ataque contra los hermanos homosexuales, las hermanas lesbianas, los bisexuales y las personas trans, todo eso fue parte de los cantos que tuvieron lugar al da siguiente.

Lo que sucedi fue que nos retuvieron como rehenes en la iglesia. No pudimos salir despus del servicio porque la marcha de las antorchas amenazaba a las personas que estbamos dentro. As que entonces dije: "Chico, estos neofascistas estn fuera de control. Dnde est la polica?" Quin iba a imaginar lo que le sucedi a nuestra querida hermana Heather, mi querida camarada, que tambin estaba con la organizacin Trabajadores Industriales del Mundo... eso es algo muy importante. Ella formaba parte de esa organizacin, y estuvo con nosotros el sbado, y pag el ms alto precio [la vida]. Muchos de nosotros podramos acabar pagando ese alto precio.

AMY GOODMAN : Quisiera pasar a la reverenda Traci Blackmon, y me gustara que primero hablemos de su entrevista con MSNBC del sbado, cuando usted estaba en Charlottesville, y la tuvieron que sacar de la escena en plena transmisin en directo ya que las personas a su alrededor estaban siendo atacadas. Hablemos de eso.

REV . TRACI BLACKMON : Se supone que la exhibicin nazi y fascista empezaba hoy y no anoche, as que nos reunimos en una habitacin, de pie, llenndola hasta la mxima capacidad para darnos unas palabras de aliento. Me invitaron a dar un discurso con ese fin. Y cuando estbamos terminando... Tengo que irme! Tengo que irme!

JOY - ANN REID : Oh, Dios mo! No s qu est pasando aqu. No s qu acaba de pasar con nuestra invitada.

AMY GOODMAN : Esa era Joy Reid de MSNBC , mientras Traci Blackmon era alejada de la escena por uno de sus colegas. Reverenda Blackmon, qu pas?

REV . TRACI BLACKMON : Yo estaba en la entrevista con Joy Reid... Por cierto, gracias por invitarme a este programa, tambin quisiera mostrar mis condolencias ms profundas a la familia de Heather y a la familia de los agentes del orden que tambin perdieron la vida en este trgico e innecesario acontecimiento. Joy Reid me haba invitado a su programa para hablar de lo que haba sucedido en la iglesia la noche anterior. Ellos no saban lo que estaba sucediendo en Charlottesville hasta que empec a hacer algunas llamadas para que la gente supiera que Charlottesville estaba siendo atacada. Enviaron inmediatamente un equipo a cubrir la noticia. El equipo de noticias estaba estacionado dentro del permetro de los eventos del sbado, as que me pidieron que viniera a hacer una entrevista con el permiso de la gente local que estaban en el lugar. Primero pregunt a los organizadores comunitarios de Charlottesville si me daban permiso para hacer esa entrevista. Y en mitad de la entrevista, empezamos a or pequeos estallidos, y yo no saba lo que eran esos estallidos, todava no s qu eran. Pero la gente de seguridad me apresur a salir del set de la entrevista. Realmente no saba lo que estaba sucediendo en ese momento.

AMY GOODMAN : Escuchamos a la reverenda Traci Blackmon, hablando con nosotros desde St. Louis, ella estuvo en Charlottesville este fin de semana, el viernes por la noche se dirigi a la gente en la iglesia, y el sbado estuvo en las calles. Tambin est con nosotros la profesora Jalane Schmidt. Usted forma parte de Black Lives Matter y estuvo muy involucrada con la organizacin de todo lo que ocurri. Puede decirnos qu pas este fin de semana, qu pens que iba a suceder, cmo se organiz, y qu tipo de respuesta obtuvieron por parte de las autoridades? Jalane Schmidt se est sentando en este momento, As que djenme pasar a Cornel West. El peridico The Guardian inform que esa noche, los que estaban oponindose a la marcha de las antorchas fueron atacados con antorchas, gas pimienta y lquido combustible.

CORNEL WEST : Correcto. Haba un grupo de valientes estudiantes, de todos los colores, que estaban en la Universidad de Virginia protestando contra los neofascistas. Los neofascistas tenan sus propias armas. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque la polica, en su mayor parte, retrocedi. Al da siguiente, por ejemplo, las 20 personas que estbamos all paradas, muchas de ellos parte del clero, habramos sido aplastados como cucarachas si no nos hubieran ayudado los anarquistas y los antifascistas, eran unos 300 o 350 "antifa". Nosotros ramos 20. Y estbamos cantando "This Little Light of Mine". Sabe a lo que me refiero? De manera que...

AMY GOODMAN : "Antifa" significa antifascista.

CORNEL WEST : Los antifascistas tuvieron un papel crucial -los anarquistas- porque en realidad ellos nos salvaron la vida. Habramos sido aplastados completamente sin su ayuda, y nunca lo olvidar. Qu significa esto? Lo que significa es que la polica estaba retrocediendo, eso por un lado, as que ni siquiera hubiramos sido arrestados. Estbamos all para ser arrestados. No pudimos ser arrestados porque la polica se haba retirado permitiendo que los conciudadanos se atacaran los unos a los otros, con todas las consecuencias que se pueden derivar de ello.

As que, en ese sentido, creo que lo que realmente estamos viendo, hermana Amy, es el declive del imperio estadounidense, con el reinado de las grandes fortunas, con el militarismo masivo facilitado por la utilizacin de los ms vulnerables como chivos expiatorios: inmigrantes, musulmanes, judos, rabes, gays, lesbianas, trans y bisexuales, y de la gente negra. La supremaca blanca era tan intensa. Nunca he visto ese tipo de odio en mi vida. Nos quedamos all parados, y pasaron nueve unidades, mirndonos directamente a los ojos, insultndonos y dems. Tuvieron suerte de que el Espritu Santo no me abandon, para serte sincero, porque quera dejarme llevar. Soy cristiano, pero no pacifista, sabes? Pero me contuve. Sin embargo, esa clase de odio... pero eso es solo el escenario del conflicto. Esto se trata de las grandes fortunas, de la industria armamentstica y del modo en que esta civilizacin capitalista nos est conduciendo hacia una oscuridad y desolacin increbles. Y lo ms bello es ver a la gente luchar en su contra. Fue algo hermoso ver a toda esa gente respondiendo. Pero haba ms fascistas que anarquistas, ms fascistas que gente respondiendo.

Traducido por Rubn Gmez. Editado por Igor Moreno Unanua y Democracy Now! en Espaol.

Editado por Rebelin.org.



Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/8/14/cornel_west_rev_toni_blackmon_clergy