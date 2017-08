Mientras que Occidente, y especialmente Europa, parece indeciso y aparentemente indefenso en la guerra contra el terrorismo, combatir a ISIS es la prioridad en Siria e Irak, donde la heroica resistencia kurda, con una enorme participacin femenina, da prueba del feminismo autntico y revolucionario. Ayşe Deniz Karacagil, la activista turca cuya historia haba sido ilustrada por el cmico italiano Zerocalcare en Kobane Calling, muri el 29 de mayo en Raqqa.Ella estaba luchando en el YPJ, las Unidades de Proteccin de Mujeres, un inesperado ejemplo de democracia, que desafortunadamente sigue siendo un modelo nico en toda el rea de Oriente Medio. A Ayşe se le dio el apodo de la chica con el pauelo rojo durante las protestas de Gezi en 2013, donde fue arrestada, etiquetada como terrorista y sentenciada a 103 aos de prisin. Despus de huir inicialmente a las montaas, se uni a las fuerzas kurdas en la lucha contra el autoproclamado Estado islmico. Al hacerlo, contribuy a la defensa del enclave autnomo de Rojava, tambin conocido como Kurdistn sirio, un experimento inspirador y utpico comprometido con el secularismo absoluto, la democracia y la igualdad de gnero., es una de las creencias fundamentales de la revolucin social en Rojava. Su concepto innovador fue defendido por primera vez por Abdullah calan, lder del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistn), y representa un paso adelante para el movimiento de liberacin de las mujeres. De hecho, introduce una nueva forma de feminismo basada en la famosa declaracin de calan: Un pas no puede ser libre a menos que las mujeres sean libres, que se opone al paradigma sexista basado en la dicotoma sujeto-objeto, que puede resumirse como los hombres actan, las mujeres son.Llev algn tiempo para que las mujeres adquirieran poder poltico y militar y para organizarse de manera autnoma en un ejrcito adecuado, pero finalmente lograron establecer una organizacin paraguas y democrtica. Estas mujeres encarnan los contrastes que definen esta parte del mundo: divididas por frentes de guerra y valores irreconciliables, a pocos kilmetros de distancia, existen realidades opuestas y no pueden dejar de chocar entre s. Por un lado, nos sorprende la existencia de la Brigada Al-Khansaa, una escuadra de polica religiosa asalariada, acusada de castigar a cualquier mujer que desafa la Ley Sharia, y tan cruel como cualquiera de sus contrapartes masculinas. Las mujeres pro-ISIS empiezan a sentirse empoderadas y pasaron de ser justas jihadistas a desempear papeles ms activos y operativos. Irnicamente, ISIS est ganando cierto atractivo al ofrecer una nueva interpretacin del concepto de chica-poder, que parece ser particularmente atractivo para algunos de ellos. Afortunadamente, por otro lado, otras mujeres estn tomando el objetivo y liderar los ejrcitos.En mayo de 2016, fue la mujer kurda Rodja Felat quien llev a 15.000 mujeres y hombres dispuestos a morir por su libertad en un primer asalto para liberar Raqqa. De hecho, ser capturado vivo por ISIS es, sin duda, mucho peor que la muerte misma. Cmo podemos olvidar a Ceylan zalp, la combatiente YPJ de 19 aos que, al darse cuenta de que se estaba quedando sin municin, utiliz su ltima bala para matarse? Y qu hay de Dilar Kanj Khamis -ms conocida por su nombre de guerra Arin Mirkan-, la primera combatiente kurda que se inmol contra una serie de yihadistas que la rodeaban en la colina de Mishtenur, en Koban? Ni siquiera las mujeres yezides, una comunidad religiosa kurda, se han librado de abusos sexuales y brutales asesinatos tras la expansin del califato en Siria e Irak.En el centro de la ciudad de Raqqa, de hecho, se asignaron dos mercados para la venta de mujeres y nias, mientras que muchas otras vctimas se suicidaron tras ser violadas o torturadas por militantes. En 2014, por ejemplo, Nadia Murad, nominada al Premio Nobel de la Paz, fue secuestrada y utilizada como esclava sexual, antes de escapar y llegar a Alemania. Es difcil de creer, pero asombrosamente claro, que los fenmenos aparentemente opuestos descritos anteriormente son en realidad dos caras de la misma moneda. Las mujeres yihadistas se ocupan de la opresin a expensas de otros, mientras las mujeres de Rojava luchan por la libertad y la igualdad. Hoy en da, en el caos de la guerra civil de Siria, las mujeres kurdas luchan por defender su derecho a hablar y, motivadas por el deseo de un cambio concreto -o incluso de venganza personal en algunos casos-, buscan desesperadamente la emancipacin que nunca han tenido.La creacin del experimento Rojava parece un espejismo entre los pases del Medio Oriente, y derrotar a ISIS no ser el fin de la guerra para estas mujeres: sus esfuerzos se dirigirn a la plaga del matrimonio de menores de edad, la poligamia y la mentalidad patriarcal para romper siglos de opresiva tradicin. De hecho, no slo tratan de superar una sociedad de honor-vergenza, sino que tambin estn sentando las bases para una progresin masiva con respecto a las estructuras sociales, culturales y polticas. Las clases en las que las mujeres aprenden acerca de la emancipacin y grupos de apoyo para mujeres vctimas de abusos son ejemplos brillantes de esta revolucin.La defensa de los derechos de la mujer no debe darse por sentado, ni siquiera en los pases occidentales, donde el futuro de nuestros valores fundamentales debera suscitar un debate serio. De hecho, el sueo del multiculturalismo mal manejado apenas los ha desafiado y uno de los objetivos del movimiento del siglo XX, la libertad de eleccin, parece casi olvidado, por lo que el feminismo moderno termina apareciendo como un legado apagado, lleno de estereotipos.La Jineology transmite ideas poderosas que cualquier mujer puede abrazar. La importancia de la autodefensa, por ejemplo, se ha vuelto increblemente relevante dado el nmero de mujeres que sufren violencia todos los das. Aprender a superar cualquier forma de opresin es un buen punto de partida para romper la dependencia de las mujeres de los hombres.Las feministas kurdas estn enseando una leccin al mundo entero y podramos aprender mucho de ellas en trminos de defender los derechos y la progresin social. Nuestra lucha ahora es difundir la voz de Ayşe, Ceylan, Dilar y cualquier otra mujer valiente, y dejar que algunas de sus historias sean escuchadas y recordar que su batalla debe ser en realidad la batalla de cada mujer.Los mrtires nunca mueren, pero los logros de nuestras abuelas y madres por lo menos merecen ser genuinamente, con orgullo y ferozmente defendidos.