No soy machista, pero me hacen gracia algunos chistes que cuentan.

No soy machista, pero me gusta ver las fotos de tas que envan en los grupos de whatsap.

No soy machista, pero no veo nada de malo en que las camareras vayan ligeritas de ropa.

No soy machista, pero me gusta ver las azafatas en short premiando a los deportistas.

No soy machista, pero reconozco que hay mujeres que van provocando.

No soy machista, pero disfruto viendo un buen culo si me lo ponen a tiro.

No soy machista, pero no estoy de acuerdo con las cuotas.

No soy machista, pero pienso que exageran con eso de las canciones.

No soy machista, pero no doy importancia a que los nios jueguen con coches y las nias con muecas.

No soy machista, pero reconozco que mi mujer lleva la casa como nadie.

No soy machista, pero no me gusta que los nios jueguen a cosas de nias.

No soy machista, pero me parece bien que los nios vayan de azul y las nias de rosa.

No soy machista, pero creo que las mujeres cran mejor a los nios.

No soy machista, pero el lenguaje inclusivo me parece una sandez.

No soy machista, pero empleo el trmino nenaza como un insulto.

No soy machista, pero no veo la necesidad de andar todo el da exaltando a las mujeres.

No soy machista, pero creo que no es necesaria una ley de violencia de gnero.

No soy machista, pero afirmo que la violencia no tiene gnero.

No soy machista, pero s que hay un montn de denuncias falsas de las que nadie habla.

No soy machista, pero me pone de los nervios el dineral que gastan en cosas de mujeres.

No soy machista, pero no me gustan las etiquetas.

No soy machista, pero tampoco soy feminista.

Si hace unos das hablbamos, desde estas mismas pginas, de todos los peros habidos y por haber que se aaden a la frase soy feminista, como si fuera preciso andar todo el da justificndose o pidiendo perdn por no hacer otra cosa que luchar por la igualdad, hoy le hincar el diente a otros peros que le andan a la zaga. Seguro que les suena. Seguro que lo han odo o ledo alguna vez, en conversaciones de caf, comentarios en redes sociales, tertulias televisivas y hasta en artculos pretendidamente sesudos. Y es que ser machista no est bien visto, desde luego. Por eso aqu nadie es machista. Faltara ms.Eso s, hay que dejar claritas algunas cosas para que nadie se lleve a engao. Y ya se sabe, cuando tanto hay que aclarar es porque la cosa no est tan clara como parece. As que, tratando de dejar las cosas tan limpias y claritas como si las hubieran lavado con Perlan, nos encontramos estas cosas:Y eso no es todo. Para acabar de rizar el rizo, esa ltima afirmacin puede venir acompaada de un impagable soy persona con el que nos obsequi una famosa, como si se pudiera ser machista o feminista sin serlo jams he sabido de un calamar o un cactus machista o feminista-.O, mejor todava, con el colofn de estoy en contra de los ismos, como si cosas como el expresionismo, el imperialismo, el periodismo o el constitucionalismo fueran un espejismo que merece ser arrojado por el abismo.Y es que en esto del machismo con peros, viene a cuento ms que nunca aquello de excusatio non petita, acusatio manifiesta que, perdneseme la pedantera, viene a ser algo as como que cuanto ms te justificas, menos justificacin tienes.La cosa es mucho ms simple. Si alguien no es machista, no hace ni dice cosas machistas. Ni siquiera las consiente. Como no consentira que se metieran con un negro o un homosexual por el hecho de serlo, para luego arreglarlo con una sonrisita diciendo no soy racista, pero.. o no soy homfobo, pero. Aunque tambin en estos casos haya quien usa de los peros tratando de justificar lo injustificable.O se quiere la igualdad, o no se quiere. No hay ms. No vale querer la igualdad pero slo a cachitos, o a ratos, o cuando no me toca las narices. O se es machista o no se es. Y no hay peros que valgan. O tal vez haya uno.No somos machistas, pero si consentimos actos machistas tal vez lo seamos sin saberlo. Pensmoslo antes de volver a poner el dichoso pero tras afirmar que no somos machistas.