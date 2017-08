Tent City, un "campo de concentracin" en Arizona durante 24 aos

The Guardian / El Diario (Espaa)

Los presos reciben un nuevo uniforme con la bandera de EEUU en un acto ante la prensa en la crcel en julio de 2016. GARY WILLIAMS / EFE

"Hitler! Hitler!" gritaban como protesta los presos ante las cmaras de televisin. Era el 4 de febrero de 2009. Ms de 200 hombres de origen latinoamericano, vestidos con uniforme a rayas blancas y negras y encadenados uno a otro, eran llevados a una unidad al aire libre especial para presos "extranjeros ilegales" en la infame Tent City de Arizona.

Los gritos iban dirigidos al sheriff del condado de Maricopa (que incluye la ciudad de Phoenix), Joe Arpaio, quien unos meses antes, durante un encuentro con sus seguidores en un club italo-estadounidense, haba llamado "campo de concentracin" a esta crcel cercana al centro de Phoenix, nacida como una de sus medidas contra el crimen.

Cuando the Guardian le pidi a Arpaio que comentara esas palabras, el sheriff dijo que haba sido una broma. "Pero incluso si fuera un campo de concentracin, qu diferencia hay? De todas formas, sobreviv. Me siguieron reeligiendo", contest.

Y la crcel tambin sobrevivi. Durante ms de 20 aos, Tent City fue parte de un complejo penitenciario dentro de una zona industrial, a 10 minutos al sur del centro de Phoenix. En su mximo apogeo, a fines de los 90, estaba formada por 82 tiendas de campaa militares de la poca de la guerra de Corea y albergaba a 1.700 prisioneros. Despus de 2009, lleg a contar con hasta 200 inmigrantes ilegales.

A pesar de numerosas demandas de expresos por malos tratos, de la indignacin pblica y de fuertes crticas de grupos como Amnista Internacional, que defina las instalaciones como inhumanas, superpobladas y peligrosas, esta crcel al aire libre sigui abierta. Incluso el Departamento de Justicia acus a Arpaio de perseguir especialmente a los latinoamericanos y de negar a los presos los derechos humanos ms bsicos en sus crceles.

Pero ahora, igual que el legado de Arpaio, parece que Tent City est llegando a su fin, haciendo que muchos habitantes de la zona, grupos de derechos civiles y expresos se pregunten: por qu estuvo abierta tanto tiempo?

Las instalaciones nunca fueron hechas para estar abiertas dos dcadas. Todo comenz como una solucin temporal a la superpoblacin de las crceles del condado de Maricopa en agosto de 1993. Arpaio dijo que costara menos de 68.000 euros construirla, ya que utilizaran unas tiendas de campaa militares que haban sobrado de la guerra de Corea.

Los presos con sentencias por delitos menores pasaban meses durmiendo en estas tiendas de campaa verdes, en literas pegadas a bloques de cemento sobre la gravilla. En el verano, con el calor seco de Arizona, las temperaturas dentro de la tienda de campaa podan ascender a 54 grados. Aunque haba una unidad con aire acondicionado donde los presos podan ducharse y refrescarse, para dormir deban volver a la tienda de campaa.

Los presos llevaban ropa interior color rosa, sandalias rosa y les daban toallas rosa mojadas para ponerse en el cuello y aliviar el calor. El sheriff dijo que eligi el color rosa para que los presos no quisieran robarse nada.

Arpaio se haba ganado la fama de "sheriff ms duro" de Estados Unidos desde principios de los aos 90, cuando declar la guerra al narcotrfico y a las bandas. Pero en 2007, cuando la frontera del Estado de Arizona se convirti en la principal entrada de ms del 50% de los inmigrantes indocumentados y creci el miedo por el terrorismo, cambi de objetivo y se concentr en luchar contra la inmigracin ilegal. Tent City fue un proyecto que caus grandes divisiones, provocando la admiracin de algunas personas de la comunidad local y fuertes crticas de aquellos que lo vean como un sitio humillante.

Orgulloso de su experimento penitenciario, Arpaio a menudo invitaba a los medios de comunicacin para que vieran nuevos grupos de detenidos que eran llevados a Tent City, como hizo en 2009. Arpaio deca que era una forma barata de que el mensaje antimigratorio llegara al pblico.

Para justificar ante los medios el uso de tiendas de campaa y alambre de espino, Arpaio deca que los criminales que eran llevados all (estadounidenses y extranjeros con sentencias por delitos menores, como tenencia de drogas, hurto o, en algunos casos, trabajar con documentos falsos) eran "ms propensos a escapar".

Jaime Valdez, de 35 aos, pas cuatro meses de 2012 en una unidad separada para unos 200 inmigrantes sin papeles. Para darle mayor impacto, Arpaio llamaba a esa unidad un sitio para "extranjeros ilegales", pero en realidad era para cualquiera que estuviera a la espera de un traslado a otra instalacin a cargo de otra agencia de seguridad.

"Se burlaban de nosotros por no hablar ingls", recuerda Valdez de los guardias. "Les hablbamos y nos ignoraban". Valdez, que fue enviado all despus de ser condenado por conducir ebrio, dice que "los presos de Tent City sabamos que estbamos all porque habamos cometido un error, pero era humillante".

Los das de fro, las temperaturas bajaban a cinco grados. Los agujeros de las tiendas de campaa dejaban pasar el viento y la lluvia, empapando las camas. Con bolsas de basura negras que les daban como chubasqueros, Valdez y otros presos hacan cuerdas para sostener las telas de las tiendas de campaa una junto a la otra e impedir que entrase el agua.

Los presos estaban obligados a trabajar encadenados uno a otro, lo cual salvo excepciones es una prctica (chain gang) que se haba abandonado en Estados Unidos en 1955. El condado de Maricopa era el nico que encadenaba a presas mujeres en todo el pas. Otros presos hacan trabajos forzados dentro de la crcel, y otros se beneficiaban de un sistema de permisos que les permita salir a trabajar y regresar a dormir a Tent City. Valdez trabaj sin recibir ninguna compensacin, lavando ropa y organizando los pedidos de uniformes de otras cinco crceles.

Las tiendas de campaa pronto se ganaron mala fama, segn Tom Bearup, que fue director ejecutivo de la oficina de Arpaio hasta 1998. "Al principio los guardias no queran trabajar all, porque era peligroso", afirma. "Si haba una pelea, no haba muchos guardias". Durante una revuelta en 1996, Bearup vio cmo los presos prendan fuego a las tiendas de campaa.

Pero esto no impidi que Arpaio lograra un amplio apoyo poltico a su proyecto. "Desde el primer da, siempre dije a los crticos: nuestros hombres y mujeres defienden nuestro pas durmiendo en estas tiendas de campaa, as que por qu os quejis de que los presos tengan que dormir en ellas?", dijo Arpaio a the Guardian.

Bearup dice que el proyecto pronto se convirti en una "superproduccin" del sheriff, cuando ste se dio cuenta de que poda labrarse una carrera poltica a base de ropa interior rosada, prisioneros encadenados, tiendas de campaa y una imagen casi caricaturesca de la lucha contra el crimen.

"Toda su forma de operar las prisiones era inconstitucionalmente inhumana e inconstitucionalmente peligrosa", dice Michael Manning, abogado y uno de los ms fervientes crticos de Arpaio.

Manning gan ms de una decena de demanda por malos tratos y muertes no justificadas en las crceles de Arpaio en la condado a lo largo de 15 aos. Consigui tambin un acuerdo antes de juicio por el que pag dos millones de dlares por la muerte de Brian Crenshaw, un preso ciego que tuvo una discusin con un agente en Tent City. Crenshaw muri por el empeoramiento de su salud tras ser mantenido en confinamiento solitario en otra crcel. Otro preso, Phillip Wilson, muri despus de recibir una paliza por otros presos ese ao en Tent City. La familia rechaz un pago como indemnizacin de un milln de dlares y perdi en el juicio.

Varios informes sobre Tent City advirtieron a Arpaio de las condiciones de inseguridad de las instalaciones, incluido el tema de la falta de guardias: en una carta de 2003, el departamento de control de riesgo del condado advirti a Arpaio que deba mejorar las condiciones o pagara l mismo las costas de los juicios por demandas de malos tratos que estaban presentando los antiguos presos.

"La gente saba que era inhumano, pero mis colegas republicanos le tenan tanto miedo al sheriff que le dejaban salirse con la suya", explica Mary Rose Wilcox, que fue durante 21 aos supervisora demcrata del Consejo del Condado de Maricopa, un organismo de cinco miembros que supervisa el presupuesto del sheriff.

An as, la crcel sigui abierta. Candidatos presidenciales la visitaban, y lleg a los titulares de peridicos extranjeros cuando la visitaron periodistas de Japn y Reino Unido. Tambin fueron de visita turistas y el pblico en general. "Haca mucho calor", recuerda Kathryn Kobor, una mujer de 74 aos que fue de visita a la crcel en 2015, pero aclara que no era "tan espantoso" como le haban hecho creer. "Si cometes un crimen, tienes que asumir las consecuencias", dice, hacindose eco del latiguillo de Arpaio.

La carrera poltica de Arpaio comenz a decaer en 2016. Muchos republicanos le dieron la espalda durante la campaa porque estuvo involucrado en varias demandas muy costosas. Recientemente, un juez le dio el tiro de gracia poltico cuando lo conden por desobedecer en 2011 la orden judicial de detener las patrullas contra inmigrantes que suponan ilegales, a quienes detenan aunque no hubieran cometido ningn delito.

El prximo 5 de octubre, Arpaio iba a escuchar su sentencia y se enfrentaba a una pena de hasta seis meses de crcel por violar deliberadamente una orden de un tribunal federal. Sin embargo, este viernes, Donald Trump le concedi el indulto. Antes de hacerlo, declar a Fox News: "Quizs lo haga pronto, esta misma semana. Me lo estoy pensando seriamente." Y aadi que Arpaio es un "gran patriota estadounidense" que haba "hecho mucho por la lucha contra la inmigracin ilegal".

Traducido por Luca Balducci



