Es Corea del Norte el pas agresor?

en nuestros tiempos, la guerra es siempre indiscriminada, es una guerra contra inocentes, una guerra contra los nios (Howard Zinn, 1922-2010)

Toda guerra representa un fracaso de la democracia (Tony Benn, parlamentario. 1925-2014)

Ningn pas es demasiado pobre, demasiado pequeo ni est demasiado lejos para ser una amenaza a nuestra forma de vida (William Blum, Rogue State)

Vamos a hablar de Corea del Norte. La mencin de este pequeo pas parece ofuscar la racionalidad y la cordura de quienes deberan tener un mejor criterio. El domingo 6 de agosto, por ejemplo, The Guardian titul su editorial: Nuestra opinin sobre las sanciones: son una herramienta esencial. Es evidente que el peridico de referencia de la izquierda hace mucho que olvido a las cinco mil personas, la mayora nios, que por trmino medio fallecieron en Irak, ao tras ao a lo largo de una dcada, a causa del embargo un genocidio en nombre de la ONU.

Ahora el objetivo es Corea del Norte, pas sobre el cual el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de votar unnimemente a favor de bloquear, estrangular y negarle lo imprescindible, la normalidad, la humanidad. Diplomacia de toda la vida, sin ninguna consideracin. Sin embargo, y por increble que parezca, The Guardian declar que las sanciones asfixiantes son un raro triunfo de la diplomacia ( The Guardian , 6 de agosto, 2017).

Mientras el ms alto diplomtico de EE.UU., el secretario de Estado Rex Tillerman, y su homnimo norcoreano Ri Yong-ho se dirigan a la reunin ministerial anual de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN) en Manila, el 5 de agosto, un portavoz del departamento de Estado declar que el secretario no tiene previsto reunirse con el ministro de asuntos exteriores norcoreano en Manila y yo no creo que dicho encuentro vaya a producirse.

Es pattico. En abril, cuando iban a cumplirse sus cien das en el cargo, Trump declar a propsito de Corea del Norte:

Estaramos encantados de resolver las cosas diplomticamente, pero es muy difcil.

No, no lo es. Hay que hablar, ponerse en el lugar del otro. En ese momento estaban ah, en el mismo lugar. Pero es evidente que la administracin Trump no vive en un pas de oportunidades perdidas, sino de oportunidades enterradas deliberadamente kilmetros bajo tierra. Y todo ello a pesar de haber afirmado en la misma declaracin:

Existe la posibilidad de que acabemos teniendo un conflicto verdaderamente grave con Corea del Norte. Claro que existe.

Pongamos las cosas en perspectiva: el 27 de julio de 2017 se cumplieron sesenta y cuatro aos desde la firma del armisticio que puso fin a la devastadora guerra de tres aos en Corea, aunque nunca llegara a firmarse un acuerdo de paz, por lo que, tcnicamente, la Guerra de Corea nunca termin. Tomando en cuenta este hecho y la inclinacin de Estados Unidos por aniquilar pases con poca poblacin que no les suponen ninguna amenaza (pensemos, ms recientemente, en Afganistn, Irak o Libia), no es de extraar que se pretenda que Corea del Norte tenga algn tipo de equipamiento blico pesado detrs de la puerta, por decirlo de alguna manera.

La pequea Corea del Norte posee una poblacin de 25 millones de habitantes y una superficie de 120.540 km 2 . Estados Unidos tiene una poblacin de 323 millones y una superficie de 9 millones 834.000 km 2 . Adems, se calcula que desde 1945 EE.UU. ha fabricado unas 70.000 armas nucleares, arsenal que ahora est reducido a tan solo cerca de 7.000. Es realista pretender que Corea del Norte sea una amenaza?

Estados Unidos tiene 15 base militares en Corea del Sur lleg a tener 54! repletas de todo tipo de armas de destruccin masiva. Dos de ellas estn justo en la frontera con Corea del Norte y otra en sus cercanas (vanse los detalles en el mapa de la nota [1]).

Corea del Norte guarda la memoria colectiva del terror provocado por Estados Unidos en la guerra de tres aos contra un pas que entonces contaba con una poblacin inferior a 10 millones de almas. Al acabar la guerra, el general Curtis Lemay afirm: Despus de la destruccin de 78 ciudades y miles de aldeas en Corea del Norte y de la muerte de una cantidad innumerable de civiles [] A lo largo de unos tres aos, exterminamos a alrededor del 20 por ciento de la poblacin.

Actualmente se considera que la poblacin al norte del Paralelo 38 perdi casi un tercio de sus 8 o 9 millones de habitantes durante la guerra caliente de 37 meses, de 1950 a 1953, posiblemente un porcentaje de mortandad sin precedentes sufrido por una nacin a causa de la beligerancia de otra [2].

Para situar estas cifras en contexto diremos que, durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido perdi el 0,94% de su poblacin, Francia perdi el 1,35%, China el 1,89% y Estados Unidos el 0,32%. Durante la Guerra de Corea, Corea del Norte perdi cerca del 30% de su poblacin.

El general Lemoy alarde de que fuimos hasta all a librar la guerra y al final prendimos fuego a toda ciudad de Corea del Norte, de una forma u otra.

El general Douglas MacArthur declar en una comparecencia ante el Congreso en 1951 que nunca haba presenciado una devastacin as.

No puedo expresar con palabras el horror que me estremece [] por esta carnicera constante en Corea, afirm MacArthur. Supongo que he visto tanta sangre y destruccin como el que ms; la ltima vez que estuve all se me revolvieron las tripas (CNN, 28 de julio de 2017).

A pesar de estar tan horrorizado, no lleg a mencionar a las mujeres, nios y bebs incinerados en aquella ocasin. Robert M. Neer escribi en Napalm, an American Biography:

El oficial qumico Townsend escribi en enero de 1951 que prcticamente todos los aviones de combate estadounidenses que volaban sobre Corea transportaban al menos dos bombas de napalm. En 1950, cayeron sobre Corea alrededor de 80.000 litros de napalm. Cuando los combates se intensificaron tras la intervencin de China, esta cifra se triplic con creces [] Un total de 32.257 toneladas de napalm fueron arrojadas sobre Corea, aproximadamente el doble de las que cayeron sobre Japn en 1945. Los aliados no solo arrojaron ms bombas sobre Corea que sobre el teatro del Pacfico durante la Segunda Guerra Mundial (635.000 toneladas frente a 503.000 toneladas), sino que la mayor parte de ellas fueron de napalm.

Segn informaciones, en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, solo quedaron en pie dos edificios.

Corea del Norte era seguramente el pas con menos poblacin de los que Estados Unidos haba atacado en su interminable historia belicista, hasta que en octubre de 1983 invadi la diminuta isla de Granada, con una poblacin de apenas 91.000 habitantes (operacin a la que dio el estpido nombre de Furia Urgente).

Estados Unidos ha estado burlndose de Corea del Norte desde que la convirti en ruinas y firm el armisticio, hace sesenta y cinco aos, a pesar de lo cual el inmenso y autodenominado lder del mundo libre se considera la vctima del conflicto.

El 21 de agosto de este ao han dado comienzo grandes maniobras por tierra, mar y aire en las que han intervenido decenas de miles de soldados de Estados Unidos y Corea del Sur; dichas maniobras se prolongarn hasta el 31 de agosto.

Segn The Guardian (11 de agosto de 2017), se cree que en el pasado estos ejercicios han incluido `ataques de decapitacin: operaciones de ensayo para intentos de asesinar a Kim Jong-un y sus mximos generales.

El inevitable estpido nombre elegido para esta operacin peligrosa, beligerante, despilfarradora y chulesca es Ulchi-Freedom Guardian. Estas maniobras se han repetido anualmente desde que se iniciaron en 1976.

Recientemente, bombardeos estadounidense B-B1 desplegados desde Guam* han llevado a cabo ejercicios militares en Corea del Sur y han ensayado tcticas de ataque dejando caer proyectiles inertes sobre la cordillera de Pilsung. Tambin ha salido a la luz que, en una nueva accin provocativa (e ilegal), bombardeos estadounidenses sobrevolaron Corea del Norte continuando una serie de operativos intimidatorios y amenazadores, supuestamente once desde mayo de este ao.

Pero, a pesar de todo, Corea del Norte es el agresor.

Las cabezas nucleares de Estados Unidos de Amrica se almacenan en 21 lugares, entre los que se incluyen 13 estados de EE.UU. y cinco Estados europeos [] otras estn a bordo de submarinos estadounidenses. Existen adems otras cabezas nucleares zombis, guardadas en reserva, 3.000 de las cuales siguen aguardando su desmantelamiento. [Estados Unidos] extiende adems su paraguas nuclear sobre otros pases como Corea del Sur, Japn y Australia (worldatlas.com).

El ministro de asuntos exteriores ruso Sergey Lavrov, que asisti tambin al encuentro de ASEAN en Manila, hizo lo que se supone que hacen los verdaderos diplomticos y convers con su homnimo coreano, Ri Yong-ho. Un corresponsal del Fort Russ News (7 de agosto de 2017) enviado al acto resume as la opinin de Lavrov:

La pennsula de Corea se mantiene en estado de crisis no solo a causa de las constantes amenazas por parte de Estados Unidos, sino tambin a diversas acciones provocativas, como las maniobras militares conjuntas de Washington y Seul en medio de una gran tensin, que Pyongyang considera una amenaza para su seguridad nacional.

Las acciones provocativas incluyen asimismo vuelos amenazantes de aviones estadounidenses que despegan desde Guam. Sin embargo, cuando Corea del Norte declar que, de continuar con estas operaciones, ellos consideraran disparar misiles sobre el ocano cerca de Guam no sobre Guam, como informaron histricamente ciertos medios, Donald Trump que ocasionalmente aparece por la Casa Blanca entre una y otra partida de golf, comiendo pastel de chocolate mientras se la al explicar cul es el pas sobre el que acaba de lanzar 59 misiles Tomahawk respondi que la diminuta Corea del Norte tendr que volver a afrontar el fuego y la furia y, francamente, un poder de una magnitud tal que nunca se ha visto antes en este mundo.

El hecho de que Corea del Norte reaccionara ante este bombazo con una declaracin de lo ms razonable prcticamente pas desapercibido:

[Estados Unidos] debera detener inmediatamente su temeraria provocacin militar contra la Repblica Popular Democrtica de Corea para que esta no se vea forzada inevitablemente a adoptar una opcin militar [3].

Como afirmaba Cheryl Rofer [vase 3], en lugar de sus continuas amenazas, la diplomacia de Estados Unidos tiene muchas otras alternativas:

Podramos haber enviado un mensaje a Corea del Norte a travs de la visita que recibi de un funcionario canadiense que acudi al pas a liberar a uno de sus ciudadanos. Podramos enviar un mensaje a travs de la embajada de Suecia en Corea del Norte, que a menudo es utilizada para representar a los intereses estadounidenses. Podramos organizar alguna operacin diplomtica dejando que China asumiera el liderazgo. Hay muchas posibilidades, cualquiera de las cuales podra dar a entender a Correa del Norte que vamos a abandonar las prcticas que les atemorizan si ellos consideran abandonar algunas de sus acciones. En esta ocasin no deberamos incluir su programa nuclear, pero ello nos dejara la puerta abierta para hacerlo posteriormente.

De hecho, existe un total de 24 misiones diplomticas en Corea del Norte, a travs de las cuales Estados Unidos podra mantener contactos por no hablar de que Trump poda comportarse de una vez como un adulto y coger el telfono l mismo.

Siegfried Hecker fue el ltimo oficial estadounidense en visitar las instalaciones nucleares norcoreanas. Segn este oficial, considerar que Kim Jong-un est a punto de iniciar un ataque a Estados Unidos es tan peligroso como incorrecto.

Muchos gustan de describir a Kim como un loco, lo que hace pensar a la gente que el tipo es alguien imposible de disuadir. Pero no est loco y no es un suicida. Ni siquiera es impredecible. La verdadera amenaza es vernos envueltos en una guerra nuclear en la pennsula de Corea [5].

Trump pronunci su burda amenaza de fuego y furia en vsperas del 62 aniversario del bombardeo nuclear a Nagasaki, aunque aparentemente no fue consciente de la nauseabunda irona.

Surgir algn adulto por el Congreso de Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde? Alguien capaz de mostrar las cosas como son?

