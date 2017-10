Comandante Che Guevara: venero de vida y esperanza

mejor manera de decir, es hacer

El 9 de octubre, hace 50 aos, un grupo de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos destacado en Bolivia y dirigido por el cubano-americano Flix Rodrguez, dio rdenes de asesinar al comandante Ernesto Guevara de la Serna en la modesta escuelita de Las Higueras, donde se encontraba prisionero. El hombre ms buscado por los servicios de inteligencia y represin planetaria del imperialismo y por los comandos contrainsurgentes del ejrcito boliviano, fue condenado sumariamente a ser ejecutado y sus restos mortales enterrados en un sepulcro no identificado, encontrado tres dcadas despus, debido al terror que a sus enemigos inspiraba el Che Guevara, an despus de muerto. Los victimarios pretendan aniquilar su memoria y todo lo que l representaba. Intil intento de verdugos y enterradores clandestinos: el Che al morir ya haba vencido su propia muerte: el semillero de vida sin tacha de revolucionario haba encontrado terreno frtil a lo largo y ancho de esa Amrica, la Nuestra, que recorriera incansablemente. El soador realista que renuncia a vivir la victoria revolucionaria, para empezar de nuevo; quien haba asumido como forma de ser el mensaje martiano de que la, no poda morir. Y esa inmortalidad radica en la fortaleza de su ejemplo, que cada maana hace brotar de las bocas infantiles de la Cuba de Fidel el lema: seremos como el Che!; en el reto de su consecuencia sin retrica ni doble cdigo moral, que hace avergonzar al ms cnico de los oportunistas de la izquierda institucionalizada. Su vasta obra terica-poltica, sus acciones dirigidas contra los enemigos de nuestros pueblos, han impulsado a generaciones de hombres y mujeres a luchar por un mundo mejor. Su entrega sin lmites ni recibos de pago por los sacrificios brindados a la revolucin; su absoluto desapego y desinters haca su persona; su radicalidad en los principios; su confianza en los pueblos; esa sntesis de pensamiento y accin puesta al servicio de una causa libertaria; hacen del Che un inagotable venero de vida y esperanza. Tambin, el guerrillero heroico ha sobrevivido a los intentos de sus enemigos para desvirtuar sus objetivos de trasformacin radical hacindolo aparecer como mrtir, aventurero o smbolo comercializando en playeras y carteles, despojado de su esencia definitoria: Guevara es un comunista convencido, un revolucionario latinoamericano que se impone una tarea concreta y terrenal: acabar con la explotacin social, con la dominacin imperialista, forjar un nuevo ser humano en una sociedad socialista. Estas fueron sus ms firmes convicciones, sus propsitos enarbolados con modestia y determinacin. Es necesario comprender estas coordenadas que guiaron su vida para continuar las luchas de liberacin de nuestros pueblos. Sus ideas mantienen vigencia imprescindible para el anlisis de la realidad del siglo XXI. Su trayectoria revolucionaria, su personalidad singular, su actuacin como ministro y dirigente del Estado cubano, su paso por frica y su prematura muerte en Bolivia constituyen una fuente de enseanzas que orientan las luchas de resistencia a la recolonizacin neoliberal. A pesar del tiempo trascurrido desde su muerte hace 50 aos, es evidente la contemporaneidad del Che. El comandante Guevara trasciende a sus asesinos y al odio de clase que despert en los poderosos; a la desaparicin de la Unin Sovitica y el restablecimiento del capitalismo en la patria de Lenin, Europa del Este y China; a las interpretaciones maniqueas sobre su gesta y su persona de bigrafos y analistas supuestamente objetivos como Jorge Castaeda. El Che perdura en el tiempo por su posicin crtica a las desviaciones burocrticas y autoritarias del socialismo real; por el apego estricto a la moral, la honestidad y la congruencia cuando desempe cargos en el gobierno revolucionario.

Uno de los ejes fundamentales que rigieron los destinos del Che fue el internacionalismo; rasgo esencial de la propia revolucin cubana en la que se forma como dirigente y terico de una visin del socialismo signada por una perspectiva ajena al localismo. Para el Che la construccin del socialismo tena que ser en escala mundial, por lo que si el revolucionario se olvida del internacionalismo afirmaba: la revolucin que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se sume en una cmoda modorra, aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el imperialismo, que gana terreno . Aqu surge un interrogante ineludible: cmo compaginar la consolidacin de un proceso revolucionario en el mbito nacional con la exigencia internacionalista? En la ruta del Che tenemos que en sus tres experiencias revolucionarias hay una exitosa, la cubana, y es necesario reconocer dos fracasadas: el Congo y Bolivia. En Cuba triunfa la revolucin porque constituye un proceso firmemente enraizado en la realidad nacional. El Movimiento 26 de Julio supo apropiarse de la herencia de Jos Mart y aplicarla a una lucha antidictatorial con articulaciones en organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y con una intelectualidad orgnica incorporada en ese movimiento. La llegada de los sobrevivientes del Granma a la Sierra Maestra no fue la implantacin de un foco guerrillero , sino la continuidad de una lucha de aos y el establecimiento de una fuerza poltica nativa que se desarroll entre el campesinado con la ayuda de frentes urbanos consolidados. En Congo y Bolivia, en cambio, hay una suerte de incursin fornea con relaciones equvocas con los grupos guerrilleros locales (frica), e incluso una cierta discrepancia por la presencia del Che en tierra boliviana por parte de un sector minoritario del Partido Comunista. Esto obliga a un anlisis ms profundo y, sobre todo, crtico de la llamada cuestin nacional. Si no existe un sustrato social firme que aspira a transformar el pas, una continuidad histrica con las luchas seculares del pueblo de que se trate, un conocimiento profundo de los problemas vitales de los diversos estratos y clases sociales, una unidad de accin de los distintos agrupamientos democrticos y revolucionarios y una relacin estrecha de carcter orgnico entre todos ellos en extensin y profundidad del territorio, el movimiento revolucionario est destinado a fracasar. El Che, en sus adversidades, revela los peligros de una accin internacionalista con una base nacional no asegurada ni articulada. A pesar de esta derrota fatal, el Che permanece como el acero ms templado de nuestra historia latinoamericana; como la realizacin de ese ser humano nuevo por el que tanto luch; como la brjula de nuestros avatares por un mundo sin las ataduras de la explotacin y dominacin capitalistas. Hasta siempre comandante!

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/06/opinion/019a1pol



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.