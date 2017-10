Qu hay de nuevo en la izquierda del centro?

El desempeo electoral de Jeremy Corbyn caus sorpresa para propios y extraos. Polticos tradicionales del Partido Laborista y conservadores coincidan en sealarlo como un residuo del pasado que llevara a una derrota humillante a su fuerza poltica. Debieron tragarse rpidamente sus palabras.

Este resultado confirma una tendencia que se vena produciendo con la irrupcin de Bernie Sanders y Jean-Luc Melenchn. Otro captulo de estas irrupciones es la formacin espaola Podemos.

Sus nuevas irrupciones han sido capaces de capitalizar el ajuste de la razn neoliberal, que produce estragos en todo el globo, incluso en sus partes ms pudientes. Tambin all se deteriora la calidad de vida. Los problemas que muestra la Unin Europea para mantener su integridad, as como el fenmeno Trump en Estados Unidos fueron alicientes para este nuevo despliegue de una izquierda que vuelve a entusiasmar a los jvenes porque contiene la promesa de un mundo distinto, la promesa de la no complicidad con lo existente.

Estos lderes que le vuelven a otorgar sentido a las tareas de la izquierda, generan encanto con la poltica a partir de dos premisas: la idea de que es posible transformar la realidad frente al derrotismo socio-liberal asumido por los partidos progresistas europeos, y la idea de que es posible hacerlo con honestidad, buscando frmulas ajenas a la corrupcin: la bsqueda de Sanders de generar un sistema de pequeas donaciones de campaa para evitar los condicionamientos de las grandes empresas, as como el estilo austero de Corbyn, demuestran esa va.

Ambos son parte de las fuerzas tradicionales del sistema poltico de sus pases, pero que se encontraban obsoletas por la falta de entusiasmo que generaban en quienes aspiran a ver mejoradas sus condiciones de vida: el Partido Demcrata copado por los Clinton y las donaciones de Wall Street y el Laborismo ingls copado por el giro conservador de Tony Blair.

En el contexto de crisis del orden internacional existente, las salidas moderadas pierden lugar porque es justamente este orden el que no consigue llenar las expectativas de quienes consideraban hasta hace poco tiempo al mismo como una necesidad natural. Las salidas podrn ser de extrema derecha (Le Pen, Trump, Wilders) o podrn ser parte de la nueva izquierda que se empieza a gestar.

Es llamativo que esto se produzca justo cuando en Amrica Latina el ciclo de los gobiernos progresistas que se haba desarrollado durante los ltimos quince aos -el eslabn ms dbil del neoliberalismo a nivel global, segn Emir Sader- se encuentra seriamente jaqueado, cuando el bloque estratgico Argentina-Brasil se encuentra en manos de fuerzas de derecha.

Ariel Goldstein es autor de Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil (2017).

