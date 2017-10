La criminalizacin de Standing Rock

Las revelaciones publicadas en mayo de 2017 por The Intercept sobre cmo el Gobierno estadounidense estaba tratando el activismo ambiental de Standing Rock como una insurgencia no deberan sorprendernos. La investigacin de The Intercept desvela que la compaa de seguridad TigerSwan trabaj estrechamente con al menos cinco estados para sealar a los manifestantes del campamento de Standing Rock como yihadistas, con el fin de destruir y deslegitimar a todo el movimiento y a las personas que se solidarizan con l.

Pero esta no es la primera vez que los Gobiernos y las grandes empresas han utilizado todos los medios a su alcance para mantener el orden establecido. Y tampoco ser la ltima.

Una larga historia de criminalizacin del activismo

El 8 de marzo de 1971, un grupo de activistas conocido como Comisin Ciudadana para Investigar al FBI forz la entrada a una oficina del FBI en Media, Pennsylvania, rob una gran cantidad de archivos y se los entreg a los medios de comunicacin. El elemento ms relevante del material sustrado era un archivo que mencionaba la palabra COINTELPRO.

Este episodio puso al descubierto uno de los programas ms secretos organizados por el FBI en aquellas fechas.

Creado originalmente en 1956 para incrementar los antagonismos, causar trastornos y conseguir deserciones dentro del Partido Comunista de los Estados Unidos, el programa de contrainteligencia COunterINTELligencePROgram fue desviando gradualmente la mayor parte de sus recursos para acabar actuando contra otros grupos y personas que el FBI consideraba subversivos. Entre ellos, se encontraban las Panteras Negras, los movimientos de derechos civiles, el movimiento feminista, el antibelicista y anticolonial, los activistas del movimiento de los nativos americanos y muchos ms.

El programa utilizaba mtodos como la infiltracin, la guerra psicolgica, y la fuerza y el acoso ilegales para sofocar, por lo general desde dentro, cualquier forma de resistencia al orden establecido. El asesinato el 4 de diciembre de 1969 de Fred Hampton, uno de los lderes del Partido Pantera Negra, fue parte de una operacin de COINTELPRO.

Aunque el programa reservado termin oficialmente en abril de 1971, la historia reciente ha demostrado que el FBI y otras agencias gubernamentales no han dejado nunca de utilizar las tcticas bsicas del programa. De hecho, ha ocurrido justo lo contrario, y los mtodos utilizados por Gobiernos, instituciones y grandes empresas para pacificar a las masas se han vuelto cada vez ms sofisticados.

Hace un par de aos, el periodista Will Potter desvel el hecho de que los activistas de los derechos de los animales y ambientales se consideran ahora como la mxima amenaza interna de los Estados Unidos y se persiguen a menudo como criminales. Destac que esto haba sucedido debido a los esfuerzos concertados de las grandes empresas que han promocionado la idea del ecoterrorismo.

Pero el Gobierno estadounidense no es, ni mucho menos, el nico autor de tales delitos. Muchos otros pases, que a menudo incluyen a las democracias occidentales, tratan a los ciudadanos comprometidos de la misma manera. Un ejemplo elocuente es cmo el Gobierno y la polica britnicos se infiltraron en el movimiento ambiental para adelantarse a las acciones y protestas ambientales.

Los Gobiernos han incrementado su juego represivo al criminalizar a movimientos enteros, como el de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), y los de solidaridad con las personas refugiadas en Europa. Las fuerzas de seguridad han incrementado la brutalidad con la que reprimen las protestas, como ocurri en Francia, donde la represin policial de las manifestaciones pacficas contra la reforma laboral provoc lesiones a docenas de manifestantes. En todo el mundo se est intentando de modo generalizado deslegitimar cualquier forma de resistencia radical al poder.

Todos estos ejemplos sirven para recordar a los y las activistas que desafiar la hegemona tiene un alto precio.

Es clave entender y abordar estas acciones no como actos arbitrarios, sino como parte de un contexto ms amplio de represin y pacificacin de la sociedad civil. Se est produciendo una represin global del activismo ―lo que algunas personas llaman reduccin del espacio de accin de la sociedad civil― y este proceso ha adoptado varias formas. Los mtodos utilizados pueden ir desde la represin pura (violencia contra quienes defienden los derechos humanos, atentados contra el derecho de reunin, de expresin y a circular libremente) a enfoques ms sutiles, como el proteccionismo filantrpico y la exclusin de organizaciones e instituciones benficas del sistema bancario.

No estamos perdiendo

Pero no todo es tan sombro como parece. El hecho de que los Gobiernos acudan a contratistas y compaas privadas para realizar el trabajo sucio y a menudo ilegal debe entenderse como lo que es.

Si bien los propios Gobiernos podan encargarse de realizar estas acciones, aun en secreto, hace unas dcadas, las acciones de muchas personas, o a veces de unas pocas, como quienes filtran informacin, han tenido sus consecuencias.

En las ltimas dcadas, activistas, manifestantes y filtradores han desafiado la visin hegemnica del mundo que nos imponen Gobiernos, instituciones y medios corporativos, al plantear las narrativas de las personas sin poder. Nos han explicado una historia distinta y se han asegurado de que el mundo escuche lo que estaban diciendo. Movimientos como los Indignados, Occupy y Recupera las calles nos han dado una idea de lo que es posible. Y estas acciones reales y concretas hicieron que fuera prcticamente imposible desplegar programas gubernamentales como COINTELPRO.

Aunque a veces pueda parecer que la civilizacin humana retrocede frente a cada vez ms racismo, intolerancia, chovinismo y odio, que las victorias sean insignificantes si se las compara con las derrotas y que el equilibrio del poder se decante a favor de los Estados y las grandes empresas, no estamos perdiendo y el hecho de que debamos enfrentarnos a medidas cada vez ms represivas significa que nuestros enemigos tienen miedo y nos toman muy en serio.

La historia demuestra que, para lograr cambios de base, hace falta tiempo, mucha paciencia y muchos sacrificios, pero que, al fin y al cabo, el poder est en manos de las mayoras.

Traduccin de Christine Lewis Carroll

Activista de los derechos humanos y forma parte del programa sobre Guerra y Pacificacin del Transnational Institute (TNI), msterdam.Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11158/la-criminalizacion-de-standing-rock/