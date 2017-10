Los empresarios asumen la muerte del TLCAN

Las banderas de Mxico, Canad y Estados Unidos, los firmantes del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en ingls) (foto: Ansa)

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 4 OCT - Empresarios mexicanos dan casi por hecho que se romper el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte debido a la insistencia de Estados Unidos de imponer restricciones a productos agrcolas.

"En esta negociacin existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razn de que los socios pidan circunstancias que Mxico no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy", dijo Juan Pablo Castan, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE).

"En el caso de que no tuviramos TLCAN, adems de adecuar en materia de espejo nuestra relacin bilateral con los dos socios, tenemos que seguir abrindonos al mundo", seal el dirigente.

El acuerdo, que est por cumplir 24 aos de vigencia, triplic el comercio bilateral, hasta llevarlo a cerca de un billn (un milln de millones) de dlares, adems de crear uno de los ms grandes mercados del mundo, con 460 millones de consumidores.

A pesar de ello, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha despotricado una y otra vez en contra de este instrumento por considerarlo "un desastre" para su pas, y por atribuirle algunos de los males ms grandes de la economa norteamericana, como el cierre de plantas fabriles para trasladarlas a Mxico.

Sobre todo, insiste en quejarse del dficit de 63.000 millones de dlares anuales en el comercio bilateral, a pesar de que el saldo negativo del intercambio con China es seis veces mayor, sin que exista un tratado comercial.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que si Mxico abandona el TLCAN, se fortalecer el comercio con China, pero si no es posible, se apostar por el plan 'B', de trabajar bajo las reglas de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), con aranceles promedio de cuatro por ciento. "Preferimos una salida digna del TLCAN y aguantar dos aos y medio con las reglas de la OMC para esperar al siguiente presidente de Estados Unidos y de Canad para llegar a un nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcara por los prximos 25 aos", dijo el dirigente.

Moiss Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, conocido como el "Cuarto de Junto", no descart tampoco la posibilidad de que Mxico abandone las negociaciones y rompa con el acuerdo.

En esa circunstancia, Mxico podra optar por reducir los aranceles que aplica a la importacin de productos, a la par de de Estados Unidos, seal Luis Robles, presidente del consejo de administracin del grupo financiero espaol BBVA Bancomer.

Hasta ahora se han celebrado tres rondas para la renovacin del tratado, la primera en Washington, la segunda en la Ciudad de Mxico y la tercera en Ottawa. El "round" nmero 4, que se llevar a cabo del 11 al 15 del presente, ser complicado "porque estamos llegando al hueso", pronostic el ministro de Economa, Ildefonso Guajardo.

Mientras en las primeras rondas los negociadores avanzaron en temas donde no hay diferencias, para la cuarta se pondrn sobre la mesa asuntos complejos, entre los que figura el laboral, las reglas de origen o la reciente propuesta de Estados Unidos de limitar exportaciones en frutas y hortalizas mexicanas por estacionalidad. Uno de los nudos gordianos es precisamente el agrcola, en particular la exportacin de "berries" y tomates, entre otros productos.

En nueve aos Mxico aument en promedio 59% por ciento la exportacin de "berries" y 9% las de tomate a Estados Unidos, lo que atiz la ira de los poderosos productores de Florida, que presionan con fuerza a Washington para contener el acceso a estos productos en su pas.

Lo que est en juego no es un asunto menor, pues las exportaciones de ambos frutos a ese pas sumaron 2.743 millones de dlares en 2016, mientras que la produccin estadounidense se encuentra estancada. A pesar de todo, expertos del Bank of America Merryl Lynch confan en que Washington no se saldr del acuerdo "dados los beneficios que reciben los productores" y el "poder" e influencia de algunos grupos econmicos que se benefician de este instrumento. (ANSA).



