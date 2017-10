Los sindicatos britnicos exigen recuperar la propiedad pblica del sector energtico

Viento Sur

El Congreso anual de la Unin de los sindicatos britnicos (Trade Union Congress-TUC) vot una resolucin importante sobre el cambio climtico pidiendo que el sector energtico vuelva a ser propiedad pblica y est sometido a un control democrtico.

La resolucin, votada por unanimidad, llama a la Confederacin Nacional -que cuenta con 5,7 millones de miembros- a trabajar con el Partido Laborista para alcanzar este objetivo y aplicar un programa masivo para la conservacin de la eficiencia energtica. La resolucin se pronuncia a favor de la creacin de un grupo depresin cuya finalidad sea conseguir una estrategia de transicin justa para las trabajadoras y trabajadores afectados e impulsar las investigaciones sobre los riesgos a largo plazo que suponen las inversiones en combustibles fsiles para los fondos de pensiones.

El manifiesto electoral de 2017 del Partido Laborista For the Many, Not the Few (A favor de la mayora, no de unos pocos) destaca el fracaso de la privatizacin de la energa, la debilidad de la poltica energtica, la necesidad de cumplir los compromisos del Reino Unido respecto al clima y de lograr que un 60 % de su energa alcance en 2030 el objetivo de cero carbono o que sea obtenida de fuentes renovables.

Esta declaracin se comprometa tambin a que la energa vuelva a ser de propiedad pblica para promover la energa renovable, a un precio asequible para los consumidores y bajo control democrtico. El manifiesto llama a la creacin de compaas de energa pblicas, responsables localmente y cooperativas para competir con los suministradores de energa privados existentes.

Los peligrosos cambios climticos

Preparada por Sarah Woolley, secretaria regional del sindicato del sector de la alimentacin (Bakers, Food and Allied Workers Union BFAWU), la resolucin se refiere a las pruebas irrefutables de que cambios climticos peligrosos provocan cambios sin precedentes en nuestro medio ambiente. La resolucin tambin menciona el anuncio de (COP 21) y de los riesgos que esto representa para la lucha contra el cambio climtico. Finalmente, la resolucin tambin denuncia el enfoque catico del gobierno conservador actual tanto en relacin al Brexit como en materia de poltica general.

La resolucin asegura que la lucha contra el cambio climtico y el compromiso hacia una economa a base de produccin de carbono no puede dejarse a expensas del mercado sino que exige que el sector pblico tenga un papel importante para dirigir la transicin. En defensa de la resolucin, varios oradores hicieron referencia a la devastacin que ha desencadenado a travs del Caribe por el huracn Irma -el huracn ms fuerte registrado en la historia y por la provocada por Harvey en el sur de Texas unos das antes.

Cliff Holloway, del sindicato de conductores de tren ASLEF, record el importante papel del transporte en las emisiones de gas de efecto invernadero en el Reino Unido. El representante del sindicato ferroviario, Glenroy Watson seal la necesidad de que los trabajadores estn representados en el desarrollo de soluciones y preconiz un mayor apoyo a los pases del Sur para favorecer sus esfuerzos de adaptacin.

Hablando en nombre de la UNISON, el sindicato de servicios pblicos, Nicky Ramanadi record el problema de la escasez de combustibles, mientras que Ele Wade, del sector de la energa prospect, destac que los proyectos de reduccin de emisiones de gas de efecto invernadero llegan con retraso para alcanzar sus objetivos. Iain Dalton, del sector de distribucin USDAW, record el fracaso del sector privado destacando que la propiedad pblica de la energa bajo control democrtico representaba una parte crucial de esta resolucin aprobada

Chris Baugh, subsecretario general del sindicato de servicios pblicos y comerciales (PCS) tse pronunci igualmente a favor de la resolucin. Un fragmento de su intervencin puede verse en Youtube.

La resolucin tambin fue apoyada por Andy Noble, del sindicato de bomberos. Anim a las federaciones a apoyar a los sindicatos en la defensa de la democratizacin de la energa y a unirse a los sindicatos por todo el mundo en la lucha mundial por el control democrtico de la energa.

En el texto de la resolucin incluso ha sido reconocido formalmente el importante trabajo de los compaeros de TUED (Sindicato para la democratizacin de la energa) y del Transnational Institute, de Amsterdam, cuyo reciente informe Recuperar los servicios pblicos: cmo las ciudades y la ciudadana hacer retroceder la privatizacin puso en evidencia la tendencia a nivel mundial a una remunicipalizacin de los servicios pblicos, incluida la energa.

Despus de la votacin, Martin Mayer, el representante de la UNITE en el comit Ejecutivo del Partido Laborista a escala nacional, explic a TUED: Hoy los sindicatos britnicos por primera vez, se han puesto de acuerdo en una estrategia visionaria para combatir el cambio climtico. Esto implica retomar el control de nuestra energa privatizada y llamar a una transicin equitativa para proteger los es empleos. Jeremy Patient, del Sheffield Climate Alliance que forma parte del grupo de sindicatos del campo contra el cambio climtico aadi: Sabemos que existen empleos correctos y vlidos en la transicin energtica hacia el carbono cero y esta resolucin muestra el camino con esta estrategia industrial intersectorial que puede reequilibrar y reconstruir la s industrias y proteger a los trabajadores

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article13071