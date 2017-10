Los lucrativos negocios de la industria militar vasca con Arabia Saud e Israel

El rey Juan Carlos premiando a Sendagorta, fundador de Sener y miembro del Opus Dei. Foto: Casa Real

Yemen es hoy un pas destruido. Por all no ha pasado ningn huracn Irma, sino las bombas de Arabia Saud. El reino wahab dispara desde el cielo y desde la tierra contra familias desarmadas. Solo en lo que va de 2017 han muerto ms de 200 nios. La mayora resultaron despedazados por los proyectiles que caan sin piedad.

Las cifras son impactantes, aunque no lo suficientes para impedir que determinadas empresas sigan haciendo negocios con los amos de la guerra, si es que puede llamarse guerra a un enfrentamiento tan cruel como desigual. Entre las firmas que lucran con esta masacre hay algunas de label vasco.

Mientras el astillero La Naval o la papelera CEL se ven abocadas al fracaso, cerca de 100 empresas dedicadas al negocio militar siguen facturando millones. Para ellas no hay crisis porque siempre hay clientes: si algo no se reduce en este mundo son los gastos destinados a armamento. Aqu no hay crisis ni miramientos de ningn tipo. Dicho de otra manera, no importa para qu quieres un tanque. Lo importante, lo prioritario, es que pagues por tu tanque.

Aunque nuestra autoignorancia consentida nos permita ser inconscientes de ello, hoy en da en Hego Euskal Herria (Pas Vasco sur) existen varios miles de trabajadores que se dedican a fabricar armamento, sector del que casi tres cuartas partes de su produccin se dedican a la exportacin, tambin a pases en conflicto (Arabia Saud, Turqua, Israel, Egipto...), seala el colectivo Gasteizkoak en el libro Estas guerras son muy nuestras, editado por Txalaparta.

Precisamente, en el listado elaborado por este grupo antimilitarista figuran algunas de las empresas ms poderosas del sector militar en Espaa. Una de ellas se llama actualmente Oesa, pero hasta hace unos aos era conocida por su nombre fundacional, IT Deusto. Segn consta en su propia pgina web, Arabia Saud es uno de los pases donde esta compaa desarrolla proyectos.

Los investigadores del Centro Dels de Estudios por la Paz y la Ong SETEMexplicaron en un reciente informe cules son algunas de sus actividades en aquel reino absolutista. Oesia desarrolla tecnologa aplicada al sector militar, como los sensores de bsqueda y seguimiento por infrarrojos necesarios para la bsqueda y deteccin automtica de blancos; un sistema que ya est totalmente operativo en el avin de combate europeo Typhoon, utilizado por las fuerzas areas britnicas, alemanas, italianas, espaolas y austracas. El ejrcito de Arabia Saud ha adquirido 76 de estos aviones de guerra, que muy probablemente estn siendo utilizados en la ofensiva blica saud en territorio yemen, sealaron.



AMIGO DEL REY

En ese mismo informe figura el nombre de SENER, la empresa de fabricacin militar fundada por el millonario empresario del Opus Dei Enrique Sendagorta. Sus oficinas estn en el nmero 56 de la Avenida de Zugazarte de Getxo, una zona donde vive gente muy acaudalada. Con ms de 60 aos a sus espaldas, esta compaa ofrece una variada gama de servicios en materia de ingeniera y construccin. Aunque no lo publicite en su pgina web, se trata de la empresa de referencia en Espaa en sistemas de misiles y est especializada en aplicaciones de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), subraya el estudio del Centro Dels de Estudios por la Paz y SETEM.

En 2014, Enrique Sendagorta fue galardonado por el Rey Juan Carlos I con el Premio Reino de Espaa a la Trayectoria Empresarial. Nada es casualidad: si alguien ha ayudado y sigue ayudando a las empresas de la industria militar a encontrar jugosos negocios es la Casa Real. De hecho, la empresa fundada por este devoto del Opus Dei form parte de la comitiva que acompa al Rey Felipe VI en la visita oficial que realiz a Arabia Saud a comienzos de ao.

Asimismo, varios colectivos sociales y ecologistas de Bizkaia denunciaron en abril pasado que Sener tiene compromisos de colaboracin con la empresa israel de armamento Israel Aircraft Industries LTD para el diseo de nuevos materiales aeronuticos por valor de 5 millones de euros a travs del programa VULCAN. Aseguraron adems que la colaboracin se extenda tambin a la empresa militar Rafael, para la cual ha diseado los sensores que van en los aviones militares israels, los cuales sirven para localizar y focalizar el objetivo a bombardear.



DE LA REAL A LAS ARMAS

Otro de los gigantes del Pas Vasco que hace negocios con la guerra es SAPA Plasencia. Se trata de una empresa dedicada principalmente a la produccin militar, lo que le reporta millonarios contratos. Segn distintos informes, se trata de la sexta compaa a nivel estatal en el subsector de armamento.

En su catlogo de productos figuran los carros de combate, caones y blindados en general, mientras que entre sus clientes ms golosos est nada ms y nada menos que el ejrcito de Estados Unidos de Amrica. Gracias a los avances tecnolgicos de SAPA, los carros con bandera americana podrn moverse ms rpido a la hora de golpear a alguno de sus objetivos en cualquier parte del planeta.

En el consejo de directivo de esta compaa se encuentra uno de los aficionados ms famosos de la Real Sociedad: nada ms y nada menos que su presidente, Jokin Aperribay. Es un detalle que no siempre se cuenta, seala a El Salto Antonio Escalante, integrante del colectivo antimilitarista alavs Gasteizkoak. En el trabajo publicado por este grupo se aade otro aspecto interesante: por el consejo de SAPA tambin pas el exministro de Defensa del gobierno del PP, Pedro Morens, tan vasco como Aperribay. Otro de sus consejeros fue el histrico dirigente del PNV Ramn Labayen (fallecido en 2013), quien lleg a ocupar el cargo de alcalde de Donostia. En SAPA lo conocan por sus actividades de asesor militar.



LOS CONTRATOS DE MORENS

Segn Gasteizkoak, durante el periodo de Morens al frente de Defensa se firmaron grandiosos contratos con empresas vascas. Uno de ellos fue el suscrito con SAPA en 2015 para la produccin del motor propulsor y generacin de energa para los sistemas embarcables de los vehculos 8X874. De acuerdo al trabajo realizado por el grupo antimilitarista alavs, aquel negocio le report a la compaa 28 millones de euros. Otra de las empresas beneficiadas fue Sener, que consigui una adjudicacin 21 millones de euros para la modernizacin de los helicpteros Augusta Bell 212 de la Armada espaola.

Adems de acceder a millonarios contratos, las firmas del sector militar vasco tambin han conseguido importantes subvenciones por parte de las administraciones pblicas. Uno de los ejemplos ms llamativos se registr hace ahora diez aos, cuando se aprob una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que el Gobierno Vasco se comprometa a no colaborar de ninguna forma con aquellas personas fsicas o jurdicas dedicadas a la produccin, comercializacin y financiacin de armas. Ese texto se aprob el 28 de diciembre de 2007. Ocho das despus, el Boletn Oficial del Pas Vasco recoga una subvencin de tres millones de euros a SAPA, recuerda Escalante.

La cosa no acaba ah. Hace pocos das, el lehendakari Iigo Urkullu neg en una entrevista radiofnica que exista un negocio armamentstico en Euskadi, e incluso intent reducirlo a la industria de armas de caza. Tras repasar por ensima vez los nombres de distintas compaas vascas, Escalante an no puede dar crdito a las palabras del mandatario. Cmo puede decir eso cuando existen al menos cien empresas ligadas directamente a la industria militar?, se pregunt. La respuesta nunca llegar.

