Volver a fusilar a Lorca

Miro a Espaa y no siempre la veo. En 1925, despus de un homenaje en el restaurante Canari de la Garriga en Barcelona, Lorca firm en el libro de oro del lugar: Presidiario en potencia. Visca Catalunya lliure!. Primo de Rivera, el primer dictador de nuestro siglo, haba prohibido cantar en cataln. Lorca, espaol hasta en los lunares de la cara, se indign por la prohibicin y su espritu libre puso el cuerpo contra la represin ( a l no le dejaban estrenar Mariana Pineda). Enarbolar la bandera de la literatura y la libertad lo pagara muy caro diez aos despus.

Quin que no sea un demente puede prohibir una lengua? Volvi a hacerlo Franco, segundo dictador del siglo. Lo hizo Esperanza Aguirre jactndose de que en Telemadrid no se hablaba cataln. Lo hicieron los que abuchearon a Raimon en Madrid y los que construyeron la emisora de los obispos como un conciliabulo de odio. Hoy esos mismos grupos estn evalentonados, a veces escondidos, las ms en jaura, dando a todo el mundo que piense diferente con la bandera en la cabeza. El PP anda feliz porque est tapando con la roja y amarilla, que debiera ser de todos los espaoles, sus 800 cargos envueltos por corrupcin. Da igual que regrese la imputacin a Cristina Cifuentes. Ella es espaola, espaola, espaola. Somos un pas donde puedes tener los tirantes con la bandera y el dinero en Suiza, Panam o Andorra.

Puigdemont abraz la independencia solamente para impedir que una mayora de izquierda les echara del poder por la gestin de la crisis econmica. La gente protestando en las calles de Catalunya desde 2008 estaba en contra de los recortes del gobierno de Mas, de la corrupcin de Convergencia Democrtica de Catalunya (CDC), de la represin de los mossos antidisturbios en las protestas de Aturem el Parlament. Pero ya no nos acordamos de que Ms tuvo que salir en helicptero? Esa es la direccin poltica actual de la independencia. Mentiramos si no viramos que solo tensionando la cuerda Catalunya se ha hecho escuchar. Pero va a aportar soluciones quien viene mintiendo al pueblo de Catalunya desde que mandaron llamar a Tarradellas para que no gobernara la izquierda? Alguien cree de verdad que se puede apoyar ese sinsentido ignorando la manipulacin de lo que est pasando?

La prctica totalidad de los gobiernos que gestionaron la crisis/estafa econmica perdieron las elecciones. La astucia de CDC fue convencer a una parte importante de catalanes de que ellos eran la solucin despus de haber sido el problema. Astucia de mentirosos. Que han prometido la independencia y han mentido. Y que sus mentiras son tan flagrantes que solo les sirve ya el caos. Y que llevan las cosas hasta el extremo solamente porque saben que el gobierno del PP est tan desesperado como ellos, rodeado de corrupcin y con una gestin pattica que slo ha beneficiado a los bancos a los que les ha regalado 60.000 millones de euros (y que hacen teatros de sacar las sedes sociales de Catalunya bailando al son que les toca la pela).

Hay gente que cree que hablar cataln en Espaa es un insulto. Pero esos no son la mayora que estn protestando por el rdago insensato del gobierno de Puigdemont y la amenaza de declarar unilateralmente la independencia. Ni el conjunto de los espaoles ni los catalanes aceptan que la solucin sea o la declaracin unilateral o la aplicacin del artculo 155. Hay otras vas de solucin, de mediacin, de acuerdo 40 aos despus de la Constitucin de 1978. Pero hay gente poderosa a quien la interesa lo que est pasando. Es momento de pueblo constituyente y polticos que obedezcan.

ETA, en su locura, hizo Presidente del Gobierno a Jos Mara Aznar. La estupidez de la banda les llev a pensar que con un gobierno de la derecha tendran la independencia. Y lo nico que tuvimos, todos, fueron gobiernos de derechas que nos estropearon la vida metindonos incluso en una guerra. Estamos repitiendo la historia. La bsqueda violenta de la independencia est reforzando a los que han robado hasta las cucharillas y a los que no tienen un proyecto de Espaa donde quepamos todos los espaoles. Les basta decir que son espaoles, muy Espaa y mucho espaoles y por arte de magia desaparecen Rato, Brcenas, Granados, Gonzlez, el rescate bancario, el vaciamiento de la hucha de pensiones o el pago de campaas electorales con dinero negro proveniente de contratos pblicos a amaados. Y tambin la falta de sustancia de Ciudadanos, al que le basta esperar para recoger lo que se le caiga al PP. Es lo malo de tiempos donde vuelve a mandar el vientre en vez de la cabeza. La religin y la nacin sirven ms a la reaccin que a la emancipacin.

Fusilaron a Lorca‬ en 1936 y sigue siendo un desaparecido. Lo mataron por ser un hombre libre, homosexual, rojo, gitano, judo, negro. Dio igual que fuera espaol por los cuatro costados. Le mataron los que llevan dos siglos dictando cmo se es espaol. Cuando no les gusta, te quedas fuera de Espaa. En una cuneta o en una fosa. Otro gran escritor, Vargas Llosa, va a Barcelona junto con Rafael Hernando, portavoz del PP que cree que hay espaoles de segunda. Qu malos compaeros de viaje hacen la ira, la vanagloria y el dinero.

Hay una Espaa mayoritaria, emergente, que no se puede dejar ocultar por esa minora (acaso apenas diez de los 46 millones de espaoles? que quiere vivir en el pasado. Hay una Espaa mayoritaria dispuesta a cerrar su herida colonial, su herida social, su herida ciudadana y su herida territorial. Para volver a escucharnos en nuestra pluralidad, en nuestro genio, en nuestra pena y nuestra grandeza.

Mientras, algunos, puede verse en su ira envuelta en una bandera que no les pertenece, volveran a fusilar a Lorca. Por supuesto, en nombre de su Espaa.

Fuente: http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2017/10/08/volver-a-fusilar-a-lorca/