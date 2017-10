Marichuy y su registro como candidata independiente a elecciones de 2018

El registro de la candidatura independiente de Marichuy como parte del CNI es un avance, tanto para el propio neozapatismo, como para la incipiente democracia mexicana. Es un avance para el neozapatismo porque este ha ido de ms a menos en los ltimos aos. La candidatura de Marichuy puede ayudarles a revertir esa tendencia. Esto les permitir posicionar una agenda en el debate nacional, principalmente relacionado al tema indgena que hoy no aparece en los discursos de los polticos. Tambin temas relacionados a los feminicidios, la violacin de derechos humanos, depredacin ambiental, pobreza y desigualdad. Y justo por esto es que veo que la candidatura independiente de Marichuy es algo bueno para la democracia: puede ayudar a elevar el nivel del debate pblico nacional.

Hasta ahora AMLO venia poniendo nfasis en la corrupcin. En un segundo plano de su discurso entraba el tema de las polticas neoliberales, en particular la reforma energtica por el tema del gasolinazo. Con el CNI en la arena pblica nacional, el debate puede que se cargue un poco ms hacia la izquierda, donde se obligar a los polticos a posicionarse sobre temas fundamentales. Habr que ver cmo se van desarrollando los hechos.



Me parece lamentable que algunos morenistas piensen que la candidatura independiente del CNI-EZLN es una estrategia del PRI para supuestamente dividir el voto de izquierda. Como si el objetivo de esta candidatura independiente fuera debilitar a AMLO. Eso es un error grave basado en prejuicios y no en anlisis polticos serios. Esto es as porque:

1) Marichuy va a atraer el voto de la izquierda radical abstencionista. Esos no votaran por AMLO en ningn caso.

2) Si Marichuy gana votos que en principio iran a Morena, ser por errores discursivos y de estrategia de AMLO. El peje debe tener mucho cuidado en su interaccin con Marichuy. Si comete errores discursivos machistas o racistas en su interaccin con ella, esto va a generar un debate intil y muy desgastante entre toda la izquierda mexicana. Tambin AMLO tiene que dejar claro qu postura tiene ante temas fundamentales que constituyen una agenda social: feminicidios, depredacin de recursos naturales, pobreza y desigualdad, etc.



3) El discurso de Marichuy har ver a AMLO como un poltico moderado y tibio. Esto supondr un reto para la derecha mexicana, pues ya no ser tan fcil hacer parecer a AMLO como el "radical populista peligroso para Mxico". Esto puede beneficiar la imagen que hay sobre AMLO entre los votantes no-radicales (la inmensa mayora de los mexicanos). Para la gente la ultraizquierda no la representara AMLO, sino Marichuy.

4) En Mxico hay un enorme nivel de abstencionismo, cerca del 40% de los electores nunca vota. A esos tienen que convencer Morena y los suyos, no temer a Marichuy porque les quitar votos y, finalmente

5) La principal preocupacin de AMLO y Morena debe ser el tema del fraude. Ellos ya han ganado elecciones (presidenciales en 2006, recientemente en el Estado de Mxico), pero el PRI les aplica el fraude de manera sistemtica. Ante eso deberan disear estrategias polticas fuertes, basadas en la movilizacin social que impidan el fraude. Ese es el tema central, no preocuparse porque el CNI les quitar votos.

La imagen de Marichuy es simblicamente muy potente, una mujer indgena presentndose a las elecciones presidenciales. Es la primera vez que esto pasa en la historia de Mxico, un pas con herencias y lastres coloniales y machistas. Ella es la candidata con mayor autoridad moral para hablar de temas sociales, pues viene de abajo. Ella viene del Mxico profundo, del Mxico que ha resistido siglos de colonialismo-racista. Es posible que ella despierte la consciencia dormida de los mexicanos, para impulsar la autoorganizacin social, civil, independiente de partidos polticos, que tanto necesitamos.







