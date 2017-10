Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

Estbamos en este punto querido amigo. Situados en octubre de 2017, sigue ejerciendo influencia las teoras y concepciones de Rawls o es ms bien un pensador de otras pocas?

Como sabes, se lleg a escribir que Rawls era indiscutiblemente el filsofo ms importante del siglo XX.

En la lista que antes citaba est en la posicin dcimo segunda.

Es decir, ms que Georg Lukcs, que Antonio Gramsci, que Martin Heidegger, que Ernst Bloch; de ms importancia y repercusin que Lenin, cuyo filosofar tuvo importancia incontestable y obvia. Ms que el fino y culto filsofo liberal Norberto Bobbio; ms que Jrgen Habermas, para citar de entrada, solo filsofos sociales. Y de ms importancia que W. O. Quine, que Moritz Schlick o Carnap, que Ludwig Wittgenstein, o Nicolai Hartmann Disculpa la retahla, pero es que lo que se dijo es esto.

S, s. En el listado al que me he referido antes, de nuevo vuelvo a l, Wittgenstein figura en primer lugar. Antes de Rawls, siguiendo al autor del Tractatus, figuran Frege, Rusell, Stuart Mill, Quine, Hegel (en sexto lugar), Kripke, Nietzsche, Marx, Kierkegaard y Carnap. Es decir, que s, que tienes razn: entre los tres o cuatro filsofos ms importantes del XX.

Actualmente es pasado. Es un filsofo que fue moda. Moda impuesta por la dictadura de los poderes institucionales intelectuales. Sntoma de esto es que entre los profesores de universidad, autores que en filosofa social, a comienzos de los aos setenta eran marxistas, y a finales de los mismos setenta, eran habermasianos, a comienzos de los ochenta eran rawlsianos y suscriban estas cosas. La historia del pensamiento de esos aos est por hacer, pero ser muy divertida.

Hoy es un pensador que no es ledo. Un pensador que los mismos liberales, en su fase triunfante, abandonan. Tras esa fase, la que sobreviene tras la gran crisis de los noventa, en la que colapsa en modelo capitalista de industria fordista, que arrasa los estados de bienestar y, a la par, la URSS, en ese momento de triunfo, las filosofas liberales se desenmascaran, dejan de presentarse como simple liberalismo poltico, para expresar abiertamente la tesis econmica ultracapitalista, anti igualitaria, antidemocrtica, ultra economicista, pro elitista aristocraticista y violenta en que se basa su filosofa, el liberalismo econmico. El neoliberalismo de las teoras liberales, actuales expresado a cara de perro. Se hace circular a Huntington, a Hayek y a Friedman. Para qu los paos calientes de Rawls?

Es interesante, muy interesante lo que sealas. Me gusta esta aproximacin poltico-filosfica

Es cierto que el liberalismo, actualmente, como filosofa, est siendo puesta en crisis por la propia barbarie del capitalismo que se ha desatado en la forma que este pensamiento propugnaba Por la experiencia que esto genera en nuestro vivir. No est en crisis el poder capitalista neoliberal que se ha desatado.

Matizo y debo decir que la enseanza media est copada por manuales, lecturas y asignaturas por ejemplo, Economa y Empresa, Emprendedura, la actual, simple, Formacin del Espritu Nacional de nuestros das- imbuidas por el liberalismo que machacan al alumnado.

En los ciclos formativos el nombre de la asignatura, que es obligatoria, es: "Economa e iniciativa emprendedora", una indocumentada apologa del neoliberalismo y el mundo empresarial.

Da vergenza ver cmo las lecturas obligatorias de Filosofa han excluido a Aristteles, a Marx, y han introducido a autores ramplones, Bentham, Mill

Pero el mundo cotidiano de los emprendedores triunfantes es el del paro. En un peridico provincial, El Alerta, de Santander, haba este verano una noticia que ocupaba toda una pgina lunes, 14 de agosto, 2017, pg. 9-. Su titular era: Santander colaborar en la insercin [laboral, claro] de los ingenieros de telecomunicaciones, una insercin corporativamente auspiciada por la Asociacin Espaola de Ingenieros de Telecomunicaciones, el ayuntamiento de Santander y alguna otra corporacin. Que les expliquen a los ingenieros de telecos eso de la emprendedura, la libre empresa, el bufete del profesional liberal y el liberalismo: a los telecos!

Muy bien visto. Ese extrao republicanismo del que hablas, a quin hace referencia? En qu autores y teoras estn pensando? Es el tercer republicanismo del que tambin hablas? Cules seran tus crticas principales?

Al republicanismo de corte Philippe Pettit. Una teora poltica que parte de la nocin republicana, justa, de libertad como no dominacin, frente a la liberal, la cual propugna la libertad como no interferencia de nadie sobre el libre hacer de nadie, sea este la esclavizacin de otros, o la decisin de autovenderse como esclavo por parte de algunos, obligados a ellos por sus necesidades. Pero que restringe el mbito de la poltica y de la actividad pblica segn los trminos liberales, porque concibe la sociedad y la propia antropologa humanas en trminos liberales, segn el individualismo antropolgico. El nico instrumento, del mundo en general de la poltica, es la ley y las sus instituciones poltico administrativas, garantes de las libertades individuales del ciudadano atomizado. No se reflexiona sobre la concreta realidad social que genera las desigualdades que exigen esa legislacin, ni en cmo salir al paso de ese su carcter estructural. Problemas, desigualdades, etc que son distintas en cada periodo histrico y con caractersticas especficas en cada sociedad, y exigen respuestas singulares e histricas, pues la sociedad, que no es la denominacin de la suma de individualidades, es siempre una totalidad organizada con caractersticas histricas especficas y problemas distintos. Es la percepcin privatista de la vida social, la propia del individualismo antropolgico, a la que se le ponen cortapisas legales. No piensa en otro instrumento, por tanto, que la ley, como regulacin del comportamiento interindividual, no en la intervencin de la sociedad en la reconstruccin de s misma mediante la organizacin de movimientos sociales en lucha. No se pregunta cmo es que la ley unas veces es eficaz y otras no, o cmo es que unas veces existen esas leyes y otras no. Es un proyecto abstracto y especulativo, en el que la ley ordena; en el que la ley no es, por el contrario, el resultado, la consecuencia de luchas sociales, de clases, que imponen su control en uno u otro grado sobre la sociedad. La ordenan y, a partir de ah, instrumentan, generan instrumentos legales. Es algo, todo esto, muy kelseniano. La ley es la que crea o estatuye las libertades y estatuye la repblica. Y la ley, quin la crea?

En la tradicin clsica, griega, toda ley se basaba en una nocin de vida buena, de libertad e igualdad, de justicia, que ordenaba ya previamente el vivir, el ethos, el cual es instaurado por el bloque social que lo haba impuesto mediante la lucha de clases.

Citas en la pgina 100 la revista Isegora. Eres lector de esta publicacin? Qu opinin te merece?

Es una revista semestral del CISC. No la consulto apenas en la actualidad. Me pareci tener mejores momentos en su origen. Es muy acadmica: muy poco praxeolgica no digo prxica, porque prxico lo ser, en su caso, un movimiento organizado, una fuerza poltica.

Explica un poco ms tu comentario crtico.

No me refiero a que una revista de este tipo deba recoger datos de huelgas, por ejemplo, sino a que reflexione desde la teora sobre cmo se constituye un sujeto social popular, la democracia, por ejemplo. Pero creo, en todo caso, que debe de ser de lo ms slido que se publica en estos momentos

Es justo que recordemos la importancia del papel de Javier Muguerza en esa revista si te parece.

Me parece muy bien. Javier Muguerza es un gran filsofo y no soy yo, claro, quien lo descubre. Deseo referirme a un texto de Muguerza, que no se si l mismo tendr actualmente presente en el recuerdo, que le de joven y que para m fue fundamental. Es un escrito al que yo me refiero a menudo en los seminarios en los que participo y que recomiendo a los jvenes amigos como la mejor introduccin a la filosofa de la ciencia. Es el prlogo de sesenta y siete pginas que saben a poco, y que escribe un Muguerza de cuarenta aos para la presentacin en castellano de las actas del Simposio de filosofa de la ciencia que tuvo lugar, si mal no recuerdo, en 1965.

Lo recuerdo muy bien, muy bien. A m tambin me impresion.

El libro fue editado por Imre Lakatos y Alan Musgrave, La crtica y el desarrollo del conocimiento. Ed. Grijalbo, Barcelona, 1975.

En la coleccin "Teora y realidad", la que, si la memoria no me falla, diriga Jacobo Muoz.

Es un texto luminoso, de filsofo en madurez, en el que resume las posiciones de los pensadores punteros sobre el asunto, y lo hace con elegancia, claridad, independencia de criterio e irona un poco mordaz, elaborando un resumen sobre el estado de la cuestin, excelente. Es el texto de un maestro. Ah lo descubr yo. Yo, hasta la fecha, sobre el tema, haba ledo solo la obra de Kuhn, La estructura de las revoluciones cientficas; lectura de la que, desde luego, no me arrepiento. Pero yo siempre recomiendo comenzar a aproximarse a este asunto leyendo el texto de Muguerza. Y luego, pues ah estn los Kuhn, Chalmers, Toulmin y tambin los grandes manuales sobre filosofa de la ciencia, claro.

No son malas tus recomendaciones. Cojo de nuevo el hilo central. En tus crticas a ese tercer republicanismo hablas de igualdad y libertad. A bocajarro: Qu es para ti la igualdad Cmo la definiras? Es, debe ser valor central de una tradicin republicana y democrtica? Te pregunto sobre eso a continuacin. Respiremos un poco.

De acuerdo, respiremos.

