Mientras la Comunidad Europea debate expulsar de sus fronteras a Monsanto, los funcionarios del gobierno argentino parecen los voceros dilectos de la multinacional agroqumica. La actitud de algunos de ellos, como el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se comprende: antes de asumir en su cargo estaba del otro lado del mostrador. Otros, como el titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, no disimulan su poco entendimiento en la materia y se subordinan a la estrategia del mayor proveedor de glifosato del planeta: maximizar las ganancias de los productores agropecuarios ms all de los daos colaterales.

Los principales dirigentes del Parlamento Europeo pidieron esta semana que los directores de la empresa de origen estadounidense se abstengan de presionar a los polticos locales. Dicho de otra manera: que sus lobbistas no pisen Bruselas, el corazn de la democracia del viejo continente, donde por estas horas se define si se les renueva o no la licencia para operar por diez aos ms.

Se trata de una represalia a Monsanto por no haberse presentado a una sesin en la Eurocmara en la que deba aclarar por qu fragu documentacin cientfica, tal como se desprende del escndalo desatado en Estados Unidos conocido como Monsanto Papers, donde por orden judicial salieron a la luz mails entre directivos de la empresa y los funcionarios que deban controlarlos, que prueban que la multinacional elaboraba sus propios informes privados que luego eran avalados, a libro cerrado, por otros expertos.

Esos informes contrastaban con las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigacin sobre el Cncer de la Organizacin Mundial de la Salud, que incorpor a este herbicida en la lista de sustancias probablemente cancergenas para los humanos. Pases como Italia, Francia o Espaa ya adelantaron su opinin y acotan cada vez ms el accionar de la multinacional.

Ese escenario mundial desfavorable para Monsanto no parece, sin embrago, afectarla en la Argentina, donde hoy la soja transgnica ya ocupa 23 millones de hectreas, en las que se utilizan alrededor de 400 millones de litros de agroqumicos, generando una dosis potencial de exposicin de casi 8 litros por argentino al ao. En las zonas agrcolas, el monocultivo de soja (y en menor medida el de maz) se extiende a 25 millones de hectreas, donde viven 12 millones de personas, por lo que los niveles de exposicin se elevan: entre 40 y 80 litros por persona, explica a Tiempo el abogado ambientalista Enrique Viale.

Por la aplicacin del herbicida, que mata todo aquello que hay en la tierra excepto las semillas manipuladas genticamente (todo a cargo de la misma empresa), ya fueron expulsadas unas 200 mil familias de reas rurales, segn un relevamiento del Movimiento Nacional Campesino Indgena. Adems, todos los das surgen nuevos pacientes oncolgicos en las zonas fumigadas.

A principios de agosto, los mximos exponentes del agro se reunieron en Rosario para el 25 Congreso de la Asociacin Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que coincidi con el 7 Congreso Mundial de Agricultura de Conservacin. Durante el encuentro, Bergman dijo que la legislacin vigente era un caos, y que junto a Buryaile pensaban elaborar una resolucin, eludiendo al Congreso y a modo de recomendacin, para que las distintas jurisdicciones adhieran a una nueva normativa sobre la distancia a la que se permite fumigar cultivos con agroqumicos respecto de zonas pobladas. Bergman no habl de metros; slo de tipificar "franjas de cobertura" ante ordenanzas municipales que fijan la distancia en 500 y hasta 2500 metros de los cascos urbanos, y que el gobierno considera restrictivas. Buryaile dijo respetar la autodeterminacin de cada distrito en la materia, pero subray como obstculo que sean "muy dismiles".

Entonces, mientras pases como Francia avanzan hacia la prohibicin total del glifosato, los funcionarios argentinos procuran que la fumigacin con agroqumicos no se aleje mucho ms que a una cuadra de las personas, a lo sumo dos.

Fuentes de Ambiente sealaron a Tiempo que el ministerio trabajar en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en la bsqueda de consensos para la aplicacin de productos fitosanitarios y agregaron que an no se han determinado las distancias mnimas de aplicacin en relacin a los cascos urbanos y rurales, pero que se torna necesaria la discusin, habida cuenta de la existencia de una demanda social para resolver la problemtica. Los voceros parecen referirse a la necesidad de los productores rurales que utilizan glifosato de optimizar el rinde de sus cosechas, y no tanto a la demanda de los vecinos de pueblos fumigados.

Desde Agroindustria confiaron a este diario que por el momento esa resolucin no es una prioridad: siempre y cuando los productores asuman como un axioma las recomendaciones hechas por la Red de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), elaborada por ese ministerio, que contemplan, adems de la prohibicin de la reutilizacin de los bidones con veneno, un amortiguamiento en las reas periurbanas de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 200 metros para las fumigaciones areas.

La idea del manual y de los funcionarios es que si la poblacin local se enferma de cncer por estar expuesta al glifosato, es por culpa de la mala aplicacin de estas recomendaciones, concluye Viale.

