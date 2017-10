Alternativa al parlamentarismo

TopoExpress

La irrealidad de postular la solucin sostenible de los graves problemas de nuestro orden social en el marco formal/legal, y sus correspondientes lmites, de la poltica parlamentaria se deriva de una concepcin fundamentalmente errnea sobre las determinaciones estructurales del dominio del capital, tal como son presentadas en todas las variantes tericas que afirman el dualismo sociedad civil-estado poltico.

La dificultad, insalvable en los marcos parlamentarios, radica en que como el capital controla realmente todos los aspectos vitales del metabolismo social, puede permitirse definir la esfera separadamente constituida de la legitimacin poltica como un asunto estrictamente formal/legal, excluyendo as necesariamente la posibilidad de ser legtimamente impugnado por la poltica parlamentaria en la esfera sustantiva del funcionamiento de la reproduccin socioeconmica. Directa o indirectamente, el capital lo controla todo, incluido el proceso legislative parlamentario, aun cuando muchas teoras que hipostasian ficticiamente la "igualdad democrtica" de todas las fuerzas polticas que participan en el proceso legislativo plantean que este ltimo es totalmente independiente del capital. Para imaginar una relacin muy diferente con los poderes encargados de la toma de decisiones en nuestras sociedades, ahora completamente dominados por las fuerzas del capital en todos los terrenos, es necesario enfrentar radicalmente al capital mismo en tanto controlador general de la reproduccin del metabolismo social.

Lo que les dificulta an ms el problema a quienes aspiran a un cambio significativo en los mrgenes del sistema poltico establecido es que este puede reclamar para s una genuina legitimidad constitucional de su actual modo de funcionamiento, sobre la base de la inversin histricamente constituida del estado real de cosas en la esfera de la reproduccin material. Porque en tanto el capitalista no es slo la "personificacin del capital", sino que funciona simultneamente "como la personificacin del carcter social del trabajo, del taller total en cuanto tal ", el sistema puede afirmar que representa el vitalmente necesario poder productivo de la sociedad con respecto a los individuos, como la base de la continuada existencia de estos, al incorporar el inters general.

De esa forma, el capital se afirma no slo como el poder de facto de la sociedad, sino tambin como su poder de jure, en su capacidad de condicin necesaria objetivamente dada de la reproduccin de la sociedad y, por tanto, de basamento constitucional de su propio orden poltico.

La incmoda verdad de que la legitimidad constitucional del capital se funda histricamente en la despiadada expropiacin a los productores de las condiciones de reproduccin del metabolismo social los medios y materiales de trabajoy de que, por tanto, la declarada "constitucionalidad" del capital (al igual que el origen de la mayora de las constituciones) es inconstitucional, se desvanece entre las brumas de un pasado remoto. Las "poderes productivos sociales del trabajo o poderes productivos del trabajo social comenzaron a desarrollarse histricamente con el modo de produccin especficamente capitalista, de ah que parezcan algo inmanente a la relacin del capital e inseparable de ella."

Es as como el modo de reproduccin del metabolismo social del capital se eterniza y legitima como sistema lcitamente inimpugnable. La contienda slo se admite como legtima en relacin con algunos aspectos menores de una estructura general inalterable. El verdadero estado de cosas en el plano de la reproduccin socioeconomic esto es, el poder productivo realmente ejercido del trabajo y la absoluta necesidad de l para garantizar la reproduccin del capital se oculta a todas las miradas. Ello ocurre en parte debido a la ignorancia del difcilmente legitimable origen histrico de la "acumulacin originaria" del capital y de la expropiacin concomitante de la propiedad, a menudo violenta, como precondicin del actual modo de funcionamiento del sistema; y en parte debido a la naturaleza mistificadora de las relaciones de produccin y distribucin establecidas. Porque "las condiciones de trabajo objetivas no parecen subsumidas bajo el trabajador, sino que es este el que parece subsumido bajo ellas.

Protesta en Berln oeste en 1969. Movimiento Oposicin extraparlamentaria.

El capital emplea al trabajo. Incluso esta relacin en su simplicidad es una personificacin de cosas y una cosificacin de personas". Nada en esta relacin puede ser enfrentado y remediado en el marco de la reforma poltica parlamentaria. Sera absurdo esperar la abolicin de la "personificacin de cosas y la cosificacin de personas" mediante un decreto poltico, e igualmente absurdo pensar que podra producirse la proclamacin de semejante reforma en el marco de las instituciones polticas del capital. El sistema del capital no puede funcionar sin esa perversa inversin de la relacin entre personas y cosas: los poderes alienados y cosificados del capital, que dominan a las masas.

De modo similar, sera un milagro que los trabajadores que enfrentan al capital en el proceso de trabajo como "trabajadores aislados" pudieran reapropiarse del mando sobre los poderes productivos sociales de su trabajo mediante un decreto poltico, o incluso mediante toda una serie de reformas parlamentarias aprobadas en el seno del orden de control del metabolismo social del capital. Porque en estos asuntos no hay forma de evadir el conflicto inconciliable en torno a los intereses materiales.

El capital no puede cederle sus poderes productivos sociales -usurpados- al trabajo, ni puede compartirlos con el trabajo mediante un "compromiso poltico" anhelado, pero completamente ficticio. Esos poderes, que adoptan la forma del "dominio de la riqueza sobre la sociedad " constituyen el poder que controla de manera general la reproduccin social. De ah que sea imposible escapar, en el terreno del metabolismo social fundamental, a la rigurosa lgica de ese conflicto inconciliable. Porque o bien la riqueza, en forma de capital, sigue reinando sobre la sociedad humana y la lleva al borde de la autodestruccin, o la sociedad de productores asociados aprende a reinar sobre la riqueza alienada y cosificada con los poderes productivos surgidos del trabajo social autodeterminado de sus miembros individuales, pero ya no aislados.

El capital es la fuerza extraparlamentaria por excelencia y su control del metabolismo social no puede ser polticamente restringido por el parlamento. Esa es la razn de que el nico modo de representacin poltica compatible con el modo de funcionamiento del capital sea el que niegue efectivamente la posibilidad de disputarle su poder material. Y precisamente porque el capital es la fuerza extraparlamentaria por excelencia, no tiene nada que temer de las reformas que puedan ser aprobadas en el seno de su marco poltico parlamentario. Dado que el asunto vital en torno al cual todo gira es que "las condiciones de trabajo objetivas no parecen subsumidas bajo el trabajador", sino que, por el contrario, "este parece subsumido bajo ellas", ningn cambio significativo es factible sin abordar esta cuestin, tanto con una forma de poltica capaz de enfrentarse a los poderes extraparlamentarios del capital y sus modos de accin, como en el terreno de la reproduccin material.

Por tanto, el nico enfrentamiento que podra afectar de manera sostenible al poder del capital sera el que tuviera como objetivos, simultneamente, asumir las funciones productivas claves del sistema y hacerse con el control de los procesos correspondientes de toma de decisiones polticas en todas las esferas, en vez de verse fatalmente constreido por el cerco que limita la accin poltica institucionalmente legitimada a la legislacin parlamentaria.

Se critica mucho -y con razn- en las discusiones polticas de las ltimas dcadas a personajes polticos que otrora fueran de izquierda y a sus partidos, ahora plenamente adaptados. Sin embargo, lo que resulta problemtico de esos debates es que al subrayar exageradamente el papel desempeado por la ambicin y el fracaso personales, a menudo siguen partiendo de que se puede remediar la situacin en el mismo marco poltico institucional que, en realidad, favorece sobremanera las criticadas "traiciones personales" y las dolorosas "desviaciones partidarias". Lamentablemente, los recambios de personal y de gobierno por los que se aboga y que se ansan tienden a reproducir los mismos resultados deplorables.

Todo ello no debera resultar demasiado sorprendente. La razn por la cual las instituciones polticas establecidas resisten con xito intentos significativos de mejora es que ellas mismas forman parte del problema y no de la solucin. En su naturaleza inmanente son la encarnacin de las determinaciones y contradicciones estructurales subyacentes mediante las cuales el estado capitalista moderno -con su ubicua red de elementos burocrticos- se ha articulado y estabilizado en el curso de los ltimos cuatrocientos aos.

Naturalmente, el estado no fue un resultado mecnico y unilateral, sino que se form en interrelacin recproca y necesaria con el sustrato material del despliegue histrico del capitalismo: no slo se vio moldeado por este ltimo, sino que tambin lo molde activamente tanto como fue histricamente factible en las circunstancias prevalecientes (que tambin eran cambiantes, precisamente gracias a esa interrelacin). Dada la determinacin insalvablemente centrfuga del microcosmos productivo del capital, incluso en el nivel de las gigantescas empresas transnacionales casi monopolistas, slo el estado moderno pudo asumir y cumplir la funcin requerida de ser la estructura de mando general del sistema del capital.

Ello implic, inevitablemente, enajenar por completo de los productores el poder general de toma de decisiones. Hasta las "personificaciones particulares del capital" tenan (y tienen) un estricto mandato de actuar de acuerdo con los imperativos estructurales de su sistema. De hecho, el estado moderno, tal como se constituy sobre el sustrato material del sistema del capital, es el paradigma de la alienacin en lo que se refiere a la toma de decisiones globales/totalizadoras. Por tanto, resultara sumamente ingenuo imaginar que el estado capitalista podra cederle voluntariamente los poderes alienados de toma de decisiones sistmicas a un actor rival que opera en los marcos legislativos del parlamento.

De ah que para imaginar un cambio significativo e histricamente sostenible de la sociedad sea necesario someter a una crtica radical las interdeterminaciones de la reproduccin material y la poltica de todo el sistema, y no sencillamente algunas de sus prcticas polticas contingentes y limitadas. La totalidad combinada de las determinaciones de la reproduccin material y la estructura poltica de mando omniabarcadora del estado constituyen, juntas, la realidad avasalladora del sistema del capital. En este sentido, y en vista de la inevitable cuestin que se deriva del enfrentamiento a determinaciones sistmicas en lo referido tanto a la reproduccin socioeconmica como al estado, la necesidad de una transformacin poltica integral en estrecha conjuncin con el ejercicio significativo de las funciones productivas vitales de la sociedad, sin el cual resulta inconcebible un cambio poltico de gran alcance y duradero se torna inseparable del problema caracterizado como la extincin del estado. En consecuencia, en la tarea histrica de lograr "la extincin del estado", la autogestin mediante la plena participacin y la sustitucin permanentemente sostenible del parlamentarismo por una forma positiva de toma de decisiones sustantivas son inseparables.

Este es un asunto vital y no "una lealtad romntica al sueo irrealizable de Marx", frase con la cual algunos tratan de desacreditarlo y descartarlo. En realidad, la "extincin del estado" no se refiere a algo misterioso y remoto, sino a un proceso perfectamente tangible que debe comenzar en nuestro tiempo histrico. Significa, en lenguaje llano, la progresiva reasuncin de los poderes alienados de toma de decisiones polticas por parte de los individuos en su empresa de avanzar hacia una sociedad genuinamente socialista. Sin la reasuncin de esos poderes a la que se opone no slo el estado capitalista, sino tambin la inercia paralizante de las prcticas de la reproduccin material estructuralmente enraizadas no son concebibles ni el nuevo modo de control poltico de la sociedad como un todo por sus miembros individuales, ni el funcionamiento cotidiano no confrontativo y por ello cohesivo/planificable de las unidades de produccin y distribucin por los productores libre y autogestionariamente asociados.

Superar radicalmente la confrontatividad, y garantizar as el sustrato material y poltico para la planificacin globalmente viable un requisito imprescindible para la sobrevivencia misma de la humanidad, para no mencionar la potencialmente enriquecida autorrealizacin de sus miembros individuals- son sinnimos de la extincin del estado como empresa histrica actual.

Con Hugo Chvez en la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crtico 2008

Obviamente, una transformacin de esa magnitud no puede lograrse sin la dedicacin consciente de un movimiento revolucionario a la tarea histrica ms desafiante de todas, que debe ser sostenida contra toda adversidad, dado que sin duda despertar la feroz hostilidad de todas las fuerzas fundamentales del sistema del capital. Es por esa razn que el movimiento en cuestin no puede ser simplemente un partido poltico orientado hacia el logro de concesiones parlamentarias que, por lo general, resultan anuladas tarde o temprano por los intereses creados extraparlamentarios del orden establecido, que prevalecen tambin en el parlamento. El movimiento socialista no tiene posibilidad alguna de vencer frente a la hostilidad de esas fuerzas a menos que se rearticule como movimiento revolucionario de masas, conscientemente activo en todas las formas de lucha poltica y social: local, nacional y global/internacional. Un movimiento revolucionario de masas capaz de utilizar a plenitud las oportunidades parlamentarias cuando se presentan, por ms limitadas que sean en las actuales circunstancias, y, sobre todo, que no se amedrente ante el planteamiento de las necesarias demandas de accin extraparlamentaria retadora.

El desarrollo de este movimiento en la presente coyuntura histrica es muy importante para el futuro de la humanidad. Sin una disputa extraparlamentaria sostenida y estratgicamente orientada, los partidos que se alternan ahora en el gobierno pueden seguir funcionando como convenientes coartadas recprocas ante el fracaso estructuralmente inevitable del sistema en lo que toca al trabajo, restringiendo as efectivamente el papel de la oposicin de clase a su situacin actual de inconveniente pero marginable aadido tardo al sistema parlamentario del capital. Por ende, tanto en lo que toca al terreno de la reproduccin material como al poltico, la constitucin de un movimiento socialista de masas extraparlamentario viable en conjuncin con las formas tradicionales de organizacin poltica del trabajo, en la actualidad terriblemente desencaminadas y perentoriamente necesitadas de la presin y el apoyo radicalizadores de tales fuerzas extraparlamentarias es una precondicin vital para enfrentar con xito el enorme poder extraparlamentario del capital.

El movimiento revolucionario extraparlamentario debe cumplir un objetivo doble. Por un lado, tiene que formular y defender organizativamente los intereses estratgicos del trabajo como alternativa de metabolismo social histricamente viable. El logro de ese objetivo slo es factible si las fuerzas organizadas del trabajo enfrentan conscientemente y niegan con fuerza en trminos prcticos las determinaciones estructurales del orden de reproduccin material establecido, tal como se manifiestan en la relacin del capital y en la concomitante subordinacin del trabajo en el proceso socioeconmico, en vez de contribuir con ms o menos complicidad a reestabilizar el capital en crisis, como ha ocurrido invariablemente en importantes coyunturas del pasado reformista. Por otro lado, el poder poltico abierto u oculto del capital que ahora impera en el parlamento debe y puede ser enfrentado incluso si en la actualidad es slo en un grado limitado mediante la presin que las formas de accin extraparlamentaria pueden ejercer sobre el legislativo y el ejecutivo.

La accin extraparlamentaria slo puede ser efectiva si aborda conscientemente los aspectos centrales y las determinaciones sistmicas del capital, abrindose paso entre la espesa maraa de apariencias fetichistas mediante las cuales este domina la sociedad. Porque el orden establecido hace valer materialmente su poder sobre todo en y mediante la relacin del capital, perpetuada sobre la base de la inversin mistificadora de la relacin productiva real entre las clases hegemnicas alternativas en la sociedad capitalista.

Como ya se mencion, esta inversin le permite al capital usurpar el papel de "productor", que, para decirlo con palabras de Marx, "emplea al trabajo", gracias a la desconcertante "personificacin de cosas y consificacin de personas" y, por tanto, legitimarse como precondicin inalterable para lograr el "inters general". Como el concepto de "inters general" es realmente importante, aun si ahora se utiliza de manera fraudulenta para camuflar la total negacin de su sustancia a la abrumadora mayora de las personas mediante la farsa formal/legal de "la justicia y la igualdad", no puede existir alternativa significativa e histricamente sostenible al orden social establecido sin una superacin radical de la omniabarcadora relacin del capital misma.

Esta es una demanda sistmica imposible de posponer. Los socialistas pueden y deben abogar por demandas parciales si estas tienen un impacto directo o indirecto en la demanda absolutamente fundamental de superar la relacin del capital, que est en el centro mismo de la cuestin. Esta demanda es muy distinta a lo que los fieles idelogos y figuras del capital polticamente destacadas les permiten hoy a las fuerzas de oposicin. Su criterio fundamental para impedir toda posibilidad de aprobacin incluso de importantes demandas parciales del trabajo es, precisamente, que pueden afectar negativamente a la estabilidad del sistema.

De ah, por ejemplo, que hasta la "accin industrial polticamente motivada" local se excluya categricamente (y hasta se ilegalice) en "una sociedad democrtica", porque su realizacin podra tener consecuencias negativas para el normal funcionamiento del sistema. Por el contrario, el papel de los partidos reformistas resulta bienvenido, porque sus demandas contribuyen a reestabilizar el sistema en tiempos difciles, mediante la intervencin industrial dirigida a la reduccin de los salarios (con el eslogan de la "necesidad de apretarse el cinturn") y los acuerdos polticos/legislativos encaminados a frenar a los sindicatos. Por tanto, sus demandas contribuyen a la dinmica de una renovada expansin del capital, o son al menos "neutrales" en el sentido de que en algn momento futuro, aun si no es a la hora en que se formulen originalmente, pueden integrarse en el marco estipulado de la normalidad.

La negacin revolucionaria del sistema del capital slo es concebible mediante una intervencin organizativa estratgicamente sostenida y consciente. Si bien el rechazo sectario y tendenciosamente unilateral al "espontanesmo" debe ser criticado como merece, no es menos daino subestimar la importancia de la conciencia revolucionaria y los requerimientos organizativos necesarios para su triunfo. El fracaso histrico de algunos partidos importantes de la Tercera Internacional que otrora profesaran objetivos leninistas y revolucionarios, como los partidos comunistas francs e italiano antes mencionados, no debe desviar nuestra atencin de la importancia de recrear sobre un suelo mucho ms seguro las organizaciones polticas gracias a las cuales se podr lograr en el futuro la vital transformacin socialista de nuestras sociedades. Evidentemente, una vigorosa reevaluacin crtica de los fracasos forma parte importante de este proceso de renovacin. Lo que ya resulta sumamente claro es que el deslizamiento desintegrador de esos partidos por la resbalosa pendiente del entrampamiento parlamentario constituye una importante leccin para el futuro.

Hoy en da slo son factibles dos modos de control integral del metabolismo social: el orden reproductivo explotador de la clase del capital impuesto a cualquier costo por "las personificaciones del capital" que defraud miserablemente a la humanidad y la ha llevado en nuestros tiempos al borde de la autodestruccin. Y el otro, diametralmente opuesto al establecido: la alternativa hegemnica del metabolismo social del trabajo. Una sociedad dirigida por los individuos sociales sobre la base de una igualdad sustantiva que les permita desarrollar plenamente sus potencialidades productivas humanas e intelectuales, en armona con los requerimientos metablicos de la naturaleza, en vez de empearse en la destruccin de la naturaleza y, por ende, de s mismos, como el incontrolable control metablico social del capital est enfrascado en hacer en estos momentos.

Es por eso que en las actuales condiciones de crisis estructural del capital nada que no sea la alternativa hegemnica integral al dominio del capital entendida como la complementariedad dialctica de demandas inmediatas particulares, pero no marginables, y objetivos globales de transformacin sistmica puede constituir el programa vlido del movimiento revolucionario organizado y consciente en todo el mundo.

La crisis de este orden social nunca ha sido mayor que en nuestros tiempos. Su solucin es inconcebible sin la intervencin sostenida de la poltica revolucionaria en una escala adecuada. El orden dominante no es capaz de manejar sus asuntos, en las condiciones de una crisis estructural que se profundiza, sin adoptar medidas autoritarias cada vez ms represivas contra las fuerzas que se oponen a las tendencias destructivas del desarrollo, y sin que las potencias imperialistas dominantes se involucren en lo que ya son aventuras militares genocidas. Sera la mayor de las quimeras imaginar que un orden socioeconmico y poltico de este tipo puede ser reformado para favorecer al trabajo, cuando se opuso firmemente a todos los cambios significativos por los que abog el movimiento reformista durante su larga historia. En la actualidad, el margen de ajustes adaptativos se ha estrechado, dada la incontrolable interrelacin global de las contradicciones y los antagonismos del capital. ()

Sin la adopcin de una perspectiva socialista internacional viable, el movimiento obrero no podr acumular las fuerzas que tanto necesita. A este respecto, la reevaluacin crtica de la historia de las Internacionales del pasado no es menos importante que la crtica radical a la "va parlamentaria al socialismo". De hecho, las promesas incumplidas de esos dos enfoques estratgicos estn estrechamente vinculadas. En el pasado, la incapacidad para poner en prctica las necesarias condiciones de xito de una de ellas afect profundamente las perspectivas de la otra y viceversa. Por un lado, sin un movimiento socialista internacional fuerte y resuelto no haba

ninguna posibilidad de lograr que la perspectiva socialista prevaleciera en los parlamentos nacionales. Por el otro, el abrumador dominio del capital en el entorno nacional, y la subsiguiente adaptacin de un trabajo sumamente mal organizado en el nivel internacional a las restricciones parlamentarias y las tentaciones nacionalistas (clamorosamente puestas de relieve por la capitulacin de los partidos socialdemcratas ante sus burguesas nacionales al estallar la Primera Guerra Mundial), impidieron que las Internacionales radicales se convirtieran en una fuerza cohesionadora y estratgicamente efectiva.

Por tanto, la triste historia de las Internacionales radicales no fue de ningn modo accidental. Estuvo asociada a su irrealista creencia en la necesidad de una unidad doctrinal, al tiempo que funcionaban en un marco poltico que le impona a la abrumadora mayora del movimiento obrero la necesidad de adaptaciones parlamentarias. De hecho, no resulta una falacia decir que la adopcin de los dos enfoques estratgicos, uno al lado del otro, fue en el pasado mutuamente excluyente. En consecuencia, el necesario cambio futuro no es factible sin abordar crticamente los problemas de ambos. Slo un movimiento revolucionario del trabajo consciente y consistentemente sostenido que se afirme como la alternativa hegemnica al orden social del capital podr sortear estas dificultades.

Huelga decir que el movimiento revolucionario, organizado y consciente del trabajo no podr mantenerse dentro del marco poltico restrictivo de un parlamento dominado por el poder extraparlamentario del capital. Ni lograr vencer si es una organizacin sectaria vuelta sobre s misma. Podr definirse exitosamente en virtud de dos principios orientadores vitales. El primero es la elaboracin de su propio programa extraparlamentario orientado hacia los objetivos integrales de una alternativa hegemnica que garanticen una transformacin sistmica fundamental. Y el segundo, igualmente importante en trminos estratgicos organizativos, es su activa participacin en la constitucin del necesario movimiento de masas extraparlamentario, portador de la alternativa revolucionaria capaz de cambiar tambin el proceso legislativo de modo cualitativo.

Ello representara un paso importante en direccin a la extincin del estado. Solo mediante esos procesos organizativos en los que participen directamente tambin las grandes masas es posible imaginar la realizacin de la tarea histrica de instituir la alternativa hegemnica del trabajo, al servicio de la emancipacin socialista omniabarcadora.

Fragmentos de dos apartados de Alternativa al parlamentarismo, del libro de Istvn Mszros. Actualidad histrica de la ofensiva socialista. Alternativa al parlamentarismo