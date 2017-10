El plan de Israel para remodelar Oriente Medio apoya la independencia del Kurdistn

Mondoweiss

Un kurdo sostiene una bandera israel y otra kurda durante una manifestacin para mostrar su apoyo al referndum de independencia del 25 de septiembre en Erbil, Irak, el 16 de septiembre de 2017. (Foto: REUTERS / AZAD LASHKARIG)

Palestinos e israeles observaron el referndum de los kurdos de Irak de la semana pasada con especial inters. Los funcionarios israeles y muchos palestinos de a pie estaban encantados -por razones muy diferentes- de ver un voto abrumador para separarse de Irak.

Dada la reaccin negativa de Bagdad y la ira de Irn y Turqua, que tienen minoras kurdas intranquilas, la creacin de un Kurdistn en el norte de Irak podra no ocurrir de inmediato.

El apoyo palestino a los kurdos no es difcil de entender. Los palestinos tambin fueron ignorados cuando Gran Bretaa y Francia dividieron el Medio Oriente en estados hace un siglo. Al igual que los kurdos, los palestinos se han visto atrapados en diferentes territorios y oprimidos por sus amos.

Los complejos intereses de Israel en la independencia kurda son ms difciles de desentraar.

El primer ministro Benjamin Netanyahu es el nico lder mundial que respalda la independencia kurda mientras otros polticos hablan del "derecho moral" de los kurdos a un Estado. Nadie vio lo incmodo que se puso con su enfoque del caso palestino.

En un nivel superficial Israel ganara porque los kurdos se sientan sobre abundante petrleo. A diferencia de los estados rabes y de Irn, estn dispuestos a vender a Israel.

Pero las razones del apoyo israel son ms profundas. Ha habido cooperacin, en gran parte secreta, entre Israel y los kurdos durante dcadas. Los medios de comunicacin israeles hicieron un homenaje a los generales jubilados que han venido entrenando a los kurdos desde los aos sesenta. Esas conexiones no han sido olvidadas ni finalizadas. En las manifestaciones de la independencia se vieron banderas israeles y los kurdos hablaron de su ambicin de convertirse en un "segundo Israel".

Israel considera a los kurdos aliados claves en una regin dominada por los rabes. Ahora, con el retroceso de la influencia del Estado Islmico, un Kurdistn independiente podra ayudar a prevenir que Irn llenase el vaco. Israel quiere un baluarte contra un Irn que transfiere sus armas, inteligencia y conocimientos a los aliados chitas en Siria y Lbano.

Los intereses actuales de Israel, sin embargo, remiten a una visin ms amplia que ha albergado durante mucho tiempo para la regin, sobre la que me explay extensamente en mi libro Israel and the Clash of Civilisations (Israel y el choque de civilizaciones, N. de T.).

Comenz con el padre fundador de Israel, David Ben Gurion, quien ide una estrategia de "aliarse con la periferia", construyendo lazos militares con estados no rabes como Turqua, Etiopa, India e Irn, gobernados por los shahs. El objetivo era ayudar a Israel a salir de su aislamiento regional y contener un nacionalismo rabe dirigido por Gamal Abdel Nasser de Egipto.

El general israel Ariel Sharon ampli esta doctrina de seguridad a principios de los 80, con la pretensin de convertir Israel enuna potencia imperial en el Medio Oriente. Israel se asegurara de que solo el Estado judo poseyera armas nucleares en la regin, hecho que lo hace indispensable para los Estados Unidos.

Sharon no fue explcito acerca de cmo podra cristalizar el imperio de Israel, pero el Plan Yinon, escrito para la Organizacin Sionista Mundial por un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores israel, proporcion una indicacin aproximada.

Oded Yinon propuso la implosin de Oriente Medio rompiendo los estados clave de la regin -y principales opositores de Israel- alimentando la discordia sectaria y tnica. El objetivo era romper estos estados, debilitarlos para que Israel pudiera asegurar su lugar como nico poder regional.

La inspiracin de esta idea estaba en los territorios ocupados, donde Israel haba confinado a los palestinos en una serie de enclaves separados. Posteriormente Israel dividira el movimiento nacional palestino, alimentando un extremismo islamista que se uni a Hamas y al la yihad islmica.

En este perodo, Israel tambin puso a prueba sus ideas en el vecino Lbano meridional, que ocup durante dos dcadas. All su presencia aliment an ms las tensiones sectarias entre cristianos, musulmanes drusos, sunitas y chies.

La estrategia de "balcanizar" el Oriente Medio encontr el favor en los EE.UU. entre un grupo de polticos conocidos como neoconservadores, que asomaron al poder durante la presidencia de George W. Bush.

Fuertemente influenciados por Israel, promovieron la idea de hacer "retroceder" a los estados claves, especialmente Irak, Irn y Siria, que se oponan al dominio israel-estadounidense en la regin. Priorizaron el derrocamiento de Saddam Hussein, quien haba disparado misiles contra Israel durante la guerra del Golfo de 1991.

Aunque se supona a menudo que era un desafortunado efecto secundario de la invasin de Irak de 2003, la supervisin de Washington de la sangrienta desintegracin del pas en feudos sunitas, chitas y kurdos pareca sospechosamente intencional. Ahora los kurdos iraques estn a punto de hacer que la ruptura sea permanente.

Siria atraves el mismo proceso sumida en una convulsa guerra que ha dejado impotente a su gobernante. Y Tehern es, una vez ms, el blanco de los esfuerzos de Israel y sus aliados de Estados Unidos para destruir el acuerdo nuclear de 2015, arrojando a Irn al rincn. Las minoras rabes, baluchis, kurdas y azeres deberan estar ya maduras para despertar.

El mes pasado, en la conferencia anual de Herzliya, un festival del establishment de la seguridad de Israel, la ministra de Justicia Ayelet Shaked pidi un Estado kurdo. Declar que sera parte integral de los esfuerzos israeles por "reestructurar" el Medio Oriente.

El desmembramiento del mapa implantado por Gran Bretaa y Francia en la regin conducira probablemente a un caos del tipo que un Israel fuerte, armado nuclearmente y con el apoyo de Washington, podra explotar ampliamente. No menos importante, sin embargo, es que ms embestidas empujaran a la causa palestina an ms abajo en la lista de prioridades de la comunidad internacional.

Una versin de este artculo apareci por primera vez The National, Abu Dhabi.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/10/kurdish-independence-underpins/

