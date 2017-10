Marruecos

El Rif y la presencia masiva de militares

En qu situacin se encuentra el hirak, el movimiento de protesta nacido en octubre de 2016 en el Rif, el norte bereber de Marruecos? El punto culminante de ese movimiento de masas contra la hogra (el desprecio, el abuso de poder, la injusticia) y la marginacin de la regin deba haber tenido lugar el pasado 20 de julio en una manifestacin anunciada como histrica. Desgraciadamente para los organizadores, el poder central marroqu reaccion con una represin general, acentuando la que ya haba soportado el movimiento desde su inicio.

Desde entonces, las reivindicaciones se han vuelto ms concretas y se refieren a la liberacin de los centenares de detenidos, condenados o a la espera de juicio, ligados a este movimiento de protesta.

Este 3 de octubre, en Casablanca, lejos el Rif, una veintena de detenidos comparecan ante sus jueces. Decenas de otros han sido ya condenados a diferentes penas, con un funesto rcord para el joven (18 aos) Jamal Ouled Abdennabi, condenado a 20 aos de prisin en primera instancia. Y las detenciones continan, diariamente. "Las asociaciones locales cuentan entre tres y diez nuevas detenciones al da", seala la ONG EuroMedDroits al final de un comunicado destinado a dar a conocer "el deterioro de las condiciones de detencin de los presos polticos del hirak".

El nmero exacto de personas presas es difcil de establecer. Las fuentes van de 200 a 500. Lo que es seguro es que decenas de ellas observan una huelga de hambre desde hace varias semanas para denunciar su detencin, que estiman arbitraria, as como las condiciones de su detencin. Algunos huelguistas de hambre estaran en un estado crtico, incapaces ya de moverse. Casos de tortura han sido denunciados por Amnista Internacional y por Human Rights Watch mientras que los abogados denuncian acoso de las autoridades.

Sobre el terreno, como dice Labib Fahmy, periodista belga de origen rifeo, "un toque de queda no declarado ha sido puesto en pie, la regin est como en un estado de sitio mantenido por una presencia masiva de militares".

A las autoridades no le gustan los testigos. Cuatro periodistas extranjeros han sido expulsados en 2017, dos espaoles, un argelino y un irano-britnico. Este ltimo ha sido devuelto a Londres la semana pasada alegando que no haba recibido la autorizacin para ir al Rif. Siete periodistas rifeos estn encarcelados, segn Labib Fahmy.

En el plano poltico no se puede hablar de avances. El rey Mohammed VI, del que se dice que est inquieto, ha recibido el lunes un informe de auditora sobre el proyecto de desarrollo de Alhucemas, el epicenro de la protesta en el Rif, que haba sido lanzado en octubre de 2015. Los inspectores han sealado "el retraso" o "la no ejecucin" de varios puntos, pero han excluido "todo acto de malversacin o de fraude". Este programa, bautizado "Alhucemas faro del Mediterrneo 2015-2019" (Al Hocema Manarat Al Moutawassit), haba sido dotado de un presupuesto de 600 millones de euros.

Pero esta iniciativa tiene dificultades para convencer. "Francamente, no son serios, nos dice Said el-Amrani, otro periodista belga de origen marroqu y rifeo, hace aos que se habla de este programa, pero no hemos visto nada a pesar de los hermosos discursos. Tras la detencin de ms de 420 activistas pacifistas, la gente ya no cree en sus promesas".

El soberano se dispone a dar un gran golpe comunicativo? El rumor y ciertos medios locales dicen en cualquier caso que debera ir sin avisar y aparecer en el aeropuerto de Alhucemas. Constatara sin duda que el movimiento de reivindicacin regional no tiene ninguna vinculacin con veleidades secesionistas, como dicen los enemigos del hirak para desacreditarlo a escala nacional.

Es por otra parte lo que subraya el viejo militante de los derechos humanos, Mohamed Neshnash, en las columnas de la revista TelQuel este 2 de octubre de 2017, a la vez que expresa su pesar a propsito del trato que el poder ha dado al hirak:

"Por qu se detiene a personas simplemente por llevar la bandera rifea y tener reivindicaciones econmicas y sociales legtimas? De un lado, Marruecos es generoso y dice que perdona a todos los saharauis que han tomado las armas contra el reino. De otro, encarcela a manifestantes que no son siquiera separatistas. No es coherente". Y deja una reflexin amarga en alusin al reino del difunto Hassan II: "Habamos credo que los aos de plomo haban terminado, pero hoy vemos que se repite el mismo fenmeno".

Original en francs: http://alencontre.org/afrique/maroc/maroc-le-rif-et-la-presence-massive-des-militaires.html

Traduccin: Faustino Eguberri para Viento Sur

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article13089