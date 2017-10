Mantener los impuestos progresivos y la redistribucin de la riqueza

Defender al SRI

El Telgrafo

La semana pasada se realiz en la PUCE una mesa con la participacin de los economistas Nicols Oliva, Daniel Legarda (Federacin Ecuatoriana de Exportadores-Fedexpor); Mauro Andino (Servicio Nacional de Aduana); Richard Martnez (Comit Empresarial Ecuatoriano-Cmara de Industrias) y Leonardo Orlando (Servicio Rentas Internas-SRI).Los dos empresarios presentes expresaron sus criterios con argumentos, como corresponde hacerlo en los ambientes universitarios. Anhelan polticas del Estado que fomenten las actividades privadas; y mantienen la visin desde los costos y la competitividad, trminos que no son adecuados para la comprensin de la economa nacional desde la perspectiva de su variada situacin social y la multiplicidad de intereses populares.Resulta alarmante la referencia que hizo R. Martnez sobre las propuestas de las cmaras empresariales al Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que bien pueden reducirse a un triple espritu: No al Estado, No a los impuestos, S a la flexibilidad laboral. Es una visin histricamente caduca y opuesta al espritu de Montecristi de la Constitucin de 2008 y que merece, por tanto, el rechazo ciudadano.N. Oliva, con una exposicin tcnica, demostr que no es cierto que el mayor gasto o inversin pblica afecten al sector privado, sino que contribuyen al desarrollo. Enfoque coincidente con M. Andino, quien critic la globalizacin, sostuvo la necesidad de que el Estado intervenga en el comercio externo (sobre todo para que el exceso de importaciones no ponga en riesgo a la dolarizacin) y present datos inditos de la falsa facturacin, que defrauda al Estado en millones de dlares.La intervencin que merece particular referencia es la de L. Orlando, director del SRI. Fue muy claro y enftico en sostener la necesidad de los impuestos progresivos y de la redistribucin de la riqueza, trminos que los empresarios nunca plantean y que son centrales en la Constitucin de 2008.El SRI realiza importantes investigaciones econmicas que vale seguir. Segn datos institucionales, hay 215 grupos econmicos, cuya presin fiscal no llega al 3%, y sin embargo adeudan $ 2.260157.584 al Estado. Adems, hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas. El monto de transacciones realizadas por estas empresas fantasmas con sus clientes asciende a $ 2.100 millones, generando un perjuicio al fisco de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA); y tambin alrededor de $ 4.700 millones salieron a parasos fiscales entre 2014 y diciembre de 2016.Sobre esta gigantesca corrupcin privada nadie habla. En cambio, hay voces que atacan al SRI por su labor contra la evasin y por la difusin de tan impactantes datos. Este es un tema crucial para la sociedad ecuatoriana, que debe defender la actividad fiscalizadora del SRI, sealar a los evasores y, adems, hacer conciencia sobre la necesidad de poner ms impuestos a los ricos, para que el Estado tenga recursos que sirvan para universalizar los servicios pblicos sociales.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/defender-al-sri