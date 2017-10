Guatemala

La pirmide rota

Las estructuras sociales pierden su permeabilidad, hoy la pobreza es un estatus fijo.

En Guatemala, las esperanzas de progreso para amplios sectores de la poblacin perteneciente a los estratos medios y pobres resultan cada da ms utpicas. El progreso individual, ese estado de superacin holstica resultado de una educacin de calidad y un buen estado fsico y psicolgico -todo lo cual sumado a un trabajo exitoso propician la realizacin personal- ha pasado a ser un objetivo lejano en un sistema cuyo concepto de xito se divorcia progresivamente del esfuerzo bien concebido para casarse con la especulacin, el negocio turbio y el dinero fcil.

Para la juventud actual -con marcadas excepciones- el camino se presenta cada vez ms difcil y las oportunidades de transitar por la escala social hacia posiciones ms ventajosas se topa con obstculos casi insuperables, como la competencia desleal, la corrupcin y sobre todo las estrategias polticas concebidas para mantener a la ciudadana sometida a los caprichos legales de quienes durante generaciones han cooptado todos los mbitos del poder.

El panorama no es alentador para las nuevas generaciones, las cuales surgen en oleadas progresivas en nmero y en expectativas. Un pas como Guatemala, cuyos jvenes representan una mayora abrumadora, debera destinar tambin un porcentaje importante de su presupuesto a sus demandas de educacin, salud y trabajo, debido a que en esa masa poblacional se encuentra el nico germen posible para garantizar el trnsito indispensable hacia una economa al ritmo del siglo. Pero no lo hace. Las prioridades del sector poltico, el ms desprestigiado y sealado por graves actos de corrupcin, tiene otras miras para los fondos estatales.

Si en la ciudad la juventud se enfrenta a obstculos cada vez ms difciles de superar, en las dems regiones del pas las cosas no son mejores, siendo uno de los mayores problemas la evidente ausencia de Estado en la mayora de sus departamentos, en donde la administracin de justicia uno de los estamentos fundamentales de una nacin- no solo es dbil y vulnerable, sino muchas veces ni siquiera es accesible. A eso es preciso aadir la violencia generada por las redes de trata y narcotrfico, las cuales se han infiltrado en la institucionalidad carcomiendo as los cimientos del estado de Derecho y poniendo en jaque la vida de sus habitantes.

En ese escenario tan desfavorable para la niea y la juventud guatemaltecas no se percibe avance alguno capaz de generar una cierta expectativa de progreso. Este sector tan marginado como numeroso crece y se aglutina en una pirmide cuya base se ensancha cada da ms y cuyo pice se aleja en igual progresin. Es decir, aumenta el nmero de jvenes sin estudios ni trabajo y en directa proporcin se reducen sus posibilidades de ingresar por su propio esfuerzo en los estratos sociales superiores.

La pirmide, si se pudiera ilustrar de algn modo, est segmentada, rota en 3 partes que han dejado de pertenecer a un solo cuerpo social: una gran masa de ciudadanos transitando desde las clases medias hacia una pobreza cada vez ms acentuada y un importante segmento de pobres que no tienen acceso a bienes ni servicios; otro sector menor, integrado por quienes han tenido oportunidades de estudio y empleo pero continan sometidos a un sistema que les impide aspirar a mayores privilegios y, por ltimo, un puado mnimo de la sociedad integrado por unas cuantas familias que lo poseen todo y quienes, adems de controlar la economa, tambin dirigen el rumbo de la poltica y con ello el destino de millones de ciudadanos.

Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com

