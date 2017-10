La deuda venezolana, las sanciones del Gobierno de Trump y la salida de la crisis desde una perspectiva revolucionaria

CADTM

Como una verdad de Perogrullo la crisis econmica que viene soportando la poblacin venezolana pareciera no tener salidas en el corto plazo. Peor an, tiende a agravarse no slo porque no se avizora una mejora en los precios del barril de petrleo a nivel internacional, sino que, aunado a ello, perviven por parte de los factores polticos y en especial por parte del gobierno, un discurso lleno de contradicciones con el quehacer concreto. Dicho discurso est sustentado en una supuesta guerra econmica que, a estas alturas del juego, genera profundas dudas, ya que una cosa es lo que ha venido planteando el gobierno como guerra econmica para buscar justificar tanto las debilidades como los errores del pasado reciente y del presente, asociados a la imposibilidad de haber generado las bases necesarias para construir una estructura econmica postcapitalista, postrentista y prosocialista, y otra muy diferente, son las amenazas de la administracin Trump, que han pasado del discurso a la accin . Con las Sanciones Ejecutivas impuestas el pasado 25 de agosto del presente ao, se genera una situacin que evidencia una poltica abiertamente injerencista y belicista, repudiable desde todo punto de vista, pero que indudablemente favorece al discurso del gobierno para evadir responsabilidades y encubrir la poltica econmica que, abiertamente, viene favoreciendo al capital internacional (caracterizado por una reconfiguracin de la geopoltica mundial y un nuevo reparto de los territorios y las riquezas de los pases). Un ejemplo de ello lo constituye, en nuestro caso, la poltica de las zonas econmicas especiales y en ella el Arco Minero del Orinoco.