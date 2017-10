Los fondos buitre siguen rondando sobre Blgica

CADTM

El 12 de julio de 2015, el Parlamento Federal, en un acto ejemplar, vot por unanimidad una ley contra los fondos buitre. Dos aos ms tarde, Blgica no ha terminado con estos depredadores de las finanzas porque su ley, si bien ha sido apoyada por la ONU, as como por ochenta organizaciones de la sociedad civil y ms de sesenta personalidades del mundo acadmico, parlamentario, sindical, asociativo, hoy se ve amenazada. NML Capital, un fondo buitre registrado en las Islas Caimn y encabezado por un multimillonario llamado Paul Singer, ha introducido un recurso ante la Corte Constitucional solicitando su anulacin, probando de esta manera, la eficacia de esta reglamentacin anti-fondos buitre.

Los fondos buitres son sociedades privadas que compran a precios irrisorios la deuda de los Estados en dificultad para luego, reclamar el pago en su valor original, al 100 %, ms los intereses y las penalizaciones. Nutrindose de las dificultades financieras de los pases, registran ganancias que representan, en promedio, de tres a veinte veces su inversin, lo que equivale a rendimientos de 300% a 2000% |1|.

Desde hace ms de veinte aos, los fondos buitre han causado cientos de millones de vctimas entre las poblaciones de Estados tan diversos como la Repblica Democrtica del Congo, Argentina, Zambia, Vietnam, Liberia o Grecia. Por ejemplo, Zambia pag 17,4 millones de dlares a los fondos Donegal por una deuda, que este ltimo, haba comprado por slo 3 millones de dlares. El monto pagado por Zambia representa las tres cuartos del presupuesto anual que haba sido previsto para la contratacin de profesores. En el caso del fondo buitre: NML Capital, que pretende, tambin, dictar leyes en Blgica, gan el premio mayor contra Argentina al obtener una ganancia de 1270% a expensas de la poblacin, incrementando, as, el peso de la deuda del pas.

Si bien, no ha sido objeto de un ataque de los fondos buitre sobre su deuda, Blgica ha sido su teatro de sus operaciones. Los Tribunales de Bruselas han sido atacados, en varias ocasiones, por los fondos buitre, que buscaban ejecutar en suelo belga sentencias dictadas en el extranjero, como la presentada en Nueva York condenando al Per al pago de 58 millones de dlares al fondo Elliot (del cual NML Capital es una de las subsidiarias) por una deuda comprada por slo 11 millones de dlares. Blgica ha sido inclusive una vctima colateral en 2007 cuando otro fondo buitre perteneciente al mismo Paul Singer confisc el dinero de la cooperacin al desarrollo belga que estaba destinado al Congo-Brazzaville, ejecutando una sentencia dictada en los Estados Unidos.

Para poner fin a este tipo de prcticas inmorales que privan a los pueblos de sumas esenciales para asegurarles una vida decente, el Parlamento ha legislado con la finalidad de limitar los montos que pueden recibir los fondos buitre ante los Tribunales belgas, siguiendo as varias recomendaciones de la ONU y de otras instancias tales como las Asambleas Parlamentarias del Consejo Europeo y de la Unin Europea frica Caribe Pacfico.

Concretamente, con esta ley, los fondos buitre no podrn recibir ms de lo que realmente pagaron para comprar la deuda del Estado atacado, incluso si han obtenido un veredicto favorable en el extranjero. Para limitar el monto, el Juez debe constatar, la reunin de, al menos, dos elementos de los cuales uno de ellos es obligatorio. Si se cumplen ambas condiciones, la ley considera que el acreedor pretende obtener una ventaja ilegtima y, por lo tanto, quedar privado del pago de la parte abusiva de su reclamacin.

El criterio obligatorio es la existencia de una desproporcin manifiesta entre el precio pagado por el fondo buitre al comprar la deuda y la suma que reclama. Como en el caso de Argentina, donde NML Capital obtuvo 2.426 millones de dlares por una deuda comprada por 177 millones. Es, precisamente, esta desproporcin comparable a la nocin de lesin , ya aplicable en el Derecho belga que explica los cuantiosos beneficios que obtiene. Adems, de este criterio obligatorio, el Juez debe tambin identificar la existencia de otra condicin descrita con precisin en la ley y que resulta caracterstica de la accin de los fondos buitre: el hecho de negarse a participar en la reestructuracin de la deuda; que compr los ttulos de deuda al Estado en el momento en que este se encontraba en incumplimiento de pago (default) o inminente impago; que est domiciliado en un paraso fiscal o incluso que el pago de los montos reclamados perjudicar las condiciones de vida de la poblacin.

Esta ley, limitada al territorio Blgica, es obviamente insuficiente para bloquear completamente a los fondos buitre. Sus ataques, incluso, se multiplicarn ya que todas las seales de alerta de una nueva crisis de la deuda en el Sur estn activadas... al menos que otras leyes equivalentes sean rpidamente adoptadas en tanto pases como sea posible. Esto es lo que piden los firmantes del Llamado Internacional para defender e internacionalizar la ley belga contra los fondos buitre.

Entre las firmas en Blgica, se encuentran organizaciones tan diversas como el CADTM, la FGTB, la CNE, Oxfam-Magasins du Monde, la Liga de los Derechos Humanos, FAIRFIN, el CNCD-11.11.11 y su homlogo flamenco, Quinoa, los Equipos populares, Bruxelles Laque, lInterfdration des Centres dinsertion socioprofessionnelle en la Regin Valonia. A nivel international han firmado Antoine Deltour (lnzador de alerta), Susan George, Adolfo Prez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Pierre Galand, Jean Ziegler, un antiguo Ministro de Paraguay y tambin eurodiputadas como Eva Joly, Marie-Christine Vergiat, la expresidenta del Parlemento griego Zo Konstantopoulou o universitarios como Thomas Piketty, James K Galbraith y el experto de la ONU sobre la temtica de la deuda.

Por consiguiente, Blgica an tiene un rol por jugar, el de promover su ley en el seno de las Naciones Unidas y de la Unin Europea. Algo que todava no ha hecho. Peor an, los representantes del Estado belga se abstienen o incluso votan contra las resoluciones de la ONU que atacan a los fondos buitre Paremos esta esquizofrenia!

Nota:

|1| Naciones Unidas, Informe del Comit Asesor del Consejo de Derechos Humanos, 20 de julio 2016, 33a sesin, documento A/HRC/33/54.

Traducido por Joaldo Dominguez

Original en francs: http://www.lalibre.be/debats/opinio ...

Renaud Vivien es miembro de las publicaciones Comisin de la Verdad Sobre la Deuda.

Fuente: http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitres-siguen-rondando