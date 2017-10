Los huracanes (y la deuda) arrasan el Caribe

La devastacin causada por los huracanes en Roseau, la capital de Dominica. WIKIMEDIA COMMONS

"Hemos perdido todo aquello que el dinero puede comprar y reponer", afirmaba Roosevelt Skerrit, el primer ministro de Dominica, donde el 98% de los inmuebles se encuentran siniestrados.

Dominica est ya altamente endeudada y el FMI haba incluido la isla en la lista de pases con alto riesgo de crisis de deuda incluso antes de que la devastacin causada por el huracn Mara tuviera lugar. Actualmente, se ha lanzado un llamamiento al Banco Mundial y al FMI solicitando que todos los acreedores concedan a los pases drsticamente afectados por los huracanes en las ltimas semanas la suspensin de sus pagos de deuda externa.



PROGRAMAS DE AUSTERIDAD

Huracanes como los que han azotado las costas ltimamente estn entre las razones por las cuales Dominica y otros pases del Caribe se encuentran ya altamente endeudados. Hace dos aos, sin ir ms lejos, Dominica fue golpeada por el huracn Erika que, segn las estimaciones, caus prdidas que se elevaron al 90% del PIB y que se cobr la vida de 30 personas.

El primer ministro de Antigua y Barbuda haba lanzado un llamamiento para que se cancelase la deuda externa del pas tras el paso del huracn Irma. Desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirm que los costes de reconstruccin tras la devastacin causada por el huracn Irma ascenderan a unos 250 milliones de dlares americanos, a saber, el 15% del PIB del pas o 2.500 dlares por habitante.

No obstante, los pases del Caribe forman parte de otros muchos pases cuyos problemas de endeudamiento han sido ignorados durante dcadas. En efecto, Jamaica ha venido atravesando una crisis de deuda externa desde la dcada de los 70 con reiteradas polticas gubernamentales de recortes que no han hecho ms que provocar el estancamiento de la economa. El programa econmico actual encomendado por el FMI para la isla incluye un ndice de austeridad ms de dos veces mayor que el que la eurozona le impuso a Grecia.

En el Caribe oriental, son numerosos los pases que han sufrido un desmoronamiento econmico en los aos 90 cuando las empresas estadounidenses echaron mano de la Organizacin Mundial del Comercio para conseguir que los pases de la UE importaran pltanos y azcar de los pases de Amrica Latina bajo las mismas condiciones que de los Estados del Caribe. Los pequeos productores caribeos se vieron incapaces de competir con las empresas estadounidenses en Amrica Latina y, como consecuencia, se destruy la produccin. A continuacin, estos Estados contrajeron deudas para intentar hacer frente a la situacin.



DEUDA COLONIAL En comparacin con las deudas financieras de los pases del Caribe, existen otras mucho mayores en el otro sentido. Una de ellas son las repercusiones econmicas del pasado colonial. Como me dijo un taxista cuando estuve en la isla de Granada en 2013 : "Inglaterra nos exprimi hasta la ltima gota durante aos sacando provecho de nuestro cacao y nuestra nuez moscada, enriquecindose mientras nosotros nos empobrecamos. Ya va siendo hora de que nos devuelvan parte de esa riqueza. Necesitamos que nos ayudis a conseguir cancelar la deuda".

Otra de las deudas son las consecuencias del cambio climtico. El calentamiento de los ocanos conlleva un aumento de la energa que desencadena la devastadora potencia de los huracanes, y aumentos del nivel del mar anteriores a que los huracanes viertan agua sobre la tierra. Las devastadoras consecuencias de las tormentas en el Caribe continuarn agravndose cada vez ms.

A largo plazo, para que la reconstruccin de estas islas sea posible, ser necesario que se conceda la cancelacin de la deuda externa y alcanzar as niveles de deuda sostenibles. Las ayudas para la reconstruccin deberan concederse como subsidios, no como prstamos, cuyas condiciones comerciales (ms adaptadas) ayudaran a estas economas a volverse autosuficientes. Dichos subsidios serviran de apoyo para adaptarse a los inevitables efectos del cambio climtico. Por otra parte, todos los habitantes del planeta deben aportar su grano de arena para reducir de manera drstica las emisiones de dixido de carbono y lograr as que el cambio climtico no se convierta en algo todava peor.

En estos instantes, Dominica, Antigua y Barbuda junto con otros pases necesitan toda la ayuda inmediata que se pueda reunir y la suspensin de los pagos de la deuda es lo mnimo que se les debera conceder.

