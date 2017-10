La ilegtima deuda oculta de Mozambique

El informe de la auditora sobre la deuda oculta de Mozambique (2 billones de dlares) realizada a peticin del fiscal general de Mozambique comenz a circular desde finales de junio de 2017, con varios meses de retraso. Slo las conclusiones estn, por el momento, disponibles. Son claras: ms all de los lmites planteados por la firma usamericana Kroll, una gran parte de estos emprstitos son ilegtimos.

Esta auditora fue exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar su apoyo presupuestario a las autoridades mozambiqueas, interrumpido en abril de 2016, cuando esta deuda 'oculta' fue descubierta.

Resumen de los episodios anteriores

En agosto de 2013 se cre la empresa Ematum (Empresa mozambiquea de Atn) por iniciativa de los servicios de la seguridad de Estado. Un mes ms tarde esta empresa pasa un pedido a las Construcciones mecnicas de Normanda (CMN), una subsidiaria de Privinvest, de 30 barcos, 24 barcos para la pesca de atn y 6 patrulleros, en un contrato valorado en 200 millones de euros.

Para financiar este pedido Ematum pide prestados, en forma de eurobonos, 500 millones de dlares al Crdit Suisse y 350 millones de dlares al segundo banco ruso VTB (banco pblico), con la garanta del gobierno mozambiqueo, entonces dirigido por Armando Guebuza. El total de estos prstamos representa alrededor de 6 % del PIB del pas.

El 5 de septiembre de 2013, tres ministros franceses, entre ellos Arnaud Montebourg, ministro de Recuperacin Productiva', se hicieron presentes en Cherburgo para la firma del contrato, presentado como salvador del astillero de Cherburgo, en crisis de pedidos y que se preparaba a establecer nuevas medidas de desempleo parcial. En noviembre, las CMN anunciaron que iban a subcontratar la construccin de 16 de los 30 barcos en Rumania. Su precio de coste es menos de la mitad de lo que cuesta en Francia (...) el recurso a esta subcontratacin en Rumania nos permiti proponer un precio global competitivo y garantizar as el empleo de nuestros 350 asalariados (sic), declara el presidente de las CMN, Pierre Balmer, Fue lo que Montebourg haba llamado el triunfo del made in Cherburgo y en consecuencia del made in France.

Nadie se mosquea sobre la financiacin (un prstamo de 850 millones de dlares para una factura de 200 millones de euros), nadie seala que las CMN se especializan en la construccin de barcos militares y no en los barcos pesqueros.

Este prstamo realizado a travs de Privinvest, sociedad domiciliada en los Emiratos rabes Unidos, y dirigida por el empresario francolibans Iskandar Safa, est dividido en varias cuotas, colocadas exitosamente ante importantes inversores de bonos, atrados por el 8,5% de rendimiento.

Entre 2013 y 2014 son en total cinco prstamos, por un importe global de 2 mil millones de dlares, que se suscribieron con los mismos bancos, por tres compaas, Ematum (850 millones de dlares), Mozambique Asset Management por 535 millones de dlares y Proindicus (622 millones de dlares), todas tres creadas por iniciativa de la seguridad de Estado, que no tiene ninguna experiencia de este tipo de prcticas. Estas compras correspondan a elementos de defensa costera: radares, drones Privinvest afirma que no haba ningn armamento incluido.

Reestructuracin

El gobierno de Mozambique fue obligado a reintegrar en su presupuesto la parte militar del prstamo Ematum (350 millones de dlares), creando as una primera nota falsa con los proveedores de fondos del pas (el FMI especialmente). Para stos, si el pas hace importantes gastos militares, ya no es necesario prestarle asistencia, iniciada en el momento de la iniciativa PPME (pases pobres muy endeudados) para la cual Mozambique fue uno de los primeros pases que alcanz el punto de culminacin. El pas as se benefici de una disminucin de su deuda pblica. Francia, nico pas europeo vecino de Mozambique, a travs de la isla de Mayotte, est muy interesada por las enormes riquezas gaseras y petrolferas del pas y por las necesidades de equipos de proteccin costera que se derivan. No es una casualidad si Mozambique fue el primer pas en firmar un contrato de desendeudamiento y desarrollo (C2D) con Francia |1|. Desde entonces las inversiones francesas estn experimentando un notable aumento. Una empresa francesa (Tereos) comparte con empresas sudafricanas el sector azucarero, segundo proveedor de empleo tras el sector pblico.

En 2016, las autoridades mozambiqueas tuvieron que reestructurar la deuda de Ematum para poder hacer frente a los plazos. 85% de los acreedores han aceptado un canje de ttulos muy interesantes para ellos, sus antiguos ttulos fueron reemplazados por bonos del Estado a 10 aos, con un rendimiento del 14,4%. Apenas unas horas despus de este acuerdo, se enteraron de la existencia de los prstamos ocultos de Proindicus y MAM. Desde entonces, en el mercado secundario, estos ttulos se venden alrededor del 75% de su valor nominal, es decir, un tipo de inters real del 19%. Con una madurez de 10 aos, estos valores sern liquidados en 2026, o sea cuando el pas afectar el beneficio de grandes inversiones realizadas en el sector del gas. En 2010, en efecto, 5 000 billones de metros cbicos de gas, fueron descubiertos en las costas del pas, ahora llamado 'pequeo Qatar' en el sector. Las vicisitudes de la deuda soberana no han calmado el ardor de los inversionistas en este sector, todas las transnacionales del sector siguen siendo parte del panorama (incluido Total). El primer acuerdo firmado compromete a ms de 7 mil millones de euros, es decir, ms de la mitad del presupuesto del pas. Y los beneficios para el pas se estiman a corto plazo a decenas de miles de millones, lo que provoc el anuncio hecho por las autoridades mozambiqueas, de la creacin de un fondo soberano dotado de un capital inicial de 350 millones de dlares.

Cules son las conclusiones de la auditora Kroll?

Sin poder acceder a todos los elementos, no facilitados por las empresas incriminadas, Kroll pone de relieve dos problemas principales: una sobrefacturacin escandalosa y una falta de justificantes para el dinero prestado.

As los barcos pesqueros entregados por las CMN, facturados a 20 millones de euros cada uno, se calculan en 1,8 millones de euros. Entregados, pero no utilizados, se oxidan en el puerto de Maputo, por falta de marineros formados. Un experto independiente, acreditado por Kroll cifra en 713 millones de dlares la diferencia entre el valor real de las entregas y el importe presupuestado.

Agregando el valor de los equipos suministrados, estimados por Kroll en 505 millones de dlares, y 200 millones de comisiones solo faltan 1,3 billones de dlares para justificar el importe de las sumas prestadas! Dnde pas esta suma? Probablemente compartida entre entregas de armas y lo que el informe llama el pequeo grupo de la seguridad de Estado, cuyos nombres estn ocultos en el informe de auditora (incluso si los nombres circulan en el lado de los servicios de seguridad).

Los auditores han orientado sus investigaciones hacia las cuentas del ex presidente de la Repblica, Armando Guebuza. Pero el actual presidente, Felipe Nyusi, anteriormente fue ministro de Defensa y por lo tanto, una de las tutelas de Ematum.

El informe seala tambin el importe de las comisiones embolsadas por los bancos y el proveedor, lo que representa un total de 200 millones de dlares (10% del total prestado). En la reestructuracin del crdito de Ematum, en 2016, de nuevo se pagaron 4,1 millones de dlares al Crdit Suisse como comisin.

Bancos poco cuidadosos

Los bancos implicados en este asunto no son vctimas, son cmplices. Segn los procedimientos de los que se dot, el Crdito suizo debe obtener luz verde del Banco de Mozambique y del tribunal administrativo. Adems, el banco debe informar al FMI antes de firmar el contrato.

Nada de eso se realiz, y sin embargo el prstamo se concedi. Las comisiones percibidas obviamente volvieron al banco poco cuidadoso de la legalidad.

En cuanto al FMI, si suspendi su ayuda al pas, se limit durante su visita en julio de 2017 a exigir la publicacin ntegra del informe Kroll.

Una deuda ilegtima

Para Joseph Hanlon, de la Open University, esta serie de fracasos es tan absurda que debera haber sido obvio para el Crdit Suisse, VTB y los otros prestamistas que este proyecto no era viable. Para l es claro que esta deuda es ilegtima. Los acreedores tienen, en efecto, una obligacin de vigilancia, es decir, negarse a prestar por razones que no sean pblicas al hacer prstamos a las instituciones estatales.

La garanta aportada por las autoridades de la poca es ilegal. La constitucin mozambiquea prev, en efecto, que solamente el parlamento puede aportar esta garanta. Por otra parte los importes garantizados sobrepasaban largamente los lmites mximos autorizados por las leyes de finanzas de 2013 y 2014. Adems, la persona encargada de emitir un dictamen sobre la garanta gubernamental de los prstamos Proindicus y MAM trabajaba un mes antes como director no ejecutivo de Ematum, con una remuneracin de 5.000 dlares al mes, de agosto de 2013 a julio de 2014

El Financial Times, en su editorial del 2 de julio, va en el mismo sentido, caracterizando estas deudas ocultas como odiosas.

El Parlamento valid estos prstamos, a posteriori, durante 2017. Esta decisin corre el riesgo de dificultar la renegociacin de estas deudas, ilegales e ilegtimas.

Desde entonces, Mozambique est sumido en una crisis financiera sin precedentes. La deuda pblica ha llegado ahora al 120 % del PIB. Incapaz de honorar sus reembolsos, el pas est en mora, de 60 millones de dlares, desde enero de 2017. El gobernador del banco central anunci que las deudas bilaterales y multilaterales seran cubiertas, pero que los acreedores de las deudas ocultas deberan aceptar una reestructuracin

Si la reestructuracin es del tipo de la propuesta a los acreedores de Ematum, comprometiendo los recursos futuros del gas, se har contra los intereses de la poblacin que se excluye de estos beneficios. El salario mnimo no agrcola asciende a 60 dlares al mes aproximadamente. Sin embargo es ella quien debe nuevamente, asumir el pago de esta deuda ilegtima, incluso reestructurada. Las responsabilidades de los acreedores son tales, los silencios cmplices de los pases proveedores de fondos, incluido el FMI, tan patentes, que la nica solucin, legtima es el repudio de esta deuda.

