"En la UE existe un mtodo ms directo de socavar la democracia: tomar decisiones en la troika no elegida"

Hay un proceso de distraccin en curso, tal vez slo un resultado natural de las propensiones de la figura en el centro del escenario y los que hacen el trabajo en la penumbra. En un nivel, las payasadas de Trump aseguran que la atencin se centre en l, cmo adquiera esta atencin importa poco. Quin recuerda siquiera la acusacin de que millones de inmigrantes ilegales votaron por Clinton , privando al pattico hombrecillo de su Gran Victoria? O la acusacin de que Obama haba pinchado las lneas telefnicas de la Trump Tower? Las demandas en s no importan realmente. Es suficientemente efectivo que la atencin se desve de lo que est sucediendo entre bastidores. All, fuera del centro de atencin, la franja ms salvaje del Partido Republicano est avanzando cuidadosamente con polticas diseadas para enriquecer a su verdadero electorado: la circunscripcin del poder privado y la riqueza, "los amos de la humanidad", tomando prestada la frase de Adam Smith.Estas polticas perjudicarn a la poblacin general, irrelevante, y devastarn a las generaciones futuras, pero eso importa poco a los republicanos. Han estado tratando de impulsar una legislacin similarmente destructiva durante aos. Paul Ryan, por ejemplo, hace tiempo que promulga su ideal de eliminar virtualmente el gobierno federal, aparte del servicio a sus patrocinadores, aunque, en el pasado, envolvi sus propuestas en hojas de clculo para que les parecieran raras a los comentaristas.

Ahora, mientras la atencin se centra en las ltimas locuras de Trump, la pandilla de Ryan y el poder ejecutivo estn metiendo leyes y rdenes que socavan los derechos de los trabajadores, paralizan las protecciones de los consumidores y daan gravemente a las comunidades rurales. Tratan de devastar los programas de salud, revocar los impuestos que pagan por ellos para enriquecer an ms a sus defensores y eviscerar la Ley Dodd-Frank, que impuso algunas restricciones muy necesarias al sistema financiero depredador que creci durante el perodo neoliberal.



Esto es solo una muestra de cmo la bola de demolicin est siendo empuada por el recin empoderado Partido Republicano. De hecho, ya no es un partido poltico en el sentido tradicional. Los analistas polticos conservadores Thomas Mann y Norman Ornstein han descrito esta maniobra, con mayor precisin, como una "insurgencia radical" que ha abandonado la poltica parlamentaria tradicional.

Gran parte de esto se lleva a cabo sigilosamente, en sesiones cerradas, con la menor relevancia pblica posible. Otras polticas republicanas, en cambio, son ms abiertas, como la retirada del acuerdo climtico de Pars, aislando as a los Estados Unidos como un Estado paria que se niega a participar en los esfuerzos internacionales para enfrentar el amenazante desastre ambiental. An peor, estn empeados en maximizar el uso de combustibles fsiles, incluyendo los ms peligrosos; proponen reglamentos de desmantelamiento o reducir drsticamente la investigacin y el desarrollo de fuentes alternativas de energa, que pronto sern necesarias para una supervivencia decente.



Las razones detrs de estas polticas son varias. Algunas son simplemente al servicio del electorado. Otras son de poca importancia para los "amos de la humanidad", pero estn diseadas para aferrarse a los segmentos del bloque de votacin que los republicanos han pavimentado, ya que las polticas republicanas se han desplazado hasta la derecha tan extrema que sus propuestas reales no atraeran a los votantes. Por ejemplo, el fin del apoyo a la planificacin familiar no es un servicio al electorado. De hecho, ese grupo puede apoyar principalmente la planificacin familiar. Pero la terminacin de ese apoyo apela a la base cristiana evanglica los votantes que cierran los ojos al hecho de que estn defendiendo efectivamente ms embarazos no deseados y, por lo tanto, aumentando la frecuencia del recurso al aborto, bajo condiciones dainas e incluso letales.



No toda la culpa debe recaer en el estafador que est nominalmente a cargo, en sus extravagantes nombramientos, o en las fuerzas del Congreso que ha desatado. Algunos de los desarrollos ms peligrosos de la era Trump se remontan a las iniciativas de Obama, iniciativas aprobadas, sin duda, bajo presin del Congreso Republicano.

Apenas se ha informado sobre la ms peligrosa de stas. Un estudio muy importante en el, publicado en marzo de 2017, revela que el programa de modernizacin de armas nucleares de Obama ha aumentado "el poder total de matar de las fuerzas de misiles balsticos estadounidenses existentes por un factor de aproximadamente tres, y crea exactamente lo que uno esperara ver si un Estado armado nuclear planeara tener la capacidad de luchar y ganar una guerra nuclear desarmando a los enemigos con un primer golpe sorpresa". Como sealan los analistas, esta nueva capacidad socava la estabilidad estratgica de la que la supervivencia humana depende. Y el escalofriante historial de los recientes desastres y el comportamiento imprudente de los lderes en los ltimos aos slo muestra cun frgil es nuestra supervivencia. Ahora este programa se est llevando adelante con Trump. Estos acontecimientos, junto con la amenaza de un desastre ambiental, proyectan una sombra oscura sobre todo lo dems, y apenas se discuten, mientras que la atencin es reclamada por las actuaciones del showman en el centro del escenario.

Si Trump tiene idea de lo que l y sus secuaces estn haciendo no est claro. Tal vez sea completamente autntico: un ignorante megalmano de piel fina cuya nica ideologa es l mismo. Pero lo que est ocurriendo bajo el gobierno del ala extremista de la organizacin republicana es demasiado evidente.



Ve alguna actividad inspiradora por parte de los demcratas o ha llegado la hora de empezar a pensar en la llegada de un tercer partido?

Hay mucho en lo que pensar. La caracterstica ms notable de las elecciones de 2016 fue la campaa de Bernie Sanders, que rompi el patrn establecido durante ms de un siglo de historia poltica de Estados Unidos. Un grupo importante de investigacin en ciencias polticas establece, convincentemente, que las elecciones estn, en general, compradas: el financiamiento de la campaa, por s solo, es un predictor notablemente bueno de elegibilidad, tanto para el Congreso como para la presidencia. Tambin predice las decisiones de los funcionarios electos. Correspondientemente, una mayora considerable del electorado aquellos que estn por debajo de la escala de ingresos son efectivamente marginados, en el sentido de que sus representantes no tienen en cuenta sus preferencias. En este sentido, no sorprende la victoria de una estrella de televisin multimillonaria con un respaldo sustancial de los medios de comunicacin: el respaldo directo del canal de cable lder, la Fox de Rupert Murdoch, y de la radio de alta influencia de la derecha; y con el indirecto pero prdigo respaldo del resto de los principales medios de comunicacin, que estaban fascinados por las payasadas de Trump y los ingresos publicitarios que se invirtieron.

La campaa de Sanders, por otra parte, rompi bruscamente con el modelo predominante. Sanders era apenas conocido. No tena prcticamente ningn apoyo de las principales fuentes de financiacin, fue ignorado o ridiculizado por los medios de comunicacin, y se etiquet a s mismo con la aterradora palabra socialista. Sin embargo, es ahora la figura poltica ms popular en el pas con un amplio margen.



Al menos, el xito de la campaa de Sanders demuestra que se puede buscar muchas opciones incluso en el marco de dos partidos estandarizados, con todas las barreras institucionales para liberarse de l. Durante los aos de Obama, el Partido Demcrata se desintegr a nivel local y estatal. El partido ya haba abandonado, en gran medida, a la clase obrera aos antes, y an ms con las polticas comerciales y fiscales de Clinton que socavaron la fabricacin estadounidense y el empleo bastante estable que haba proporcionado.



No nos encontramos ante una escasez de propuestas polticas progresistas. El programa desarrollado por Robert Pollin en su libro Greening the Global Economy es un enfoque muy prometedor. El trabajo de Gar Alperovitz, sobre la construccin de una autntica democracia basada en la autogestin de los trabajadores, es otra. Las implementaciones prcticas de estos enfoques e ideas relacionadas estn tomando forma de muchas maneras distintas. Las organizaciones populares, algunas de las cuales son resultado de la campaa de Sanders, estn, actualmente, activamente involucradas en aprovechar las muchas oportunidades que hay disponibles.



Al mismo tiempo, el marco preestablecido de dos partidos, aunque venerable, no est de ningn modo grabado en piedra. No es ningn secreto que, en los ltimos aos, las instituciones polticas tradicionales han estado declinando en las democracias industriales, bajo el impacto de lo que se llama "populismo". Este trmino se utiliza de manera algo vaga para referirse a la ola de descontento, enfado y falta de respeto por las instituciones que han acompaado el asalto neoliberal de la generacin pasada, lo que condujo al estancamiento de la mayora junto a una espectacular concentracin de riqueza en manos de unos pocos.

La democracia funcional se erosiona como un efecto natural de la concentracin del poder econmico, que se traduce al mismo tiempo en poder poltico por medios familiares, pero tambin por razones ms profundas y ms fundamentadas. La pretensin doctrinal es que la transferencia de la toma de decisiones del sector pblico al "mercado" contribuye a la libertad individual, pero la realidad es diferente. La transferencia viene dada de las instituciones pblicas, en las que los votantes tienen algo que decir, si es que la democracia funciona, a las tiranas privadas las corporaciones que dominan la economa en las que los votantes no tienen nada que decir. En Europa existe un mtodo an ms directo de socavar la amenaza de la democracia: tomar decisiones cruciales en manos de la troika no elegida el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisin Europea que presta atencin a los bancos del Norte y a la comunidad acreedora, no a la poblacin votante.



Estas polticas se dedican a asegurar que esa sociedad ya no exista, la famosa descripcin de Margaret Thatcher del mundo que ella percibi o, ms exactamente, esperaba crear: una donde no hay sociedad, slo individuos. Esta fue la parfrasis involuntaria de Thatcher de la amarga condena de Marx a la represin en Francia, que dej a la sociedad como un "saco de patatas", una masa amorfa que no puede funcionar. En el caso contemporneo, el tirano no es un gobernante autocrtico en Occidente al menos sino concentraciones de poder privado.

El colapso de las instituciones gobernantes centristas ha sido evidente en las elecciones: en Francia a mediados de 2017 y en Estados Unidos unos meses antes, donde los dos candidatos que movilizaron a las fuerzas populares fueron Sanders y Trump, aunque Trump no perdi tiempo en demostrar la fraudulencia de su "populismo" asegurando rpidamente que los elementos ms duros del antiguo establishment estaran firmemente instalados en el poder en el exuberante "pantano" [Nota de El Salto: trmino con el que Trump se refiri en campaa a la burocracia del Gobierno federal].



Estos procesos podran conducir a una ruptura del rgido sistema estadounidense de Gobierno de partido nico con dos facciones rivales, con diferentes bloques electorales a lo largo del tiempo. Podran proporcionar una oportunidad para que surja un verdadero "partido popular", un partido donde el bloque de votacin es el electorado real, y los valores rectores merezcan respeto.



El primer viaje al extranjero de Trump fue a Arabia Saudita. Qu significado ve usted en eso, y qu supone para las polticas ms amplias de Oriente Medio? Y qu opina de la antipata de Trump hacia Irn?

Arabia Saud es el tipo de lugar donde Trump se siente como en casa: una dictadura brutal, miserablemente represiva (notoriamente por los derechos de las mujeres, pero en muchas otras reas tambin), el principal productor de petrleo (actualmente superado por los Estados Unidos), y con mucho dinero. El viaje produjo promesas de ventas masivas de armas alegrando mucho a sus defensores y vagas indicaciones de otros regalos sauditas. Una de las consecuencias fue que a los amigos saudes de Trump se les dio luz verde para intensificar sus desgraciadas atrocidades en Yemen y para disciplinar a Qatar, que ha sido una sombra demasiado independiente de los amos saudes. Irn es un factor all. Qatar comparte un campo de gas natural con Irn y tiene relaciones comerciales y culturales con l, mal consideradas por los saudes y sus asociados profundamente reaccionarios.



Irn ha sido considerado durante mucho tiempo por los lderes de EE UU, y por los comentaristas de los medios de comunicacin de los EE UU, como extraordinariamente peligroso, quizs el pas ms peligroso del planeta. Esto se remonta ms all de Trump. En el sistema doctrinal, Irn es una amenaza dual: es el principal partidario del terrorismo y sus programas nucleares plantean una amenaza existencial a Israel, posiblemente al mundo entero. Es tan peligroso que Obama tuvo que instalar un sistema avanzado de defensa area cerca de la frontera rusa para proteger a Europa de las armas nucleares iranes que no existen, y que, en cualquier caso, los lderes iranes utilizaran slo si poseyesen un deseo de ser incinerados al instante a cambio.



Ese es el sistema doctrinal. En el mundo real, el apoyo iran al terrorismo se traduce en el apoyo a Hezbol, cuyo principal crimen es que es el nico elemento disuasorio para otra invasin israel destructiva del Lbano, y para Hams, que gan unas elecciones libres en la Franja de Gaza, un crimen que instantneamente provoc duras sanciones y llev al gobierno estadounidense a preparar un golpe militar. Es cierto que ambas organizaciones pueden ser acusadas de actos terroristas, aunque nunca cerca de la cantidad de terrorismo que proviene de la participacin de Arabia Saudita en la formacin y acciones de las redes yihadistas.



En cuanto a los programas de armas nucleares de Irn, la inteligencia estadounidense ha confirmado lo que cualquiera puede fcilmente averiguar por s mismo: si existen, forman parte de la estrategia disuasoria de Irn. Tambin hay que tener en cuenta el hecho inconfundible de que cualquier preocupacin por las armas de destruccin masiva iranes podra ser aliviada escuchando y dando relevancia al llamado de Irn a establecer una zona libre de armas de destruccin masiva en el Medio Oriente. Esta zona est fuertemente respaldada por los Estados rabes y la mayor parte del resto del mundo y est bloqueada, principalmente, por los Estados Unidos, que desea proteger las capacidades de las armas de destruccin masiva de Israel.

Dado que el sistema doctrinal se desmorona al inspeccionarlo, nos queda la tarea de encontrar las verdaderas razones de la animosidad estadounidense hacia Irn. Las posibilidades son fcilmente interpretables. Estados Unidos e Israel no pueden tolerar una fuerza independiente en una regin que ellos toman como suya por derecho. Un Irn con un elemento de disuasin nuclear es inaceptable para los estados canallas que quieren arrasar lo que les apetezca en todo Oriente Medio. Pero hay ms que aadir. No se puede perdonar a Irn por haber derrocado al dictador instalado por y desde Washington en un golpe militar en 1953, un golpe que destruy el rgimen parlamentario de Irn y su inadmisible creencia de que Irn poda tener algn derecho sobre sus propios recursos naturales. El mundo es demasiado complejo para cualquier descripcin simple, pero esto me parece el ncleo de la historia.



Tampoco hara dao recordar que, en las ltimas seis dcadas, apenas un da ha pasado en el que Washington no atormente a los iranes. Despus del golpe militar de 1953, Estados Unidos apoy a un dictador que Amnista Internacional describi como un importante violador de los derechos humanos fundamentales. Inmediatamente despus de su derrocamiento lleg la invasin de Irn por parte de Saddam Hussein, apoyada por los EE UU, algo que no es un asunto menor. Cientos de miles de iranes fueron asesinados, muchos por armas qumicas. El apoyo de Reagan a su amigo Saddam fue tan extremo que cuando Iraq atac a un buque estadounidense, el USS Stark, matando a 37 marineros estadounidenses, recibi slo un leve toque en la mueca como respuesta. Reagan tambin busc culpar a Irn por los horrendos ataques de Saddam a los kurdos iraques.



Eventualmente, los Estados Unidos intervinieron directamente en la guerra entre Irn e Iraq, llevando a la amarga capitulacin de Irn. Despus, George H. W. Bush invit a ingenieros nucleares iraques a los Estados Unidos para una formacin avanzada en la produccin de armas nucleares, una amenaza extraordinaria para Irn, aparte de sus otras implicaciones. Y, por supuesto, Washington ha sido la fuerza impulsora de duras sanciones contra Irn que continan hasta nuestros das.



Trump, por su parte, se ha unido a los dictadores ms duros y ms represivos al gritar las imprecaciones contra Irn. Al mismo tiempo, Irn celebr elecciones durante su viaje extravagante en el Oriente Medio, una eleccin que, por defectuosa que sea, sera impensable en la tierra de sus anfitriones saudes, que tambin son fuente del islamismo radical que est envenenando la regin. Pero el nimo de Estados Unidos contra Irn va mucho ms all de Trump mismo. Incluye a aquellos considerados como los "adultos" en la administracin de Trump, como James "Perro Loco" Mattis, el secretario de Defensa. Y se extiende en un largo camino hacia el pasado.



Cules son las cuestiones estratgicas que afectan a Corea? Se puede hacer algo para desactivar el creciente conflicto?

Corea ha sido un problema sustancial desde el final de la II Guerra Mundial, cuando las esperanzas de los coreanos para la unificacin de la pennsula fueron bloqueadas por la intervencin de las grandes potencias, donde los Estados Unidos tienen la principal responsabilidad.



La dictadura norcoreana bien podra ganar el premio por la brutalidad y la represin, pero est buscando, en cierta medida, llevar a cabo el desarrollo econmico, a pesar de la carga abrumadora que tiene su enorme sistema militar. Ese sistema incluye, por supuesto, un creciente arsenal de armas nucleares y misiles, que representan una amenaza para la regin y, a largo plazo, para los pases de ms all, pero su funcin es de disuasin, algo que es poco probable que el rgimen norcoreano abandone mientras siga bajo amenaza de destruccin.

Hoy, se nos ensea que el gran desafo que enfrenta el mundo es saber cmo obligar a Corea del Norte a congelar estos programas nucleares y de misiles. Tal vez deberamos recurrir a ms sanciones, ciberguerra, intimidacin; al despliegue del sistema antimisiles de la Defensa de rea de Alta Altitud Terminal (THAAD), que China considera una grave amenaza para sus propios intereses; tal vez incluso atacar directamente a Corea del Norte que, se entiende, provocara represalias por parte de artillera masiva, devastando Sel y gran parte de Corea del Sur incluso sin el uso de armas nucleares.



Pero hay otra opcin, que parece ignorada: simplemente podramos aceptar la oferta de Corea del Norte de hacer lo que estamos exigiendo. China y Corea del Norte ya han propuesto que Corea del Norte congele sus programas nucleares y de misiles. La propuesta, sin embargo, fue rechazada de inmediato por Washington, tal como lo haba sido dos aos antes, porque incluye un quid pro quo: hace un llamamiento a los Estados Unidos para que detenga sus amenazantes ejercicios militares en las fronteras de Corea del Norte, incluyendo simulacros de bombardeos de B-52.

La propuesta chino-norcoreana no es nada irracional. Los norcoreanos recuerdan bien que su pas fue aplastado literalmente por los bombardeos estadounidenses, y muchos pueden recordar cmo las fuerzas estadounidenses bombardearon grandes presas cuando ya no quedaban otros blancos. Haba informes optimistas en publicaciones militares americanas sobre el emocionante espectculo de una enorme inundacin de agua que aniquilaba los cultivos de arroz de los que depende "el asitico" para sobrevivir. Son muy dignos de leer, una parte til de la memoria histrica.



El ofrecimiento de congelar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte a cambio de poner fin a acciones altamente provocativas en la frontera de Corea del Norte podra ser la base de negociaciones ms profundas que podran reducir radicalmente la amenaza nuclear e incluso poner fin a la crisis de Corea del Norte. Contrariamente a muchos comentarios encendidos, hay buenas razones para pensar que tales negociaciones podran tener xito. Sin embargo, aunque los programas de Corea del Norte se describen constantemente como la mayor amenaza que enfrentamos, la propuesta entre China y Corea del Norte es inaceptable para Washington y es rechazada por los comentaristas estadounidenses con una unanimidad impresionante. Esta es otra entrada en el registro vergonzoso y deprimente de la preferencia, casi por acto reflejo, por la fuerza cuando las opciones pacficas pueden estar disponibles.

Las elecciones de Corea del Sur de 2017 pueden ofrecer un rayo de esperanza. El recin elegido presidente Moon Jae-in parece dispuesto a revertir las duras polticas de confrontacin de su predecesor. Ha pedido explorar las opciones diplomticas y dar pasos hacia la reconciliacin, lo que sin duda es una mejora en comparacin con los gestos amenazantes, que podran llevar a un verdadero desastre.



En el pasado, ha expresado su preocupacin por la Unin Europea. Qu cree que pasar cuando Europa se separe ms de los Estados Unidos y Gran Bretaa?

La UE tiene problemas fundamentales, sobre todo teniendo una moneda nica sin una unin poltica. Tambin tiene muchas caractersticas positivas. Hay algunas ideas sensatas dirigidas a salvar lo que es bueno y mejorar lo que es daino. La iniciativa DiEM25 de Yanis Varoufakis para una Europa democrtica es un enfoque prometedor.



Gran Bretaa ha sido a menudo un sustituto de Estados Unidos en la poltica europea. El Brexit podra animar a Europa a asumir un papel ms independiente en los asuntos mundiales, un curso que podra ser acelerado por las polticas de Trump que cada vez nos aslan ms del mundo. Mientras l grita en voz alta y agita un palo enorme, China podra tomar la delantera en las polticas energticas globales a la vez que extender su influencia al oeste y, finalmente, a Europa, basndose en la Organizacin de Cooperacin de Shanghai y la Nueva Ruta de la Seda.

El hecho de que Europa pueda convertirse en una "tercera fuerza" independiente ha sido motivo de preocupacin para los planificadores estadounidenses desde la II Guerra Mundial. Desde hace mucho tiempo se ha discutido algo como una concepcin gaullista de Europa desde el Atlntico hasta los Urales o, en aos ms recientes, la visin de Gorbachov de una Europa comn de Bruselas a Vladivostok.



Pase lo que pase, Alemania conservar un papel dominante en los asuntos europeos. Es sorprendente escuchar a una conservadora canciller alemana, Angela Merkel, dando conferencias a su contraparte estadounidense sobre derechos humanos, y tomando la iniciativa, al menos por un tiempo, de afrontar la cuestin de los refugiados, la profunda crisis moral de Europa. Por otra parte, la insistencia de Alemania en la austeridad y la paranoia sobre la inflacin y su poltica de promocin de las exportaciones, limitando el consumo interno, tiene no poca responsabilidad en los problemas de la situacin econmica europea, en particular la grave situacin de las economas perifricas. En el mejor de los casos, sin embargo, lo cual no est ms all de la imaginacin, Alemania podra influir en Europa para convertirse en una fuerza generalmente positiva en los asuntos mundiales.



Qu es lo que piensa del conflicto entre la administracin de Trump y las comunidades de inteligencia de Estados Unidos? Cree en el "Estado profundo"?

Hay una burocracia en la seguridad nacional que ha persistido desde la II Guerra Mundial. Y los analistas de seguridad nacional, de dentro y fuera del gobierno, se han horrorizado por muchas incursiones salvajes de Trump. Sus preocupaciones son compartidas por los expertos altamente crebles quienes ajustaron el Reloj Doomsday (Da del Juicio Final), adelantado a dos minutos y medio antes de medianoche tan pronto como Trump se hizo con el cargo lo ms cercano que se ha estado de un desastre mundial desde 1953, cuando EE UU y la Unin Sovitica hicieron explotar armas termonucleares. Pero veo pocos indicios de que vaya ms all, que haya una conspiracin secreta del "estado profundo".



Para concluir, mientras esperamos su 89 cumpleaos, me pregunto: tiene una teora de la longevidad?

S, es simple, de verdad. Si usted est montando en bicicleta y no desea caerse, tiene que seguir pedaleando rpido.

