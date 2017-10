Ms de cien organizaciones solicitan intervencin del Comit Internacional de la Cruz Roja en Marruecos

Sahara Press Service

Ms de un centenar de organizaciones han enviado una carta al presidente del Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR), S.E. Seor Peter Maurer donde denuncian las violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra en el Shara Occidental (en particular Artculo 76) y pide al CICR que garantice el respeto de dicha Convencin por el Reino de Marruecos.

Las organizaciones firmantes solicitan al seor Presidente del CICR, que enve tan pronto como sea posible una delegacin a los lugares de detencin de los 19 presos polticos del grupo Gdeim Izik, condenados a duras sentencias a raz de las manifestaciones pacficas de miles de saharauis en los zonas ocupadas del Sahara Occidental en 2010

Texto Integro de la Carta.

S.E. Seor

Peter Maurer

Presidente

Comit Internacional de la Cruz Roja

19 Avenue de la Paix

1202 Ginebra

Ginebra, 2 de Octobre 2017

Carta abierta sobre la situacin de los presos saharauis en los lugares de detencin en el Reino de Marruecos

Seor Presidente,

Por la presente, las organizaciones abajo firmantes desean llamar su atencin sobre la situacin de 19 defensores de los Derechos Humanos, originarios del Territorio no autnomo del Sahara Occidental, detenido despus de haber sido condenado a duras penas por el Tribunal de Apelacin de Rabat el 19 de julio en el juicio llamado de Gdeim Izik.

Se pronunciaron estas condenas al trmino de un proceso no equitativo, marcado notablemente por la consideracin de las confesiones firmadas bajo tortura. Juntamente a otros cinco activistas saharauis liberados, los 19 defensores de los Derechos Humanos fueron sentenciados a penas similares el 17 de febrero de 2013 por el Tribunal Militar Permanente de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

Solamente bajo presin internacional, especialmente del Comit de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Tribunal de Casacin anul el 27 de julio de 2016 la primera sentencia.

Ms all de las numerosas irregularidades de procedimiento y violaciones de los principios reconocidos internacionalmente sobre el derecho a un juicio justo, aqu denunciamos violaciones de la Cuarta Convencin de Ginebra.

Recordamos, por una parte, que el Sahara Occidental fue reconocido por la Asamblea General de la ONU desde diciembre de 1963 como un territorio no autnomos al cual, por lo tanto, se aplica la resolucin 1514 (XV) de la Asamblea y por otra parte, es el nico territorio no autnomo que no tiene, desde febrero de 1976, una Potencia Administradora reconocida internacionalmente.

Recordamos tambin que el 6 de noviembre de 1975, el Reino de Marruecos ha invadido militarmente y posteriormente ocup la mayor parte de dicho territorio no autnomo, iniciando un conflicto armado con el Frente Popular de Liberacin de Saguia de el-Hamra y de Ro de Oro, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como representante del pueblo del Shara Occidental. El conflicto se congel con el alto el fuego que comenz el 6 de septiembre de 1991.

En este contexto, se debe considerar los individuos detenidos, juzgados y condenados en relacin con los hechos ocurridos durante la manifestacin pacfica en 2010 en el rea de desierto llamado de Gdeim Izik, llamando a la organizacin de un referndum de autodeterminacin, como personas protegidas en conformidad con el artculo 4 de la Cuarta Convencin de Ginebra.

En la noche entre el viernes, 15 de septiembre y sbado 16, 18 de los detenidos fueron trasladados desde la prisin de El Aarjat para diferentes lugares de detencin en el territorio del Reino de Marruecos. Solamente Naama Asfari se qued en la prisin dEl Aarjat.

Por lo tanto, las organizaciones firmantes denuncian la violacin del artculo 76 de la Cuarta Convencin y solicitan respetuosamente, seor Presidente, que enve tan pronto como sea posible una delegacin a los lugares de detencin de los 19 condenados (que aparecen en la nota nm. 1), en conformidad con el artculo 143 de la Convencin, y que invite al Reino de Marruecos a respetar las Convenciones de Ginebra al que adhiri en 1956.

Le rogamos aceptar, Seor Presidente, la expresin de nuestra ms alta consideracin.

Fuente: http://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/10/09/11381.html