Un antiguo seor de la guerra, candidato en las primeras elecciones en Liberia sin asistencia de la ONU

The Guardian

El domingo a medianoche, mientras Liberia se prepara para votar al sucesor de la primera presidenta del continente africano, un seor de la guerra rebelde llega a su residencia en Monrovia, donde un par de amenazantes leones de cemento le dan la bienvenida.

Prince Johnson, el antiguo lder rebelde que orden el asesinato del presidente Samuel Doe en 1990 y se grab bebiendo cerveza mientras vea como le cortaban la oreja al presidente, acaba de cerrar su campaa presidencial en sus bastiones rurales en la regin noreste de Nimba.

En las ltimas elecciones, celebradas en 2011, Johnson jug un papel fundamental al apoyar a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf en la ltima vuelta. Esta vez, sin embargo, cree que l podra ganarlas. "No veo porque debera ser 'creador de reyes' y no rey", sostiene. Sentado en su desgastado escritorio en el porche, acapara la atencin de todos. Lleva un elegante traje rosa y verde y un sombrero rojo con borlas. Mientras, los gallos pasean por el jardn.

No todos los protagonistas de la sangrienta guerra civil de Liberia siguen rondando. El ms infame de ellos, Charles Taylor, est en la prisin de Frankland, en el condado de Durham, Reino Unido. Pero algunos estn estn sacando provecho de sus actividades durante la guerra. O negndolas. O ambas.

La historia y la tradicin juegan un papel importante en las elecciones de este martes, aunque el 20% de los votantes tiene entre 18 y 24 aos y son demasiado jvenes como para recordar la guerra. En una encuesta que seguramente se mantenga hasta la segunda vuelta, los apoyos y alianzas polticas marcarn la diferencia; y estas estn a menudo determinadas por el pasado.

Uno de los efectos secundarios de esto es que, a pesar de los 12 aos en el poder de Sirleaf, solo hay una mujer entre los 20 candidatos a la presidencia. "De los 170 aos que tiene este pas, los hombres han gobernado durante 158", afirma esa candidata, MacDella Cooper. "El pas se ha acostumbrado al liderazgo de los hombres".

Alianzas y candidatos inesperados

Entre el resto de candidatos, el exguerrillero Johnson asegura que George Weah, antigua estrella del ftbol liberiano, le ha ofrecido una alianza. "George Weah vino a m y me dijo que me dara un milln de dlares liberianos [10.500 euros]. 'Quiero que seas mi compaero', me dijo". Johnson cuenta que su respuesta fue: "George, eres un chico pequeo, yo llevo aqu mucho tiempo".

"George Weah no tiene nada que ofrecer. Sabe de ftbol, pero puede administrar los recursos del pas? No. Este pas necesita un hombre duro y disciplinado, un hombre que utilice la ley para traer el cambio", sostiene Johnson.

En su lugar, Weah ha formado equipo con la exmujer de Taylor, Jewel Howard-Taylor, y Johnson ha rechazado la idea de apoyarle a l o al actual vicepresidente, Joseph Boakai, prefiriendo reforzar su base en Nimba.

"Prince Johnson hace creer a la gente de Nimba que este pas puede volver a la guerra y que l ser quien les salve si esto ocurre", asegura el analista poltico Ibrahim al Bakri Nyei. Pero todos estn utilizando estas tcticas, sostiene. "Descontentos con las polticas del Gobierno, la gente sigue creyendo que la situacin econmica con Charles Taylor no era tan mala como lo es ahora. Jewel Howard-Taylor aprovecha estas frustraciones para hacer creer a la gente que Charles Taylor era un libertador".

Johnson no ve que su pasado sea un problema. "Los liberianos, por naturaleza, son personas que perdonan", asegura. "Mira, la guerra civil enfrent en un principio a la tribu de Samuel Doe y mi tribu, pero todos nos hemos reconciliado. No tienen razones para no perdonar. Tienen todas las razones para perdonar, porque ellos fueron los que empezaron el problema", aade.

Por una votacin pacfica

Estas son las primeras elecciones que Liberia gestiona por s misma y sin la ayuda de la ONU. "Estoy hecho polvo", suspira el jefe de la polica de Liberia, Gregory Coleman, mientras se deja caer sobre su sof de cuero en el cuartel general de la polica la noche anterior a las elecciones. "Nosotros estamos en el asiento del conductor y la ONU, sentada atrs mirando".

"Con los aos, la gente se ha acostumbrado a ver a la polica como un arma del Gobierno que se utiliza en su contra y no como una herramienta del Estado imparcial, neutral y accesible para todos. Esta vez estamos preparados para hacerlo bien", asegura Coleman.

En un mensaje a la nacin emitido el lunes por la noche, Sirleaf inst a la gente a votar de forma pacfica. "Por primera vez en tres generaciones transferiremos democrtica y pacficamente la autoridad presidencial de un lder electo a otro", record. "Debemos respetar el resultado de las elecciones que declare la Comisin Nacional de Elecciones. El mundo nos estar mirando, sintmonos y hagmosles sentirse orgullosos", aadi.

Como han hecho desde el fin de la guerra, un grupo de mujeres acamp el lunes al costado de una de las carreteras con ms actividad de Monrovia rezando por la paz. Despus, la polica hizo maniobras con sus antidisturbios por si acaso las elecciones se volvan violentas, provocando un desvo del ruidoso trfico.

Escuchando OK Fm en sus vehculos y autobuses, los liberianos cantan la letra rtmica de una cancin que se hizo popular al terminar la guerra. "Si sabes la respuesta, di s. S. La guerra no es la respuesta, di no. No".

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

