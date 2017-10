Portugal tras las elecciones municipales

Un pas ms tranquilo

Tena razn Jernimo de Sousa, dirigente del PCP, cuando el domingo por la maana sugiri prudencia con las lecturas nacionales de las elecciones municipales. Si las elecciones, todas, miden la temperatura y la relacin de fuerzas, cada una lo hace de acuerdo con sus peculiaridades: en los municipios, se miden los poderes y las fuerzas locales que importan a los ciudadanos, a los partidos y al futuro inmediato.

En primer lugar, la reduccin de la abstencin es una buena seal, pero an es demasiado grande y siempre hay muchas lgrimas de cocodrilo. Ni los censos electorales estn actualizados, y por lo tanto sobrestiman la abstencin, ni el sistema poltico ha sido capaz de crear la confianza y la movilizacin que requiere la democracia.



En segundo lugar, la derrota de algunos candidatos populistas (Valentine, Narciso), aunque Isaltino ha ganado. Como se esperaba. El experimento de extrema derecha del PSD en Loures termina en fracaso, como se haba previsto, y la cada del PSD a nivel nacional arrastra a todas sus candidatos - es decir, vamos a tener ms ensayos tipo Andr Ventura en el futuro porque la derecha se ha radicalizado en su exasperacin.



En tercer lugar, el PSD cae y PS gana. En Lisboa y Oporto, el PSD ronda el 10%, mientras que el PS refuerza su mayora municipal. Para Passos Coelho, dirigente del PSD, es un reto difcil, porque fue l quien eligi a los candidatos y quien pens que comovera al pas arrastrando su despecho por haber sido derrotado.



En cuarto lugar, Moreira gana en Oporto, aunque perjudicado por su pose de sobrado. Tiene un problema: los dos sondeos sucesivos de la Universidad Catlica estaban completamente fuera del margen de error y, al ser un estmulo evidente para la campaa del PS, estaban bajo sospecha. Recuerdo casos similares, ninguno tan grotesco.



En quinto lugar, el CDS gana al PSD en Lisboa y eso era lo que le importaba a Asuncin Cristas, su candidato. Por lo tanto, se ayuda a s mismo y ayuda al centro y a la izquierda: ha quemado el barco de la coalicin de derechas en 2019.



En sexto lugar, el PCP asegura su peso municipal mayoritario en regiones importantes. Era importante para confirmar su orientacin y para su trabajo de implantacin.



En sptimo lugar, el Bloco de Esquerda sube en todo el pas, gana donde ms necesitaba ganar, con la eleccin de mas consejeros municipales en Lisboa y otras ciudades en las que ser crucial para las mayoras locales. Tngase en cuenta que en Lisboa se arriesg con un candidato poco conocido, pero que se mostr seguro y movilizador. Si hay una leccin para el partido es que se refuerza abrindose y renovndose.



En octavo lugar, la vida cambia en muchos ayuntamientos. Fernando Medina, candidato del PS en Lisboa, tiene que llegar a un acuerdo con la izquierda, incluso ganando cmodamente, y las negociaciones sern difciles. El PCP deber hacer alianzas a izquierda en varios ayuntamientos. Y el Bloco tiene que organizar un trabajo sistemtico en los gobiernos locales, porque a partir de ahora disputar la mayora en varios ayuntamientos. Si, en general, la confluencia mayoritaria PS-BE-PCP sale reforzada dada la derrota de la derecha, tambin es verdad que va a tener mucho trabajo, lo que requiere mucha negociacin y crear tensin. As es la vida, como dijo un ex primer ministro, y va bien.





Fuente original: http://www.sinpermiso.info/textos/portugal-un-pais-un-poco-mas-tranquilo-tras-las-elecciones-municipales

Francisco Lou catedrtico de economa de la Universidad de Lisboa, ex parlamentario y miembro del Bloco de Esquerda, actualmente es Consejero de Estado.