Sin inversin social, no hay paz que valga

Insurreccin

A la hora de justificar el menguado Presupuesto General de la Nacin (PGN) para el 2018, el mismo Santos seal que ya que la economa va mal; el pueblo colombiano tiene que apretarse otra vez el cinturn, esta vez resignndose a la miseria del gasto social para el 2018.



El presupuesto del posconflicto?



Bastante bochornoso es para un presidente que asegura estar construyendo la paz de Colombia, tener que justificar la rebaja del presupuesto pblico, en los sectores que dinamizaran la construccin de la paz con transformaciones sociales.



Son indignante las rebajas del presupuesto en Ciencia y Tecnologa (41.6%), Recreacin y Deporte (70%), Agricultura (28.7%) y Ambiente (18%), cultura (13,7%). Mientras el sector de Defensa que se ha encargado de perseguir y asesinar lderes sociales, merece un aumento de un 5.4%. Indignante tambin, que los gastos de funcionamiento del Estado represivo sigan siendo intocables y, que el pago de la deuda externa sea ms grande que la inversin en el futuro de los colombianos.



Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, videos, movilizaciones, protestas y eventos especializados de ambientalistas, cientficos, deportistas, estudiantes, artistas y personas de toda Colombia, que no comprendemos como un pas que se supone est en proceso de reconciliacin nacional, no cuenta con los recursos para la inversin social, y ms irnico an; Ni siquiera para implementar el acuerdo de desarme de las FARC, que ya cumplieron con la entrega de armas y de los recursos, mientras que el gobierno no les ha cumplido ni el 15% de lo pactado.



El modelo econmico del presupuesto



Al analizar el presupuesto para el 2018, presentado por el presidente al parlamento, se evidencia la contradiccin de un pas ilusionado con las transformaciones sociales y, la realidad del fortalecimiento del aparato represivo del Estado, a costas del conjunto de la inversin social. La Primera conclusin, es que se prioriza los gastos en la represin social.



De igual manera, el intocable pago de la deuda externa, demuestra las reales intenciones detrs del deterioro de la inversin: asegurar a toda costa la confianza inversionista, manteniendo a Colombia en un concepto favorable de las aseguradoras de riesgos, en otras palabras asegurarle a los capitales transnacionales, que pase lo que pase con las finanzas de este pas, pueden seguir manteniendo su tasa de ganancia. El presupuesto para la deuda nunca va a ser reevaluado, pues Colombia cuenta con la ley de sostenibilidad fiscal, que seala que antes de cubrir cualquier derecho de los colombianos, la prioridad del gobierno es cumplir con las deudas extranjeras, esta es la Segunda conclusin.



Pero an si no existiera la sostenibilidad fiscal, ni siquiera las preferencias por el pago de la deuda, la oligarqua dira que el presupuesto tiene que bajar porque no se han recolectado los impuestos suficientes. La reforma tributaria, que deba servir para incrementar el presupuesto de 2018, apenas aumenta el recaudo en 1%, lo que demuestra que es una reforma errnea. La eliminacin de los impuestos para los ricos y las empresas: el impuesto a la riqueza, la sobretasa y el impuesto al patrimonio son las verdaderas razones de que no haya suficientes ingresos en el pas, como tambin lo es el rechazo a la construccin de una industria pblica nacional. El sistema tributario colombiano rebaja los impuestos a los ricos y los aumenta a los pobres, esta es la Tercera conclusin.



La economa que se encuentra en los clculos de los empresarios y el Banco de la Repblica, es la de garantizar la ganancia del capital. Mientras que el peso del modelo de desarrollo excluyente, lo sufrimos los colombianos en nuestra indignacin actual con el presupuesto y la reforma tributaria. Por esto, los diferentes sectores sociales y las regiones, no tienen ms alternativa que hacerse or con las movilizaciones y los paros en contra los megaproyectos de depredacin ambiental y ecolgica, de la gran minera, de los TLC, de la importacin de mercancas que tienen agonizando la industria nacional o de productos agrcolas que quiebran la economa campesina.



Las soluciones reales al dficit fiscal



Si a la oligarqua colombiana le interesara fomentar la economa del pas, hara todo lo contrario a lo que est haciendo ahora, pero se niega a discutir el modelo econmico porque no puede ir en contra de su inters de mantener la desigualdad. Un proceso de transicin a un pas mas justo, necesita iniciar con reformas al modelo econmico que cuenten con el concurso del conjunto de la sociedad, unos mnimos para la paz:



Una reforma tributaria estructural que tribute realmente la riqueza y no la pobreza; y adems, proteja la economa nacional dejando de hacer exenciones a las multinacionales.



Un cambio en el modelo productivo, que fortalezca la industria nacional en diversos sectores econmicos y la proteja, de la competencia desigual que han generado los TLC'S firmados en la actualidad.



Tocar la deuda pblica, ser capaz de congelarla y/o reprogramarla como han hecho varios pases latinoamericanos, en su intencin de proteger la soberana nacional y a sus pueblos por encima de sus deudas con el sector privado.



La lucha contra la corrupcin debe hacerse realidad, modificando el funcionamiento del aparato estatal.



Fomentar los derechos sociales para toda la poblacin sin distincin, como regla para dinamizar cualquier proyecto econmico y social de pas en el largo plazo.



Estas reformas bsicas deben conducir a disminuir la desigualdad en la que vivimos y ayudar a sentar las bases para un nuevo modelo econmico y social, lo dems son excusas y maquillaje de la clase dirigente en su intencin de evitar los cambios que necesita Colombia.



Colombia, un pas en guerra



El presupuesto para el 2018, continuar los debates en el parlamento, van a cambiar algunos porcentajes y se pellizcarn algunas migajas, de un sector para otro; pero en esencia se mantendr la misma filosofa que se tuvo en cuenta para su elaboracin: Se incrementan los gastos para la guerra y los pagos de la deuda externa, mientras se disminuye el gasto social y se aplaza las inversiones para la paz.



As, la paz se queda en una eficaz retrica para ganar el premio Nobel, mientras la guerra se sigue ensaando contra la poblacin humilde e indefensa.