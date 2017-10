Acto de reconocimiento a Cahucopana como sujeto de reparacin colectiva en la vereda Lejanas, Remedios (Antioquia)

Daos que el Estado no podr reparar

Agencia Prensa Rural

Las lgrimas de Yineth se juntan con el sudor para recordar a los combatientes cados. A Ramiro le tiembla la voz cuando recuerda a su compaera Marleny Giraldo. Amparo llora por su hija desaparecida hace 16 aos. Macas hace memoria de sus seis hijos que le arrebat la guerra. Todos mencionan el nombre de algn campesino al que el Ejrcito quit la vida.

La Corporacin de Accin Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueo (Cahucopana) es sujeto de reparacin colectiva, donde el Estado reconoce los daos causados a miembros de esta organizacin y el asesinato de 16 campesinos presentados como guerrilleros por el Ejrcito.

Cahucopana declara que la poblacin ha sido afectada de manera individual por un patrn de victimizacin configurado en los siguientes hechos victimizantes: desaparicin forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, amenazas a la vida, la integridad y la seguridad personal, delitos contra la libertad sexual, desplazamiento forzado, lesiones personales, discriminacin, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detencin arbitraria y estigmatizacin, dice la resolucin donde se declara a la organizacin como vctima.

Lo sucedido en el nordeste desde el 2000 est en los recuerdos de los campesinos como una herida imposible de cerrar. A raz de tanta violencia, en el 2004 algunos lderes de la vereda Lejanas deciden conformar Cahucopana para hacer las denuncias y frenar tanto atropello. No podamos seguir dejando las tierras nuestras, entonces hablamos con la ACVC para ver qu podamos hacer, para no estar de un lado para otro huyendo de la violencia. Hicimos la primera accin humanitaria y las primeras denuncias, con mucho miedo, pero las hicimos, recuerda Fanny Garca, primera presidenta de la Corporacin.

Lejanas

Braulio Garca, ms conocido en la regin como Rayito y uno de los fundadores de Cahucopana, estuvo liderando la defensa de la vida en esta vereda, cuando en el 2006 lleg el Ejrcito y se qued un ao en la entrada del casero. Llegaban aqu tratndonos mal, insultndonos, que nosotros ramos guerrilleros, que no ramos campesinos. Una vez nos cogieron un muchacho, lo tuvieron toda la noche, le metieron la cabeza en una bolsa plstica. Fuimos nueve a la base a reclamarlo. Me pregunt el sargento que yo quin era, le dije que defensor de derechos humanos, cambi la actitud y nos lo entregaron. Lo iban a matar. No pudimos salvar la vida de muchos otros.

Rayito recuerda que saqueaban la cantina. Ninguna mujer poda dormir sola porque se le metan a la casa. Usted aqu no poda salir alrededor del casero, porque ah estaban asustando. Estbamos como sitiados, suspendidos, no podamos movilizarnos, pero nosotros, como defensores de derechos humanos, rompamos y pasbamos por encima de ellos.

En cierta ocasin, en la base militar se escucharon unas explosiones de bombas, granadas y rfagas de metralleta. Rayito sali corriendo a ver qu suceda. Los militares lo insultaban y le decan que se fuera. l hizo una llamada a Bogot y puso el telfono en altavoz para denunciar que el Ejrcito se estaba inventando un enfrentamiento con la guerrilla.

ramos seis o siete en la casa y slo podamos traer cuatro libras de arroz, un litro de aceite, tres panelas. Uno poda hacer un mercado de cuarenta mil pesos cada 15 das. Sala uno a Segovia y a Remedios y eran los paracos pendientes de lo que se compraba. Tenamos doble retn. Matbamos alguna res y vena el Ejrcito a quitarla y a decir que eso era para la guerrilla.

Rayito fue de los primeros habitantes de Lejanas. Slo haba selva y un par de casitas y se poda trabajar donde se quisiera. Empez a llegar gente y crearon la junta de accin comunal. Pasaron muchos aos que vivimos alegres, sin preocupaciones. Estaba la guerrilla por ah cerca, pero no pasaba nada. Tenemos que decir que aqu las FARC nunca nos mat un campesino. Todos los muertos los recibimos fue del Estado y los paramilitares.

Reparacin colectiva

El 18 de septiembre se hizo el acto de reconocimiento, por parte del Estado, a Cahucopana como vctima. En Lejanas se reunieron los lderes ms antiguos de la Corporacin, junto con los ms jvenes, para empezar un proceso de reparacin nuevo en el pas.

Hasta la fecha hay cuatro procesos nacionales de reparacin colectiva que van a iniciar la implementacin de medidas, pero ninguno ha culminado y no se sabe cul ser el resultado. Lo primero que hace el Estado es un proceso de alistamiento donde socializa con la comunidad vctima todo el camino que tendr que recorrer. Al tiempo que se hace un acto simblico de siembra de memoria y recuerdo de los seres queridos.

Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no dentro del proceso de reparacin colectiva, y hay cosas que son irreparables y eso lo tiene claro el Estado, dice Gina Jaimes, de la Unidad de Vctimas y encargada del proceso con Cahucopana.

Cahucopana toma la iniciativa de rendir declaracin en la Defensora del Pueblo. No es aceptada la primera vez. Hacen un segundo intento apoyados en el proceso de paz y vuelven a declarar. Ah entran al plan de reparacin dentro de los casos nacionales.

Segn el ideal de la Unidad, se piensa para cuatro aos, segn las medidas que se acuerden. Esto se hace en conjunto, todas las partes proponen. No podemos hacer justicia, restitucin, ni indemnizacin. Sera entregar unas medidas de satisfaccin, agrega Gina.

La guerra no termina

Para quienes vivieron el conflicto es gratificante que el Estado reconozca que tuvo culpa en las violaciones de derechos humanos, por accin del Ejrcito o por la omisin a las denuncias de los campesinos.

Sin embargo esa paz que tanto reclaman en el campo no est siendo posible porque los atropellos aumentan. En Lejanas se estn presentando robos, violaciones, droga, corrupcin, violencia intrafamiliar. Est entrando mucha gente de afuera a hacer dao, dice con preocupacin scar Macas, lder de Cahucopana y artista.

Y a Rayito le indigna que haya tambin abuso econmico. Con la madera llegan los que tienen plata y no preguntan cunto vale, sino que se le va a pagar tanto, si quiere le vende, sino djela ah para lea, y qu hace uno? Venderla. Se sabe que el que la est comprando se la est llevando toda. Igual est pasando con el ganado, adems de criminalizar la minera.

Al finalizar el evento de reconocimiento, las nuevas generaciones de Cahucopana hicieron un homenaje a los fundadores: Gerardo, Fanny, Macas y Rayito, y con emotividad estos entregaron a la juventud el trabajo de trece aos luchando por las comunidades. Es una alegra que fuimos nosotros los que rompimos trochas para protegernos y hoy le entregamos el legado a los jvenes, dice en medio de lgrimas Fanny Garca.